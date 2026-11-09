Denisse González parodió "Superestrella" de Aitana para anunciar el alta de su quinta internación del año

Denisse González parodió una canción de Aitana para anunciar el alta de su quinta internación hospitalaria (Video: Instagram)

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Con humor y un video que ya supera los 30 mil “me gusta”, Denisse González anunció el alta de su quinta internación del año con una parodia de “Superestrella”, el hit de la cantante española Aitana. La exparticipante de Gran Hermano adaptó la letra del tema —que habla de un encuentro romántico en una discoteca— para narrar, con ironía y ternura, su vínculo cotidiano con hospitales, plaquetas bajas y habitaciones de clínica que ya la conocen de memoria.

La letra original de Aitana describe a una joven que entra a una disco y es observada por un desconocido. La influencer la reescribió por completo: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando. ¡Mierda! Ya me conocen en recepción. Ya vienen mis amigas, tengo un novio filmándome. Queda tan bien la habitación 406”. En el estribillo, donde Aitana canta sobre ser una “superestrella”, Denisse adaptó el diálogo entre la protagonista y su médica: “La doc dice que pronto me da el alta, cuando tenga plaquetas”, parafraseó, cerrando la canción con el mismo tono que sostuvo durante meses de tratamientos y controles.

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Bautista Mascia acompañó a su pareja a lo largo de las distintas hospitalizaciones en la Clínica Bazterrica (Video: Instagram)

La publicación en Instagram estuvo acompañada de un mensaje que combinó el alivio del alta con la incertidumbre de un proceso que todavía no encuentra resolución. “Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida. El camino es largo, o lloramos o reímos... en mi caso hago ambas”, escribió. La reacción no tardó: su pareja, el cantante y ganador de Gran Hermano 2023 Bautista Mascia, comentó “Súperplaquetas” y “El hit del verano”, mientras que Daniela Celis escribió: “Te amo, Denu cantante”.

Esta quinta internación no es un episodio aislado, sino el último tramo de un año que Denisse atravesó casi en paralelo entre su casa y la Clínica Bazterrica. Todo comenzó el 31 de julio, cuando un chequeo adelantado cuatro días por presentimiento reveló apenas 3.000 plaquetas en sangre, un valor que se ubica muy por debajo del rango normal de entre 110.000 y 450.000 unidades. Los médicos la dejaron internada de inmediato para iniciar el tratamiento y profundizar los estudios. “Entré a hacerme unos chequeos de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa”, explicó ella misma.

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Durante esa primera internación, que se extendió por diez días, Mascia no se apartó de la habitación. Al recibir el alta, González le dedicó un video con imágenes de esos días y escribió: “La forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo”. La segunda hospitalización llegó apenas nueve días después del egreso. El lunes 10 de agosto le habían dado el alta con 150.000 plaquetas; el viernes siguiente, un control marcó 200.000. Pero el martes siguiente González despertó con sangrado y lesiones bucales: apenas 1.000 plaquetas, una caída de casi 99,5% en cuatro días. “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, informó desde la clínica.

Denisse Gonzalez permanece internada en una clínica, recostada en una cama con una vía intravenosa en su brazo y su pulsera identificatoria visible (Instagram)

El cuadro que padece la exparticipante del reality es una púrpura trombocitopénica inmune —también llamada trombocitopenia severa—, una enfermedad autoinmune en la que el organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, había explicado ella con la misma ligereza que mantuvo durante todo el proceso, incluso al revelar que durante la primera internación llegó a temer por su vida: “Esa noche que estaba sola hice un dibujito de despedida”, dijo, y aclaró que no les avisó a sus padres —radicados en Chubut— para no preocuparlos.

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La tercera internación llegó el 29 de septiembre e incluyó una punción de médula ósea. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, informó González, que eligió ironizar desde la cama del hospital mientras comía una zanahoria: “¿Dónde estará la que no responde? Yo internada por tercera vez”. Fue en ese momento cuando Mascia dejó el comentario que resumió su posición durante estos meses: “Las veces que sea necesario”. La cuarta internación, en octubre, llegó con menos palabras públicas. “4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió González junto a una foto desde la cama, y por primera vez optó por reducir su exposición: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud”.

La exparticipante del reality fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica inmune —también llamada trombocitopenia severa—, una enfermedad autoinmune en la que el organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza (Instagram)

Semanas antes de esa cuarta hospitalización, el 17 de septiembre, González había llegado a creer que el equipo médico había encontrado “el tratamiento ideal”, aunque aclaró que continuaría con estudios y hemogramas semanales. Esa estabilidad no se sostuvo. Hoy, con el alta de la quinta internación en mano pero sin un tratamiento que logre mantener los valores en el tiempo, el camino sigue abierto. Entre las hipótesis que el equipo médico continúa evaluando figuran una reacción a medicamentos, una infección, el lupus u otro proceso autoinmune sin origen identificable. “Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, admitió la ex GH, que de todas formas eligió celebrar el alta con una canción.

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