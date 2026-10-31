Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Turismo recomienda anticipar los traslados al Aeropuerto La Aurora por desvíos desde el 2 de noviembre

La institución turística pidió a los viajeros prever tiempo adicional, consultar los recorridos habilitados y atender los avisos de tránsito y aerolíneas ante las intervenciones previstas hasta el 18 de diciembre, entre las 11:00 y 20:00

Dos fotografías en vertical muestran un área de pistas con aviones y la fachada del Aeropuerto Internacional La Aurora con puestos de artesanías.
El Instituto Guatemalteco de Turismo recomendó anticipar los traslados hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Intituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) pidió a los pasajeros que viajan desde o hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora anticipar sus traslados entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre, debido a los desvíos viales que provocarán las obras del Aerómetro en Ciudad de Guatemala. La recomendación busca evitar que las demoras en el tránsito afecten la llegada de los viajeros a sus vuelos.

Los cambios se concentrarán en el bulevar Liberación, una de las vías de acceso más utilizadas hacia la terminal aérea, y en sectores cercanos de las zonas 8 y 13. La institución aconsejó planificar el recorrido con margen adicional, revisar las rutas habilitadas y seguir las comunicaciones de las autoridades de tránsito y de las aerolíneas.

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Las restricciones se aplicarán durante siete semanas y coincidirán con buena parte de la jornada laboral. El período de mayor afectación se extenderá de 11:00 a 20:00, una franja en la que se concentra la circulación habitual hacia el aeropuerto y otros puntos de la capital.

Un reporte informativo detalla las obras de infraestructura y montaje a cargo de la empresa Doppelmayr. A través de modelos digitales tridimensionales se muestran las etapas de instalación de estructuras metálicas en vialidades elevadas, mientras un reportero con chaleco de seguridad informa desde la vía pública sobre el desarrollo de los trabajos y las afectaciones al tránsito vehicular en la zona. Credito Cableviagt

La estación 2 y la ocupación temporal de un carril

Las modificaciones responden a la construcción de la estación 2 del Aerómetro, un proyecto que requerirá instalar una megatorre y ejecutar su cimentación. Los trabajos obligarán a ocupar temporalmente un carril en distintos puntos del bulevar Liberación.

Héctor Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Transporte, explicó que la obra es parte del desarrollo de un sistema de transporte masivo. “Se están impulsando más opciones de transporte masivo, que es lo que necesita la ciudad para mejorar la movilidad y la administración del tránsito”, afirmó.

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Los desvíos abarcarán el sector de La Pérgola, en la zona 13; los carriles reversibles de la 40 calle “C”, en la zona 8; y los alrededores del Zoológico La Aurora. También habrá modificaciones para los vehículos que busquen incorporarse al bulevar Liberación desde otras vías de circulación.

La afectación más relevante para quienes se dirigen a la terminal aérea se ubicará en la zona de los museos, dentro de la zona 13. Los conductores que avancen por la quinta calle desde sectores como Atanasio Tzul y la zona 12 deberán girar a la derecha al llegar al semáforo situado frente a los museos.

El recorrido alternativo continuará hacia el área de Caminos y Covial, seguirá hasta el redondel próximo al aeropuerto y permitirá luego tomar el bulevar Juan Pablo II para retomar el bulevar Liberación. Ese trayecto añadirá un rodeo que los pasajeros deberán considerar antes de emprender el viaje hacia La Aurora.

Carriles reversibles y un viraje para reducir la congestión

La 40 calle “C” de la zona 8 funcionará como carril reversible en dirección al occidente durante el horario de las obras. La medida pretende absorber parte del flujo vehicular que se desvíe del bulevar Liberación mientras se realizan los trabajos de construcción.

El carril reversible ubicado en las inmediaciones del Zoológico La Aurora mantendrá su operación vespertina, como ya ocurría antes del inicio de estas intervenciones. Esa alternativa continuará disponible para ordenar el tránsito en uno de los sectores próximos a la ruta aeroportuaria.

Las autoridades habilitarán además un viraje continuo para los vehículos que salgan del bulevar del Aeropuerto y necesiten incorporarse al bulevar Liberación. La medida apunta a reducir la acumulación de automóviles en ese cruce durante las restricciones.

El Instituto Guatemalteco de Turismo recomendó a los viajeros salir con tiempo suficiente y contemplar las rutas alternas definidas por Emetra. La advertencia se dirige tanto a quienes parten hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora como a quienes llegan a la ciudad y deben desplazarse desde la terminal.

Durante el período de obras, Asistur atenderá consultas turísticas a través del número 1500 y por WhatsApp en el +502 5188-1819.

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