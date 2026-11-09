Seguridad investigará a pandilleros que oculten tatuajes alusivos a estructuras criminales en Honduras

Las autoridades de Honduras investigan a personas que cubren sus tatuajes con nuevos diseños para ocultar nexos con pandillas. (FOTO: Insight Crime)

Guardar

Las autoridades de Seguridad de Honduras reforzarán los procesos de investigación e identificación de presuntos integrantes de estructuras criminales, en particular en casos donde existan indicios de que pandilleros intentan ocultar tatuajes que los vinculaban con organizaciones delictivas.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, explicó que los equipos especializados han identificado casos en los que personas presuntamente relacionadas con pandillas usan nuevos tatuajes para cubrir los diseños originales que contienen símbolos o referencias a esas estructuras.

PUBLICIDAD

Según el funcionario, esta situación obliga a desarrollar investigaciones adicionales para establecer si existe una relación entre los individuos y las organizaciones criminales, con base en los análisis técnicos y los elementos recopilados por los especialistas.

Velásquez indicó que los tatuajes asociados con la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo pueden representar indicios de pertenencia a esas estructuras, por lo que serán examinados dentro de los procedimientos de investigación.

“Es importante mencionar que, según nuestros peritos y analistas de tatuajes, hay muchos pandilleros que están intentando encubrirse el tatuaje con otros, valga la redundancia, tatuajes sobre los tatuajes de las pandillas. Obviamente en ese caso vamos a tener que hacer una investigación más profunda para determinar si es vinculante o no”, manifestó.

PUBLICIDAD

Velásquez enfatizó que no todas las personas que tienen tatuajes deben ser objeto de sospecha o persecución policial, ya que los diseños sin relación con organizaciones criminales pueden llevarse libremente.

La presencia de tatuajes convencionales no constituye por sí misma una justificación para detener a una persona, por lo que las investigaciones deberán enfocarse en determinar posibles vínculos criminales y reunir elementos que respalden cualquier señalamiento.

Nuevas modalidades para ocultar vínculos con pandillas

El ministro señaló que los análisis de tatuajes forman parte de las herramientas que usan los equipos especializados para identificar posibles conexiones con estructuras criminales. Cuando una persona modifica o cubre un tatuaje relacionado con pandillas, los investigadores deberán examinar el caso con mayor detenimiento.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Seguridad aclaró que el porte de tatuajes convencionales no constituye motivo de detención policial.

La intención, según Velásquez, es establecer si los cambios realizados en la piel buscan ocultar símbolos de identificación utilizados anteriormente por integrantes de esas organizaciones.

El procedimiento contempla el trabajo de peritos y analistas especializados, quienes evaluarán las características de los tatuajes y otros elementos que puedan contribuir a las investigaciones.

El funcionario también distinguió entre los tatuajes con simbología relacionada con estructuras criminales y los que responden a preferencias personales, y reiteró que estos últimos no deben considerarse automáticamente como señales de actividad delictiva.

Velásquez explicó que la aplicación de las reformas legales que reconocen a las pandillas como asociaciones terroristas comenzó el 21 de septiembre de 2026, pese a que las disposiciones habían sido aprobadas en mayo del mismo año.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad exige pruebas técnicas y periciales para sustentar las acusaciones penales contra presuntos miembros de pandillas.

820 nuevos espacios de reclusión habilitados

Durante ese período, las instituciones responsables trabajaron en la preparación del sistema penitenciario, ya que era necesario contar con espacios adecuados para recibir a las personas detenidas bajo el nuevo marco legal.

“Necesitábamos crear los espacios en las cárceles que ya existen para poder albergar a los criminales que íbamos a arrestar”. Y en eso estuvo trabajando el sistema penitenciario, adecuando las cárceles de Ilama, de El Porvenir, de Morocelí y todas estas cárceles que tienen la misma cámara que tiene espacios de reclusión en celdas de máxima seguridad", explicó.

Como resultado de las adecuaciones, el ministro informó que el sistema penitenciario hondureño cuenta con aproximadamente 820 nuevos espacios habilitados para albergar a personas detenidas por su presunta vinculación con pandillas y otras estructuras criminales.

PUBLICIDAD

Velásquez reveló además que se analiza la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad como parte de los planes para ampliar la infraestructura penitenciaria. El ministro no detalló la ubicación, el presupuesto requerido ni el calendario previsto para el proyecto.