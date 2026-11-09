Cómo es FAdeA, el predio que reunirá a más de 700.000 peregrinos para la misa del papa León XIV en Córdoba

La Fábrica Argentina de Aviones tiene su origen en 1927, cuando el ingeniero Francisco de Arteaga fundó la primera planta aeronáutica de América Latina en la ciudad de Córdoba

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Cuando el lunes a las 17:40 se abrieron las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, el flujo de personas no se detuvo. Para las 19:30, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional provincial, Miguel Siciliano, confirmó que ya había más de 80.000 peregrinos dentro del lugar, a la espera de la misa que el papa León XIV celebrará este martes a las 10. Una vigilia que convirtió a la planta aeronáutica más antigua de América Latina en el epicentro religioso del viaje apostólico del pontífice a la Argentina.

FAdeA tiene su origen en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, fundada el 10 de octubre de 1927 por el ingeniero Francisco de Arteaga. Fue la primera de su tipo en todo el continente latinoamericano. Con el paso de las décadas, de sus talleres salieron aeronaves que marcarían la historia de la industria aeronáutica regional: el Pulqui I, primer avión militar a reacción diseñado y fabricado en Sudamérica; el Pulqui II; el Pucará y el Pampa. Su peso industrial fue tal que, según la gacetilla oficial del Vaticano para el viaje apostólico, impulsó una red de fábricas y talleres que sentó las bases para la llegada de las primeras terminales automotrices a Córdoba.

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La planta se encuentra en la avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, dentro de un complejo que comparte espacio con la Escuela de Aviación Militar, formadora de los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina desde que fue trasladada allí en febrero de 1937. Entre 1995 y 2009, FAdeA fue concesionada a Lockheed Martin; ese último año, el Estado Nacional recuperó la empresa y adoptó su denominación actual.

Para la ocasión, el predio de aproximadamente siete u ocho hectáreas fue organizado en cuadrículas, con el fin de distribuir a los asistentes y facilitar la circulación del papamóvil entre los distintos sectores. Las autoridades provinciales proyectan que entre 700.000 y 800.000 personas asistirán a la misa, lo que convierte al acto en uno de los eventos de mayor convocatoria de la historia reciente de la provincia.

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Del predio de FAdeA salieron el Pulqui I, el Pucará y el Pampa, aeronaves que marcaron la historia de la industria aeronáutica de la región (Crédito: Policía de Córdoba)

La previa al arribo papal estuvo marcada por una grilla musical que combinó folclore, cuarteto y música popular. Jairo y Jorge Rojas encabezaron las actuaciones, acompañados por Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas.

Además, entre las 18 y las 22, las pantallas gigantes instaladas en el lugar proyectaron conexiones en directo con comunidades juveniles de distintos puntos del país que celebraban vigilias en simultáneo, en un esquema que le dio al evento un carácter federal.

El predio también contó con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para la administración del sacramento de la reconciliación. Para quienes decidieron pasar la noche en el lugar, las autoridades establecieron normativas de seguridad precisas: se permitió el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua y abrigo, aunque el ingreso de carpas quedó expresamente prohibido.

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El Gobierno de Córdoba dispuso además una transmisión en vivo de todas las alternativas del evento a través de su canal oficial de YouTube, desde las 17:30, para que nadie quedara fuera de la celebración. La información sobre accesos, cronogramas y recomendaciones logísticas se centralizó en el sitio oficial www.elpapaencordoba.com.ar. León XIV llegará al aeropuerto de Córdoba a las 9, donde lo recibirá el gobernador Martín Llaryora, antes de trasladarse hacia FAdeA para encabezar la celebración.