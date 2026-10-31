República Dominicana

La Policía Nacional arresta a un hombre acusado de agredir sexualmente a cuatro menores en República Dominicana

El detenido, de 37 años y conocido como “Víctor”, fue localizado en el sector Camboya mediante una orden judicial y quedó a disposición de la fiscalía para las actuaciones del caso

La Policía Nacional arrestó a Luis Manuel Ortiz Fermín por acusaciones de agresión sexual contra cuatro menores de edad.
La Policía Nacional arrestó a Luis Manuel Ortiz Fermín por acusaciones de agresión sexual contra cuatro menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó el arresto de Luis Manuel Ortiz Fermín, alias “Víctor”, de 37 años, a quien acusa de agresión sexual contra cuatro menores de edad, de siete, 12, 13 y 15 años, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Según publicó el medio dominicano Acento, Ortiz Fermín fue detenido en el sector Camboya luego de que agentes ejecutaran la orden judicial número 2026-AJ0092881. Las presuntas víctimas pertenecen a su entorno familiar, aunque las autoridades no difundieron detalles sobre el vínculo entre el acusado y los menores ni sobre las circunstancias denunciadas.

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La Policía indicó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales del caso. El órgano acusador inició la recopilación de las denuncias recibidas para establecer cómo habrían ocurrido los hechos y avanzar con las actuaciones ante la Justicia.

La información divulgada por las autoridades mantuvo bajo reserva los elementos que permitan identificar a las presuntas víctimas. Esa cautela responde a la protección legal de los derechos e identidad de niños, niñas y adolescentes que aparecen en investigaciones por delitos sexuales.

Los agentes policiales ejecutaron la orden judicial de detención en el sector Camboya./ (Últimas Noticias)
Los agentes policiales ejecutaron la orden judicial de detención en el sector Camboya./ (Últimas Noticias)

El caso se encuentra en una etapa inicial y no se conocen cargos formales, una eventual solicitud de medidas de coerción ni la versión de la defensa de Ortiz Fermín. La orden de arresto se ejecutó en Santiago, una de las principales ciudades de República Dominicana.

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Las autoridades no precisaron cuándo se habrían producido las agresiones que se investigan. Tampoco informaron si las denuncias surgieron de manera simultánea o en momentos distintos.

La referencia al entorno familiar añade un elemento que también aparece en otros expedientes recientes por presuntos abusos contra menores en el país. En esos procesos, fiscales y organismos de protección suelen evitar divulgar datos que puedan exponer a los niños o adolescentes involucrados.

El uso de términos como acusado, señalado o presunto responde a que la investigación está en curso y que la responsabilidad penal debe ser determinada por un tribunal competente.

Otros expedientes recientes por presuntos abusos contra menores

En un caso conocido esta semana, un juez de la provincia Duarte dispuso tres meses de prisión preventiva para Cristian Méndez López, acusado de abusar sexualmente de una prima de 13 años en el municipio de Villa Riva. La adolescente denunció el hecho después de una salida con el imputado, según informó El Nuevo Diario.

Dibujo a lápiz de un escritorio con un expediente atado, un mazo sobre su base y documentos firmados, frente a una sala con columnas.
La investigación judicial permanece en etapa inicial y todavía no cuenta con una solicitud formal de medidas de coerción contra el acusado./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte. Méndez López fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, mientras continúa el proceso penal.

La procuradora fiscal Sandra Sierra Difó, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de ese distrito judicial, señaló que una parte de las denuncias por violencia sexual ocurre dentro del círculo cercano de las víctimas.

También el 26 de octubre, las autoridades dominicanas arrestaron a Fernando González Ramírez, un ciudadano panameño de 32 años requerido por Estados Unidos por presuntas agresiones sexuales contra dos menores. Las denuncias bajo investigación corresponden a hechos que habrían ocurrido entre 2023 y 2024 en Franklin, Tennessee, donde el sospechoso colaboraba con un programa de béisbol juvenil.

De acuerdo con El Nuevo Diario, González Ramírez fue localizado en República Dominicana tras una investigación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Luego fue trasladado a Nueva Jersey, a la espera de un proceso de extradición a Tennessee.

En Santiago, el expediente contra Ortiz Fermín continuará bajo la conducción del Ministerio Público. Las autoridades aún no comunicaron si solicitarán prisión preventiva u otra medida de coerción.

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