Santiago y Manuel Passaglia hicieron su primer acto de campaña rumbo a las elecciones presidenciales: “Se acabaron los relatos”

Tal como anunciaron días pasados, los hermanos Passaglia lanzaron su candidatura presidencial. El acto se llevó a cabo en su ciudad, San Nicolás

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Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia lanzaron su campaña presidencial con un acto en San Nicolás y una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario en esa ciudad. Los referentes de Hechos cuestionaron al Gobierno nacional y al kirchnerismo, y propusieron trasladar al país su experiencia de gestión municipal.

El encuentro se realizó ese sábado en la ciudad bonaerense que ambos gobernaron durante los últimos años. Ante vecinos que se acercaron a acompañarlos, los Passaglia presentaron a San Nicolás como el punto de partida de su proyecto para las elecciones de 2027, en la que uno de los dos encabezará la fórmula con la que competirá por la Presidencia.

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Críticas al Gobierno nacional y al kirchnerismo

Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, sostuvo que el país no debe elegir entre el Gobierno de Javier Milei y un eventual regreso del kirchnerismo. “Nos quieren con miedo y sometidos para que nos resignemos a elegir entre dos fracasos”, afirmó.

Santiago y Manuel Passaglia lanzaron su candidatura presidencial para las elecciones de 2027 durante un acto en San Nicolás.

El intendente cuestionó la administración económica nacional y dijo que ordenar las variables macroeconómicas no resulta suficiente para quienes tienen más de un empleo y no llegan a fin de mes, o para las pymes y comercios que buscan sostenerse.

Los hermanos Passaglia plantearon que su espacio pretende ubicarse frente a las dos fuerzas que, según expresaron, dominan la disputa política nacional. La propuesta busca disputar la presidencia en 2027 con un discurso centrado en el empleo, las pymes, la producción, la vivienda, la educación y la seguridad.

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Santiago Passaglia rechazó que el kirchnerismo represente una salida a la situación actual. “No podemos permitir que la única salida a esta pesadilla sea volver al kirchnerismo y romper todo. No podemos perder todo el esfuerzo. El kirchnerismo es lo peor que nos pasó. Tuvieron 16 años de gobierno y lo único que dejaron fue más inflación, más pobreza y más corrupción”, sostuvo.

La gestión de San Nicolás como antecedente

Los referentes del espacio Hechos propusieron trasladar su modelo de gestión local a la administración de todo el país.

Durante el acto, los dirigentes repasaron las transformaciones que atribuyen a sus gestiones en San Nicolás y señalaron que esa experiencia los impulsa a buscar una proyección nacional. “No alcanza con transformar una ciudad si hay problemas mucho más grandes que siguen sin resolverse”, plantearon.

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Manuel Passaglia, actual diputado provincial y exintendente de San Nicolás, dijo que enfrentarán a los sectores que, a su juicio, representan los dos extremos ideológicos. “Los vamos a enfrentar y les vamos a demostrar que estamos cansados. Se acabaron los relatos”, manifestó.

Santiago Passaglia anticipó que recibirán críticas por la escala de la ciudad que gobernaron y reconoció que administrar un municipio no equivale a conducir el país. Sin embargo, aseguró que haber transformado una ciudad “que estaba destruida” les da autoridad para asumir el desafío presidencial.

Santiago Passaglia afirmó que la estabilización de las variables macroeconómicas no resulta suficiente para sostener a las pymes y comercios.

El intendente también se refirió a la edad de ambos candidatos. “El próximo presidente no tiene que ser parte de generaciones enteras de políticos que ya fracasaron”, afirmó, antes de preguntar de dónde saldrá el futuro mandatario “si no es del interior productivo, el que hoy se están llevando puesto”.

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Empleo, producción y condiciones de vida

Hacia el cierre del acto, Santiago Passaglia describió un modelo de país orientado a la generación de empleo, el desarrollo industrial, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad.

El intendente de San Nicolás rechazó el regreso del kirchnerismo y señaló que sus mandatos dejaron inflación, pobreza y corrupción. (Hechos)

“No estamos pidiendo ningún milagro. Estamos hablando de vivir en un país normal”, expresó el intendente ante los asistentes.

El dirigente sostuvo que su espacio trabajará para que el esfuerzo de los argentinos “valga la pena” y vinculó esa meta con la posibilidad de trabajar, estudiar, invertir y producir.

La actividad concluyó con una caminata de ambos dirigentes junto a los vecinos hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.