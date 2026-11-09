Misterio por la jugadora influencer que se fue de su club a pocos meses de haber firmado: “Fin de un capitulo”

Justine Elliott dejó el Salford City Lionesses (Instagram: @justyelly)

Guardar

Justine Elliott dejó el Salford City Lionesses apenas unos meses después de haberse incorporado al club, propiedad de un grupo de inversores que incluye al exjugador Gary Neville y a David Beckham. La guardameta lo anunció a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 90.000 seguidores, con un mensaje breve: “Fin de un capítulo”.

“He tomado la decisión de retirarme del Salford City Lionesses”, escribió la jugadora en la publicación, que recibió numerosos comentarios de apoyo de sus seguidores. “Agradezco las experiencias y las lecciones aprendidas a lo largo del camino, pero estoy emocionada por ver qué me depara el próximo capítulo”, agregó.

PUBLICIDAD

Elliott se había sumado al Salford City Lionesses en el verano europeo, después de haber jugado la temporada anterior en el Accrington Stanley y el Crewe Alexandra. Su última aparición con el club de Neville se produjo el 18 de octubre, cuando atajó en la victoria por 4-1 ante el Altrincham. La portera no formó parte de la convocatoria para el partido más reciente del equipo, una victoria por 6-4 frente al Chester el domingo anterior.

Elliott había llegado hace nueve meses (Instagram: @justyelly)

La trayectoria de Elliott en el fútbol se extiende por 18 años, desde que comenzó a jugar a los nueve. Es una de tres hermanas, todas arqueras, formadas en el Blackburn Rovers: Jazz, la mayor, llegó a ser convocada por la selección de Inglaterra sub-17. El propio recorrido de Justine incluyó, además de Blackburn, un paso por el Manchester United antes de sus etapas en Accrington Stanley y Crewe Alexandra.

PUBLICIDAD

En marzo había anunciado un alejamiento del fútbol por un incidente que calificó de incómodo

La salida actual no es la primera interrupción reciente en la carrera de Elliott. En marzo de 2026, la portera había publicado en Instagram que daba “un paso atrás” en el fútbol, tras lo que describió como una experiencia que cambió su manera de sentirse en un espacio que solía resultarle familiar.

En ese mensaje, recogido por el Daily Star, Elliott escribió: “No fue porque dejé de amar el juego. Fue por una experiencia que tuve que cambió cómo me sentí en un espacio que solía sentir como un hogar”. Agregó que nadie debería sentirse incómodo en un deporte al que le dedicó casi dos décadas, “especialmente por alguien con poder”, sin precisar de qué club o situación se trataba. Semanas después, la jugadora se reincorporó al fútbol al fichar por el Crewe Alexandra.

PUBLICIDAD

Además de su actividad futbolística, Elliott construyó una presencia relevante en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, @justyelly, donde pasó de cerca de 60.000 a más de 90.000 seguidores en los últimos meses. Allí comparte publicaciones con fotos en su intimidad y con disfraces temáticos, como de policía o del personaje Buzz Lightyear, junto con imágenes relacionadas con su actividad como portera.

Además de ese tipo de publicaciones, la arquera también comparte para sus seguidores fotos de ella en las sesiones de entrenamiento en el gimnasio, actividad a la que definió como su “pequeño pasatiempo” en sus historias destacadas.

PUBLICIDAD

La fubolista tiene más de 90.000 seguideres (Instagram: @justyelly)

Su desvinculación es un misterio (Instagram: @justyelly)

La futbolista mostró varios de sus disfraces (Instagram: @justyelly)

Otro de los disfraces (Instagram: @justyelly)

Elliott tiene dos hermanas arqueras (Instagram: @justyelly)