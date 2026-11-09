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Un petrolero se incendió en el estrecho de Ormuz tras un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán

El régimen dijo que castigó a tres buques por usar “rutas no autorizadas” en colaboración con el ejército de Estados Unidos

Un petrolero se incendia cerca del Estrecho de Ormuz tras un ataque de la Guardia Revolucionaria iraní
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Un petrolero ardió este domingo frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, y la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que castigó a tres buques por usar “rutas no autorizadas” en colaboración con el ejército de Estados Unidos Los ataques a la navegación comercial continúan mientras Washington y Teherán mantienen un pulso, y el presidente Donald Trump busca una salida diplomática al conflicto.

Videos publicados en redes sociales el domingo y el lunes muestran un barco envuelto en llamas y columnas de humo negro sobre la vía marítima. Por la superestructura, la cubierta y los rótulos, Reuters identificó la nave como el Navig8 Messi, un petrolero de productos refinados con bandera de Singapur.

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Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde el mar al atardecer, vistas desde la proa de una embarcación
Un buque petrolero arde en el mar cerca del estrecho de Ormuz tras un ataque ejecutado por la Guardia Revolucionaria iraní.

La topografía de la costa que se ve en las imágenes coincide con la de Omán, y una fotografía satelital del 8 de noviembre mostró una gran nube de humo en ese mismo lugar. Según los datos de rastreo marítimo, el último punto conocido del buque fue el puerto emiratí de Fujairah, el 7 de noviembre.

Qué dijo Irán

Una persona en una embarcación pequeña observa a la distancia un barco en llamas cubierto de humo denso mientras recibe chorros de agua
Un buque cisterna arde en el mar mientras chorros de agua intentan sofocar las llamas tras un ataque de la Guardia Revolucionaria iraní cerca del estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní IRIB, que citó a la Armada de la Guardia Revolucionaria, informó el domingo que tres petroleros fueron alcanzados por usar “rutas no autorizadas” a través del estrecho “en colaboración con el ejército de Estados Unidos”. La Guardia Revolucionaria es el cuerpo militar de élite del régimen iraní y controla buena parte de la actividad naval en la zona.

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No se precisó cuáles fueron los otros dos barcos ni confirma que el Navig8 Messi sea uno de los tres. Tampoco se informó de víctimas ni de daños. El buque pertenece a la empresa Navig8, cuyo propietario mayoritario es una subsidiaria de ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

Un estrecho clave bajo fuego

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las rutas marítimas más importantes del comercio de energía: por ahí circula una parte considerable del petróleo y del gas que se transportan por mar. Por eso, cualquier incidente repercute de inmediato en los mercados.

La Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de la ONU que regula el transporte marítimo, confirmó 130 incidentes con buques comerciales en el estrecho y en la región desde que empezó la guerra contra Irán, a fines de febrero. Más de 20 marinos murieron, según el organismo.

Diplomacia y petróleo

Trump restó probabilidad a una reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán, a pesar de los ataques contra buques comerciales. Esas declaraciones, junto con las expectativas de diálogo, contribuyeron a una caída de más de 5% del precio del petróleo este lunes: el Brent, la referencia europea, bajaba a unos 93 dólares el barril, y el WTI, la referencia estadounidense, a unos 86 dólares, según la agencia AFP.

Está previsto que Trump se reúna hoy con el primer ministro de Qatar, país que media en el conflicto, para discutir los esfuerzos para poner fin a la guerra. El encuentro se produce una semana después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso.

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