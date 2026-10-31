Binance ya recompró el 90% de los activos robados por los hackers: cuándo se reanudarán los retiros

Binance es la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, con 335 millones de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Binance continúa el proceso de recompra de los USD 6.300 millones en criptoactivos que fueron afectados por el hackeo del último jueves, que derivó en la suspensión de retiros y depósitos en la plataforma cripto más grande a nivel mundial, con 335 millones de usuarios.

A través de un comunicado, la empresa hizo en las últimas horas un nuevo update sobre la marcha hacia ese objetivo: “Binance ya cubrió aproximadamente el 90% del monto afectado por el incidente de seguridad, frente al 80% de nuestra última actualización, y los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100%”.

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Las criptomonedas que ya fueron cubiertas en su totalidad son Bitcoin, Ether, Tether, BNB, Solana, USD Coin, XRP, USD1, Ripple USD y Zcash. “Seguimos comprando los activos afectados restantes, que son tokens con menos liquidez y no forman parte de los diez mencionados, a través del mercado y de canales OTC, hasta alcanzar el 100% de cobertura en todos los tokens. Estamos trabajando con socios del sector para completar las adquisiciones restantes y proporcionaremos más actualizaciones a medida que sigamos avanzando”.

La empresa volvió a asegurar que “absorberá el impacto financiero de los fondos robados, no los usuarios, con una combinación de su tesorería corporativa, el uso parcial del fondo SAFU y una parte del fondo de seguro de Futuros”. De esa forma, “se asegura de que el saldo restante de ese fondo se mantenga por encima de los niveles que exige la gestión de riesgos”.

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La reanudación de los retiros

Según se informó, la rehabilitación de los retiros de activos de la plataforma por parte de los usuarios se producirá durante el domingo. Binance no aclaró en qué horarios ni si esa posibilidad se dará al mismo tiempo para sus clientes de todas partes del mundo, por lo que los usuarios de Argentina deberán comprobarlo por sí mismos a partir de mañana.

“Nuestro próximo hito es reanudar los servicios de retiro para los usuarios. Seguimos encaminados a reabrir los retiros dentro del plazo comunicado anteriormente (el domingo 1/11/2026) y proporcionaremos otra actualización en cuanto se confirmen los detalles”, señaló la empresa.

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Por otra parte, la empresa también informó que pondrá a disposición de los usuarios una “prueba de reservas”, un mecanismo cuyo objetivo es que cada usuario pueda verificar que sus propios activos estén totalmente respaldados. “Ya tomamos y publicamos una nueva instantánea de Prueba de Reservas. La prueba de conocimiento cero (zero-knowledge proof) completa estará disponible cuando termine de generarse. Además, seguimos en camino de reanudar los retiros dentro del plazo informado”, señaló la empresa.

“Estamos enfocados en completar el proceso de recuperación, reforzar nuestras medidas de seguridad y seguir informando a los usuarios con transparencia en cada paso,” concluyó Binance.

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La cadena de eventos que derivó en el hackeo

La cronología del ataque a Binance, considerado el más grande de la historia, muestra que existió una señal de advertencia previa. El martes anterior al robo, Binance informó que había bloqueado varios intentos de ciberataque asociados con actores de Corea del Norte durante la semana previa y que esos episodios no habían provocado pérdidas de activos.

Al día siguiente, la billetera que habría operado el ataque recibió tres retiros pequeños desde Tornado Cash, según la firma de análisis de blockchain TRM Labs. Los movimientos ocurrieron unas 36 horas antes del vaciamiento y reprodujeron un esquema detectado en ataques anteriores atribuidos a Corea del Norte, incluidos los casos de Bybit y KelpDAO.

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El fundador de Binance, Changpeng Zhao, tambien conocido como CZ en las redes sociales. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

El jueves, cerca de las 17 de Argentina, cinco billeteras de Binance en XRP Ledger transfirieron 233 millones de XRP a una dirección controlada por el atacante. Más tarde, a las 20:20, se registraron salidas de Bitcoin —por 18.270 BTC— y Ethereum. Para operar sobre esta última red, el atacante habría utilizado 50 autorizaciones EIP-7702 firmadas con anticipación, un mecanismo que le permitió convertir una billetera caliente de la plataforma en una dirección capaz de barrer fondos bajo su control.

Los emisores de las stablecoins comenzaron a inmovilizar activos durante la noche. Tether realizó congelamientos a las 21:01; Circle lo hizo a las 21:04; Ripple, a las 22:01; y World Liberty Financial, a las 22:10. Reuters informó que Tether bloqueó cerca de USD 1.570 millones, mientras que Circle congeló más de USD 800 millones.

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El episodio se conoció públicamente esa misma noche, cuando Bloomberg informó que Binance había suspendido los retiros y se comprometía a cubrir las pérdidas. En una publicación en X, la compañía indicó que había congelado alrededor de USD 3.000 millones. Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, señaló entonces en X que el hecho que había trascendido se trataba de un hackeo.