Capturan en Honduras a presunto pandillero que se habría ocultado bajo la fachada de pastor evangélico

Las investigaciones preliminares señalaron que el detenido utilizaba la fachada de pastor evangélico en su comunidad.

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Una operación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) permitió la captura de un hombre señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 en el barrio El Centro, municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán.

El detenido fue identificado como Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido en las investigaciones con el alias de “Cisco Colombiano”. Su aprehensión se produjo luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima presentada por una persona que reside en el extranjero, lo que habría dado paso a las diligencias de investigación y seguimiento.

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Uno de los aspectos que sobresale en el informe preliminar es que el sospechoso supuestamente utilizaba la apariencia de pastor evangélico como fachada para ocultar sus presuntos vínculos con la organización criminal.

Según las investigaciones, esa condición habría sido parte de la forma en que el hombre se desenvolvía en la comunidad mientras presuntamente mantenía relaciones con integrantes de la estructura delictiva.

Tras la detención, las autoridades indicaron que Flores Silva es señalado como presunto responsable de asociación terrorista, amenazas a muerte, extorsión y robo.

La asociación terrorista concentra la atención de las instituciones de seguridad y justicia en Honduras, especialmente después de las recientes modificaciones legislativas orientadas a endurecer la persecución penal contra las organizaciones criminales.

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Las amenazas y la extorsión afectan directamente la tranquilidad de las comunidades y representan una de las principales preocupaciones de las autoridades, por las prácticas de intimidación y presión económica que suelen atribuirse a las estructuras delictivas.

Nuevas disposiciones de seguridad

La captura en Tatumbla se produce mientras Honduras avanza en una nueva etapa de acciones contra las estructuras criminales, tras la aprobación de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. El paquete fue aprobado por el Congreso Nacional mediante el Decreto Legislativo 258-2026 y entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de noviembre de 2026.

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Con ese marco legal, las autoridades buscan fortalecer las operaciones contra maras, pandillas y organizaciones criminales mediante herramientas jurídicas que amplíen las capacidades de investigación, persecución y procesamiento.

Las nuevas disposiciones también contemplan mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y los operadores de justicia, para que las detenciones se traduzcan en investigaciones y procesos judiciales.

El expediente judicial investiga a Flores Silva por los delitos de asociación terrorista, extorsión, robo y amenazas a muerte.(FOTO: La Prensa)

Los despliegues de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la PMOP forman parte de una estrategia de intervención orientada a identificar objetivos, ejecutar capturas y debilitar las redes delictivas que operan en distintas zonas del territorio nacional.

Penas de hasta 40 años

Las reformas contemplan penas de hasta 40 años de prisión por delitos de terrorismo, además de la posibilidad de aplicar privación de libertad de por vida en determinados supuestos relacionados con cabecillas de estas organizaciones y el reclutamiento de menores de edad.

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En materia procesal, el nuevo marco amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal en los casos contemplados por las disposiciones reformadas.

Incorpora, además, facultades para realizar allanamientos sin orden judicial previa en circunstancias excepcionales y dentro de operaciones interinstitucionales contra estructuras criminales, bajo los supuestos y controles establecidos en la normativa.

Las modificaciones también buscan fortalecer los mecanismos de control penitenciario para evitar que las organizaciones criminales mantengan sus actividades desde distintos espacios.

Operativos en todo el país

Con la entrada en vigor de las reformas, las autoridades hondureñas anunciaron el fortalecimiento de los operativos en diferentes sectores, con especial atención en zonas donde se reporta presencia de estructuras criminales.

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Las intervenciones comprenden labores de inteligencia, patrullajes, vigilancia, identificación de sospechosos y procedimientos de captura, en coordinación entre las distintas instituciones responsables de la seguridad pública.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto 258-2026 para endurecer las sanciones contra las estructuras delictivas.(Foto: DAET)

El objetivo planteado por las autoridades es reducir la capacidad operativa de las organizaciones delictivas, identificar a sus presuntos integrantes y avanzar en los procesos de investigación para que los casos lleguen a las instancias judiciales.

Tras la aprehensión, Douglas Flores Silva fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DAET), según el reporte preliminar, para continuar con el procedimiento y quedar a disposición de las autoridades competentes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Cuarto Batallón, quienes ejecutaron labores de inteligencia, vigilancia y patrullaje para identificar y ubicar al sospechoso, según la información preliminar de las autoridades.

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