El efecto del aceite de cártamo sobre la pérdida de peso, según una revisión de estudios científicos

Una revisión científica publicada en BMC Nutrition no halló pruebas de que el consumo de aceite de cártamo reduzca el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las conversaciones sobre alimentación, el aceite de cártamo suele aparecer acompañado de una promesa: que elegir otra grasa puede ayudar a bajar de peso. Su perfil de grasas insaturadas alimenta esa expectativa.

Una investigación de Shima Abdollahi y sus coautores, publicada en BMC Nutrition, examinó 42 ensayos clínicos aleatorizados para comparar la relación entre distintos aceites alimentarios y el peso corporal. Aunque el cártamo estuvo incluido entre los productos analizados, los resultados no demostraron un beneficio específico para adelgazar.

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La revisión comparó 42 ensayos clínicos sobre distintos aceites

La investigación analizó 42 ensayos clínicos aleatorizados que administraron al menos cinco gramos diarios de aceite durante dos semanas o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores revisaron estudios que evaluaron aceites de oliva, canola, girasol, soja, sésamo, palma, lino y cártamo, entre otros. Para incluirlos, exigieron que compararan al menos dos aceites, que administraran una cantidad diaria de al menos 5 gramos y que mantuvieran la intervención durante dos semanas o más.

El metaanálisis en red contrastó los efectos de grasas comestibles que no habían sido comparadas de forma directa en un mismo ensayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo utilizó un metaanálisis en red, un método que permite comparar los resultados de distintos tratamientos o productos, incluso cuando no fueron evaluados directamente entre sí en un mismo ensayo. Para ello, combina evidencia procedente de investigaciones que comparten elementos de comparación, como un mismo tipo de aceite utilizado frente a otras alternativas.

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La revisión se centró en el peso corporal de adultos. También evaluó la calidad de las pruebas disponibles mediante un sistema que clasifica el grado de confianza de los resultados. Los autores calificaron la certeza general como baja a moderada.

Los autores del estudio calificaron la certeza general de las pruebas analizadas como baja a moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el artículo se publicó en 2024, la búsqueda bibliográfica incluyó estudios difundidos hasta abril de 2019. Por eso, sus resultados ofrecen contexto para evaluar las afirmaciones sobre los distintos aceites, pero no constituyen un hallazgo nuevo sobre el cártamo.

El aceite de sésamo fue el que mostró mejores resultados para el peso

El análisis situó al aceite de sésamo como el producto con mejores resultados para la reducción de peso dentro de las comparaciones examinadas.

Según la revisión, sus resultados fueron favorables frente a aceites como los de oliva, coco, maíz, lino, palma y salvado de arroz, aunque el nivel de certeza varió entre las comparaciones. La diferencia estimada osciló entre 2,57 y 4,09 kilos menos, según el aceite utilizado como referencia.

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El aceite de sésamo ocupó el primer lugar en la clasificación de opciones con mejores resultados para la disminución de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese resultado no se extendió al aceite de cártamo, que formó parte de la red de estudios, pero no apareció entre los productos asociados con un descenso de peso en las conclusiones del trabajo.

La revisión también vinculó los aceites de soja, palma y girasol con aumentos de peso en algunas comparaciones disponibles. Sin embargo, los autores advirtieron que la mayoría de los estudios no superó las 26 semanas de seguimiento y que existían diferencias en las dosis, las dietas de base y las características de los participantes. Estas limitaciones dificultan atribuir los cambios de peso exclusivamente al tipo de aceite consumido.

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Las comparaciones de la revisión asociaron los aceites de soja, palma y girasol con un aumento de peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia disponible no sostiene promesas de adelgazamiento con aceite de cártamo

El resultado principal para el aceite de cártamo es la ausencia de respaldo específico dentro de esta revisión para presentarlo como un recurso destinado a bajar de peso. Los resultados favorables observados en determinadas comparaciones con otros aceites no pueden trasladarse automáticamente a este producto.

La mayoría de las investigaciones evaluadas mantuvo un seguimiento que no superó las 26 semanas entre los grupos de estudio (Crédito: semillasdealegria.com)

El estudio tampoco permite afirmar que el aceite de cártamo acelere el metabolismo, reduzca el apetito o produzca una disminución localizada de grasa. Esos efectos no formaron parte de las conclusiones de la revisión respecto de este ingrediente.