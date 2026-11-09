La señal que recibió Arturo Puig de Selva Alemán al ver al papa León XIV: “Fue espectacular”

El actor compartió sus sensaciones por el especial momento que vivió con el sumo pontífice (Video: El amor es más fuerte/ Radio 10)

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Cuando León XIV pasó en el Papamóvil por la avenida del Libertador, a metros del departamento donde vive Arturo Puig, el actor no esperaba que ese instante se convirtiera en algo tan íntimo. Él observaba el recorrido desde su hogar junto a su hija Ximena cuando, en un momento que él mismo describió como inesperado, el Pontífice giró la cabeza y miró hacia donde estaban. Horas después, en diálogo con Nancy Pazos para Radio 10, el actor confesó que esa imagen le quedó grabada, y que la conductora le dio una interpretación que lo dejó en silencio: fue una señal de Selva Alemán, su esposa fallecida en septiembre de 2024.

“Fue espectacular, porque yo justo vivo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, relató el querido actor en el ciclo radial. Allí contó que León XIV “iba mirando al frente” cuando, de pronto, giró hacia el sector donde él y su hija observaban el paso de la comitiva papal. La escena duró apenas un instante, pero fue suficiente para que el intérprete se emocionara al recordarla.

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La conversación tomó un giro profundamente personal cuando Pazos planteó su propia lectura del momento. “Cuando me decís que el Papa pasaba, pero que de repente se dio vuelta y miró para el balcón donde estaban ustedes, yo creo que esa fue una señal de Selva. No me jodas”, le dijo la periodista La respuesta de Puig no fue inmediata. Hubo una pausa, un silencio cargado, antes de que el actor tomara la palabra: “Sí... La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”.

Selva Alemán falleció en septiembre de 2024 tras compartir décadas de trayectoria artística y personal con Arturo Puig

Puig vive desde septiembre de 2024 con la ausencia de Selva Alemán, la actriz y compañera de vida con quien compartió décadas de trayectoria artística y personal. La pérdida marcó profundamente al actor, que en distintas ocasiones había hablado públicamente del duelo. Por eso, la visita de León XIV a Buenos Aires no fue para él un evento puramente religioso o cultural, sino que quedó entrelazada con esa memoria afectiva.

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La ubicación del departamento de Puig sobre la Avenida del Libertador lo convirtió en un observador privilegiado del recorrido papal. Según contó, estaba junto a su hija, siguiendo el evento por televisión y mirando también hacia la calle. “Estaba con mi hija y estábamos acá esperando, mirando la tele y mirando para afuera”, explicó. Fue en ese contexto —mitad pantalla, mitad realidad— que el Papa giró la cabeza hacia su balcón.

La charla también tuvo espacio para una reflexión más amplia sobre el mensaje que el Pontífice dejó durante su visita al país. “Ha dicho cosas interesantes, por ejemplo, eso de la economía: la economía es para la gente”, señaló el actor, que calificó la convocatoria como “impresionante”. Para Puig, más allá de cualquier consideración religiosa, las palabras de León XIV respondieron a una necesidad concreta que atraviesa a la Argentina de este momento.

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León XIV sostuvo en el Palacio Libertad que la economía debe servir a las personas frente al presidente Javier Milei (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Y ese mensaje fue, en efecto, uno de los que más resonó en las horas posteriores al recorrido papal. En su discurso del domingo por la noche ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el Pontífice pronunció la frase que concentró buena parte del debate político y social: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La declaración, formulada en presencia del presidente Javier Milei, fue recibida como una señal directa hacia las políticas de ajuste que el gobierno viene aplicando desde su llegada al poder.

Pazos cerró el diálogo con una emotiva despedida, en la que destacó la calidez que tanto Puig como Alemán supieron transmitir a lo largo de los años. “Vos y Selva siempre tuvieron la mejor onda para con todo el mundo”, le dijo la conductora. El actor le agradeció las palabras y se despidió con la misma calidez que, según Pazos, siempre lo caracterizó junto a su compañera.

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