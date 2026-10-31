Panamá

Panamá moviliza más de 10,000 agentes para las Fiestas Patrias en medio de la emergencia por el terremoto

El operativo contempla vigilancia aérea, marítima y terrestre, además de inversiones de carriles. Cuatro provincias suspendieron sus desfiles debido a los daños ocasionados por el sismo.

Más de 10,000 unidades de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia participarán en el operativo nacional durante las Fiestas Patrias de noviembre. Tomada de la PN
Más de 10,000 unidades de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia participarán en el operativo nacional durante las Fiestas Patrias de noviembre. Tomada de la PN
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Un total de 10,294 unidades de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia participarán en el operativo nacional que Panamá desarrollará durante las Fiestas Patrias de noviembre.

El dispositivo incluirá patrullajes, controles de tránsito y vigilancia especial en las principales rutas de desfiles, sectores comerciales, áreas residenciales y destinos turísticos, en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 9 de octubre.

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El Ministerio de Seguridad Pública informó que el despliegue contará con 461 medios de transporte, distribuidos entre 381 vehículos terrestres, 68 recursos marítimos y 12 aeronaves. Estos equipos permitirán reforzar las labores de vigilancia y respuesta rápida durante una de las temporadas de mayor movilización de personas hacia el interior del país.

La operación reunirá a personal de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y Migración, además de los organismos de atención médica. La cobertura comprenderá 63 playas, 34 puertos y embarcaderos, 15 islas, 11 aeropuertos y nueve puntos de control establecidos para supervisar el movimiento de viajeros.

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El dispositivo de seguridad incluirá vigilancia en 63 playas, 34 puertos y embarcaderos, 15 islas y 11 aeropuertos durante las festividades. Cortesía Ministerio de Seguridad
El dispositivo de seguridad incluirá vigilancia en 63 playas, 34 puertos y embarcaderos, 15 islas y 11 aeropuertos durante las festividades. Cortesía Ministerio de Seguridad

La coordinación estará centralizada en el Centro de Operaciones Nacional (CON), desde donde las instituciones darán seguimiento a las actividades cívicas y las principales vías de comunicación. Para los desfiles del 3 y 4 de noviembre, los servicios de emergencia médica dispondrán de 84 unidades destinadas a cubrir las rutas metropolitanas y su centro de despacho.

El dispositivo se ejecutará mientras cuatro provincias continúan enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre. Las autoridades aseguraron que la Operación Fiestas Patrias no interrumpirá las labores de la Operación Resguardo, encargada de atender a las comunidades damnificadas por el movimiento sísmico.

En Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, las autoridades suspendieron los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, debido a las afectaciones registradas en sus comunidades. La decisión modifica el calendario de celebraciones en las provincias centrales, donde numerosas viviendas, escuelas e instalaciones públicas presentan daños y todavía se desarrollan labores de evaluación y recuperación.

Las cancelaciones también alcanzan otras actividades conmemorativas. Los organizadores suspendieron los desfiles del 10 de noviembre en San Miguelito y Juan Díaz, correspondientes a las celebraciones del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. Ambas decisiones se producen en un contexto de solidaridad con las poblaciones afectadas por el terremoto.

La ciudad de Panamá mantendrá los desfiles del 3 y 4 de noviembre en las rutas del Casco Antiguo y vía España, con muestras de solidaridad hacia las comunidades afectadas por el terremoto. Tomada de SRTV
La ciudad de Panamá mantendrá los desfiles del 3 y 4 de noviembre en las rutas del Casco Antiguo y vía España, con muestras de solidaridad hacia las comunidades afectadas por el terremoto. Tomada de SRTV

En contraste, la ciudad de Panamá mantendrá los desfiles del 3 y 4 de noviembre en sus dos recorridos tradicionales. La Ruta 1 comprenderá el Casco Antiguo y el área de la Presidencia, mientras la Ruta 2 se desarrollará sobre la vía España, según anunció el ministro de Educación, Ventura Vega.

El funcionario explicó que las celebraciones capitalinas se realizarán guardando solidaridad con las familias damnificadas, pero también permitirán que estudiantes y padres de familia participen en los actos cívicos. Vega destacó la importancia de mantener estas actividades patrióticas, especialmente después de varias semanas de preparación de las delegaciones escolares.

Fuera de la capital, la decisión de realizar los desfiles corresponde a los respectivos gobiernos locales, mientras que en Colón será responsabilidad del gobernador provincial. Las autoridades deberán considerar las condiciones de seguridad y las afectaciones estructurales registradas en cada territorio antes de autorizar las actividades.

Como parte de las medidas para facilitar los desplazamientos, la Policía Nacional estableció un calendario de inversión de carriles en diferentes tramos de la vía Interamericana. El operativo comenzó el viernes 30 de octubre y contempla horarios especiales para la salida y el retorno de los viajeros durante las festividades.

Este sábado 31 de octubre, la inversión de carriles estará habilitada entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira. El dispositivo también funcionará entre Sajalices y San José, en San Carlos, para agilizar el tránsito hacia el interior.

Los estamentos de seguridad mantendrán la Operación Resguardo para atender a las comunidades damnificadas mientras desarrollan las acciones de vigilancia por las Fiestas Patrias. EFE
Los estamentos de seguridad mantendrán la Operación Resguardo para atender a las comunidades damnificadas mientras desarrollan las acciones de vigilancia por las Fiestas Patrias. EFE

La primera jornada se desarrolló el viernes, entre la avenida de Los Mártires y Panamá Pacífico, así como desde el puente Perurena, en Arraiján, hasta TCT, en Vista Alegre. Los carriles invertidos funcionaron desde la 1:00 hasta las 7:00 de la noche, como parte de las medidas para reducir la congestión vehicular.

Para facilitar el retorno hacia la capital, las autoridades programaron inversiones de carriles el jueves 5 y domingo 8 de noviembre, entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Los recorridos comprenderán desde El Nance hasta Sajalices y de Campana hasta El Nazareno, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito recomendó respetar las indicaciones de los agentes y mantener velocidades prudentes, además de verificar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de viajar. Estas acciones forman parte del Plan Firmeza, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, para reforzar la prevención de accidentes.

Las autoridades señalaron que la vigilancia en carreteras, playas y lugares de concentración pública se mantendrá simultáneamente con la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por el terremoto. El objetivo es garantizar la seguridad durante las celebraciones nacionales sin desatender la emergencia que persiste en las provincias centrales del país.

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