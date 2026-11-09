La NASA recuperó el contacto con la sonda Voyager 1, que se acerca a un día luz de distancia de la Tierra

Voyager 1 recuperó contacto con la Tierra después de 48 horas y el 18 de noviembre alcanzará una distancia de un día luz de la Tierra (NASA/JPL-CALTECH)

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A casi 25.900 millones de kilómetros de la Tierra, la NASA restableció el contacto con Voyager 1 luego de un fallo que interrumpió sus comunicaciones durante dos días.

La señal reapareció el 20 de octubre, antes de que los equipos del Laboratorio de Propulsión a Chorro pudieran enviar una solución desde nuestro planeta. El episodio confirmó la fragilidad y, al mismo tiempo, la capacidad de respuesta de una nave que partió en 1977 con una vida útil prevista de apenas cuatro años.

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El regreso de la señal ocurrió en un momento particular de la misión. El 18 de noviembre, la Voyager 1 llegará a una distancia equivalente a un día luz de la Tierra.

La cifra refiere al trayecto que recorre la luz en 24 horas: unos 25.900 millones de kilómetros. Ningún aparato fabricado por seres humanos llegó antes a ese punto del espacio.

Una infografía de Infobae detalla el estado técnico, el retraso comunicativo y la distancia récord de 25.900 millones de kilómetros de la sonda Voyager 1 respecto a la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia modifica por completo el vínculo entre los ingenieros y la nave. Una orden enviada desde la Tierra necesita cerca de 24 horas para llegar a Voyager 1. Si la sonda responde de inmediato, su mensaje tarda otro día en volver. Cada intercambio básico exige, por lo tanto, casi 48 horas, sin margen para una intervención rápida ante un problema inesperado.

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La nave dejó de responder a las comprobaciones de la Red de Espacio Profundo de la NASA entre el 18 y el 19 de octubre. Ese sistema dispone de grandes antenas ubicadas en distintos puntos del planeta para mantener conexión con misiones que viajan mucho más allá de la órbita terrestre. El 20 de octubre, la señal de Voyager 1 volvió a llegar a las estaciones de seguimiento.

“Es la primera vez que vemos a la nave espacial hacer algo así, pero también estamos en un punto de la misión en el que tenemos que esperar lo inesperado”, dijo Kareem Badaruddin, director de la misión Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en un comunicado de la agencia sobre el incidente del 29 de octubre.

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La sonda de la NASA está a casi 25900 millones de kilómetros de nuestro planeta y sus señales requieren cerca de dos días para ida y vuelta (NASA)

Los técnicos todavía investigan qué desencadenó la interrupción. Los primeros análisis indicaron que un grupo de propulsores quedó fuera de servicio y activó sus sistemas de respaldo.

La nave cuenta con una programación que ordena ese cambio cuando sus computadoras detectan una posible anomalía en los propulsores principales. Sin embargo, el comportamiento posterior sugiere que entró en una modalidad de protección que alteró la comunicación con la Tierra.

El caso ilustra un desafío singular: Voyager 1 funciona sin mantenimiento físico desde hace casi medio siglo. Sus piezas electrónicas, sus sensores y sus sistemas de control pertenecen a una época anterior a las computadoras personales, los teléfonos móviles y la navegación satelital de uso cotidiano. Aun así, el equipo de la misión mantiene contacto con una máquina que atraviesa una región donde ninguna otra misión humana llegó tan lejos.

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Un día luz mide el tiempo que tarda una señal en cruzar el vacío

La nave entró en el espacio interestelar en agosto de 2012 y aporta datos sobre partículas campos magnéticos y el límite del viento solar (Europa Press)

La expresión un día luz puede inducir a error si se interpreta como una unidad de tiempo. En realidad, describe una distancia. La luz se desplaza a unos 300.000 kilómetros por segundo y, durante 24 horas, cubre cerca de 25.900 millones de kilómetros. Voyager 1 alcanzará esa separación respecto de la Tierra el 18 de noviembre.

La comparación ayuda a dimensionar la escala de su travesía. En la superficie terrestre, los kilómetros permiten describir rutas, ciudades o continentes. En el sistema solar, las distancias obligan a usar referencias mayores. La luz del Sol tarda poco más de ocho minutos en llegar a la Tierra. Una transmisión desde Voyager 1, en cambio, pronto requerirá un día entero para completar solo el trayecto de ida.

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La sonda conserva desde hace décadas el título de objeto humano más alejado de la Tierra. En 1998 superó la distancia alcanzada por Pioneer 10 y tomó el primer lugar. La nueva marca no cambia su posición en ese récord, pero vuelve visible la dimensión de un viaje iniciado el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Kennedy.

Esta foto facilitada por la NASA muestra el montaje del disco "Sounds of Earth" en la nave espacial Voyager 2 en el edificio Safe-1 del Centro Espacial Kennedy, Florida, el 4 de agosto de 1977 (AP Foto/NASA, Archivo)

Voyager 1 no siempre lideró la misión conjunta. Voyager 2 despegó antes, el 20 de agosto de 1977, aunque siguió una trayectoria más lenta. Voyager 1 salió primero del cinturón de asteroides y superó a su gemela el 15 de diciembre de aquel año. La diferencia de ruta explicó por qué llegó antes a los destinos de su itinerario inicial y, con el tiempo, se convirtió en la pionera del espacio interestelar.

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Las dos naves aprovecharon una alineación poco frecuente entre los planetas exteriores. Esa geometría permitió usar la gravedad de cada mundo como un impulso natural para dirigirlas hacia el siguiente destino, con un consumo limitado de combustible. Voyager 1 pasó junto a Júpiter y Saturno; Voyager 2 continuó después hacia Urano y Neptuno. La misión original buscaba estudiar los planetas gigantes y sus lunas, aunque sus resultados extendieron su vigencia mucho más allá de ese objetivo.

En Júpiter, Voyager 1 detectó un anillo delgado y encontró dos lunas, Tebe y Metis. También aportó la primera prueba de actividad volcánica fuera de la Tierra en Ío, uno de los satélites del planeta. Sus cámaras registraron con detalle la Gran Mancha Roja, una tormenta de enormes dimensiones que ya era conocida desde observaciones terrestres.

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Cada orden desde la Tierra tarda cerca de 24 horas en llegar a Voyager 1 y una respuesta de la sonda necesita otro día para regresar - NASA

El paso por Saturno amplió ese inventario. La sonda identificó cinco lunas y un anillo adicional, denominado anillo G. Además, observó de cerca a Titán, la mayor luna de Saturno. Ese encuentro influyó en la trayectoria final de Voyager 1: la gravedad del sistema saturniano la desvió por encima del plano donde orbitan los principales planetas del sistema solar.

La misión dejó imágenes que transformaron la percepción pública de la exploración espacial. Entre ellas figura la primera fotografía que mostró a la Tierra y la Luna en una misma toma desde una nave.

Otra imagen, obtenida en 1990 desde unos 6.000 millones de kilómetros, presentó a nuestro planeta como un punto diminuto en la oscuridad. La fotografía recibió después el nombre de Pálido punto azul.

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La energía de plutonio define cuánto tiempo podrá enviar datos

Esta ilustración muestra las sondas Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA fuera de la heliosfera, la burbuja protectora creada por el Sol alrededor de nuestro sistema solar. - NASA/JPL-CALTECH

En agosto de 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa y entró en el espacio interestelar. La heliopausa marca el límite de la influencia dominante del viento solar, el flujo de partículas y campos magnéticos que emite el Sol. Más allá de esa frontera, las condiciones del medio interestelar adquieren mayor peso. La sonda fue el primer objeto humano que alcanzó esa región.

El espacio interestelar no implica abandonar por completo el sistema solar. Voyager 1 todavía se encuentra bajo la influencia gravitatoria del Sol y tardará miles de años en acercarse a otras estrellas. Pero su ubicación permite medir partículas, radiación y campos magnéticos en un entorno que las naves anteriores no estudiaron de manera directa. Esos datos ofrecen información sobre el borde de la burbuja solar y el medio que existe entre las estrellas.

La continuidad de ese trabajo depende de una fuente de energía que disminuye año tras año. Voyager 1 y Voyager 2 usan generadores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que convierten el calor liberado por el plutonio en electricidad. Cada nave partió con 470 vatios de potencia, pero pierde alrededor de cuatro vatios por año debido al desgaste natural de ese sistema.

Carl Sagan y su memorable reflexión sobre el Punto Azul Pálido

Esa reducción obliga al equipo a tomar decisiones sobre cada instrumento. En septiembre, los ingenieros apagaron tres dispositivos de Voyager 1 y los sustituyeron por tres alternativas de menor consumo. En el equipo de la misión llamaron a esa reorganización “Big Bang”, ya que modificó la distribución eléctrica de varios sistemas al mismo tiempo. Voyager 2 pasó por un ajuste similar unas seis semanas antes.

“A principios de septiembre, los ingenieros lograron apagar tres dispositivos de la nave espacial Voyager 1 y sustituirlos por tres alternativas de menor consumo”, escribió el JPL sobre la operación. Según el laboratorio, esa medida permite conservar instrumentos científicos durante más tiempo del previsto y evita, por ahora, una desconexión que podía llegar tan pronto como el próximo verano.

La administración de la energía implica calcular qué sistemas resultan indispensables para sostener la misión. Algunos equipos científicos ya quedaron apagados para reservar electricidad para otros instrumentos y para los componentes que permiten recibir órdenes y transmitir datos. Cada reducción limita parte de la capacidad de observación, aunque prolonga la posibilidad de mantener abierta la comunicación con la Tierra.

La energía de Voyager 1 proviene de plutonio y disminuye unos cuatro vatios cada año por lo que la NASA apaga equipos para ahorrar - EFE/John. S. Howard / Nasa/Jpl-Calte

La recuperación posterior al fallo de octubre adquirió relevancia bajo ese contexto. Una nave con menor disponibilidad eléctrica enfrenta márgenes más estrechos ante cualquier anomalía. Además, la demora de las comunicaciones impide aplicar un diagnóstico inmediato. Los controladores deben enviar una instrucción, esperar el tiempo de viaje de la señal y analizar la respuesta un día después. La autonomía programada a bordo resulta decisiva cuando surge una situación imprevista.

Voyager 1 conserva además una dimensión simbólica que viaja con ella desde el lanzamiento. En su estructura lleva un disco de oro diseñado bajo el impulso del astrónomo y divulgador Carl Sagan, integrante del equipo científico de imágenes.

El objeto reúne más de 100 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y una selección musical que incluye a Mozart, cantos tradicionales y “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry.

La sonda lleva un disco de oro con imágenes sonidos saludos en 55 idiomas y música como una muestra de la vida y cultura de la Tierra - NASA

El disco no cumple una función científica para la misión actual. Su propósito consiste en presentar una muestra de la Tierra ante una eventual civilización que pudiera encontrar la nave en un futuro remoto. La posibilidad resulta extremadamente incierta, pero el mensaje acompaña a Voyager 1 mientras abandona las regiones conocidas del vecindario solar.

La misión nació para una etapa corta de reconocimiento planetario y se prolongó hasta convertirse en una fuente de datos sobre el límite exterior de la influencia solar. Sus responsables estimaron en 2022 que las operaciones podían continuar hasta la década de 2030, según la disponibilidad eléctrica y el estado de los sistemas.

Por ahora, la señal recuperada confirma que Voyager 1 sigue en contacto con la Tierra, justo antes de cruzar una distancia que una transmisión de radio tarda un día en recorrer.