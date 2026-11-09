La inesperada respuesta de la hija de Stephanie Demner cuando su mamá le preguntó qué sintió al conocer a su hermanita

A poco tiempo de dar a luz a su segunda hija, Stephanie Demner mantuvó una breve charla con su hija mayor, Ariana, sobre las sensaciones que tuvo al convertirse en hermana mayor (Instagram)

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Hace una semana, Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Jazmín, y comenzaron una nueva etapa junto a su familia. Entre las emociones de los primeros días, los cambios en la rutina y el desafío de acomodarse a la llegada de la bebé, la influencer decidió compartir un momento íntimo protagonizado por Ariana, su hija mayor. En un video grabado poco después del parto, la pequeña contó cómo vivió el primer encuentro con su hermana y sorprendió con una respuesta inesperada.

Demner publicó el clip en su cuenta de Instagram y mostró una escena registrada desde la camilla de la clínica. Mientras sostenía a Jazmín en brazos, la influencer conversó con Ariana y le pidió que relate qué había ocurrido el día anterior. “Escuchá, contales qué pasó ayer”, le dijo, con la bebé cerca de ella. “Me enteré con mi abuelita y me emocioné”, respondió Ariana. Entonces, Stephanie intentó indagar un poco más sobre las sensaciones que le habían provocado la llegada de su hermana.

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“¿Y qué fue lo que más te emocionó? ¿Verle la carita? ¿Te emocionó convertirte en hermana mayor? ¿Tocarla?”, le preguntó Demner. “¿Tocarla fue muy emocionante?”, insistió Stephanie. “No, que vos estabas en la cama”, contestó Ariana, en referencia a la imagen de su mamá internada y con la bebé en brazos.

Demner junto a Ariana, quien conoció a su hermana menor en la clínica

Después de ese intercambio, Stephanie volvió a preguntarle a Ariana por su nuevo rol dentro de la familia. “¿Te gustó eso? ¿Y ahora vos sos la hermana mayor y le vas a enseñar muchas cosas? ¿Y vas a jugar con ella?”, quiso saber. “Le voy a dar mi pelo para que lo coma”, dijo Ariana. Demner intentó corregirla y le explicó: “Para que lo agarre, como te gusta a vos, ¿no?”. Y la niña aseguró: “Sí, me gusta”. “Ah, bueno”, cerró Stephanie, entre la sorpresa y la complicidad que generó la conversación.

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El vínculo entre las dos hermanas también quedó reflejado en las fotografías que Demner compartió previamente. La influencer publicó por primera vez una imagen nítida en la que se pudo ver el rostro de Jazmín y acompañó el registro con una serie de postales familiares. “Mis hijitas y su primer matchy matchy”, escribió junto a la publicación en la que se ve a ambas vestidas iguales.

Las dos llevaron un vestido de color crema, con rayas celestes y cuello de estilo camisero, en una escena que marcó el primer conjunto combinado entre las hermanas. El registro mostró a las niñas sobre un sillón con almohadones de color rosado, en un momento de cercanía dentro de la casa.

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Arianna y Jazmín, hijas de Stephanie Demner y Guido Pella, lucieron outfits a juego frente a la cámara

Ariana, a quien su familia suele llamar Ari, apareció recostada junto a Jazmín y atenta a cada movimiento de la bebé. En distintas escenas, la hermana mayor sostuvo a la recién nacida en brazos, le tomó una de sus manos con delicadeza y le dio un beso en la cabeza. Jazmín permaneció con los ojos cerrados durante las fotografías, mientras su hermana la acompañaba en silencio.

Después de publicar esas imágenes, Demner utilizó sus historias de Instagram para hablar directamente con su comunidad. “Vengo por acá a agradecer por todos los mensajes hermosos que me mandaron. Estoy contestando de a poquito, pero quería hacer un saludo general y un agradecimiento general porque me mandaron tantos, tantos, tantos mensajes tan lindos”, expresó. La modelo reconoció que la llegada de Jazmín generó numerosas muestras de afecto y que todavía estaba intentando responderlas mientras se adaptaba a la nueva dinámica familiar.

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Una parte importante de esos mensajes estuvo relacionada con las primeras horas de la bebé en familia. “También desde hoy a la mañana me escribieron para preguntarme cómo estuvo la primera noche, cómo estuvo Jaz en casa y todo”, relató Demner. Después respondió de manera directa a la inquietud de sus seguidores: “La verdad que muy bien”.

La influencer logró retratar la cercanía de Ariana con su hermana menor, Jazmín, a poco tiempo de su nacimiento (Instagram)

La influencer también se refirió a cómo su hija mayor atravesó los primeros días como hermana. “Ari está muy contenta, está muy feliz”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la niña también experimentó una emoción habitual frente a la llegada de un nuevo integrante de la familia: “Obviamente, estaba un poquito celosa, pero está todo muy bien”.

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Con el nacimiento de Jazmín, Stephanie Demner y Guido Pella comenzaron una etapa atravesada por nuevas rutinas y momentos familiares. Ariana encontró un lugar junto a su hermana, entre vestidos combinados, abrazos, besos y ocurrencias que quedaron registradas por su mamá. Mientras la familia se acomoda a la presencia de la bebé, Demner comparte con sus seguidores pequeñas escenas de un vínculo entre hermanas que recién empieza a construirse.