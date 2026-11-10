Crimen y Justicia

Cinco arrebatadores fueron detenidos durante la visita del papa León XIV: la maniobra para robar entre la multitud

Los procedimientos se realizaron en Plaza de Mayo y Puerto Madero y estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad. Dos de ellos tenían antecedentes por robo y hurto

Cinco pungas detenidos en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante operativo por visita del Papa León XIV
Los cinco detenidos por la Policía de la Ciudad tienen entre 21 y 32 años
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Cinco arrebatadores fueron detenidos este lunes en Plaza de Mayo y Puerto Madero, acusados de cometer robos durante las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina. Cuatro de ellos actuaban en grupo y fueron descubiertos por las cámaras de seguridad mientras aprovechaban la concentración de personas para sustraer pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, el primero de los procedimientos se realizó en la zona de Rivadavia y Reconquista, donde operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron a cuatro sospechosos que actuaban de manera coordinada.

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Mientras uno de los integrantes cometía un arrebato, los otros tres empujaban a las personas que se encontraban alrededor para facilitar el robo. La maniobra quedó registrada por las cámaras de vigilancia y permitió alertar a los efectivos que participaban del operativo de seguridad.

Personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad intervino en el lugar y detuvo a los cuatro sospechosos, de 21, 22, 27 y 32 años, todos domiciliados en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora.

De acuerdo con la información oficial, los dos detenidos más jóvenes registraban dos y cuatro antecedentes, respectivamente, por delitos de robo, robo agravado y hurto, en causas en las que habían sido procesados.

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El primero de los procedimientos se realizó en la zona de Rivadavia y Reconquista
El primero de los procedimientos se realizó en la zona de Rivadavia y Reconquista

El segundo procedimiento se desarrolló durante la misma tarde en Puerto Madero, en la intersección de Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor.

En ese lugar, una persona denunció ante los efectivos afectados al operativo de seguridad que le habían robado una cadenita. A partir de la alerta, personal de la Comisaría Vecinal 1E detuvo a un sospechoso de 26 años, domiciliado en la provincia de Córdoba.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron la cadenita sustraída, que fue secuestrada como parte de la investigación.

Ambos episodios ocurrieron en el marco del despliegue de seguridad dispuesto en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires por la presencia del Sumo Pontífice.

Cinco pungas detenidos en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante operativo por visita del Papa León XIV
El quinto detenido tenía 26 años y llevaba una cadenita que le había arrancado a una persona

Las detenciones se produjeron en el marco de un amplio despliegue de seguridad organizado por el Gobierno porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación para acompañar las actividades del Sumo Pontífice en Buenos Aires. El dispositivo contempla la participación de más de 15.000 policías de la Ciudad, además de efectivos federales, agentes de prevención, bomberos y personal de emergencias.

El esquema incluye controles en los accesos, patrullajes y distintos perímetros de protección alrededor del Sumo Pontífice. La custodia también cuenta con una cápsula de seguridad que acompaña sus desplazamientos, integrada por personal especializado de las fuerzas federales.

Este lunes, durante la misa celebrada frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, unas 19.000 personas participaron del operativo entre policías, bomberos, cadetes, agentes de tránsito y personal sanitario. El despliegue incluyó ambulancias, puestos médicos y un helicóptero, además de dispositivos de orientación y asistencia para los fieles que se acercaron a la ceremonia.

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