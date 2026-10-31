Costa Rica

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Según el último informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el aumento del 36% en las infecciones por dengue y la concentración de brotes en cantones prioritarios han acelerado las inspecciones domiciliarias y la eliminación de más de 3,1 millones de criaderos

Un balde de metal desgastado y un neumático con agua en su interior rodeados por siluetas de mosquitos en un trazado circular.
Un balde metálico y un neumático con agua acumulada facilitan la reproducción de mosquitos de la especie Aedes aegypti. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Costa Rica notificó un incremento del 36% en los contagios de dengue y un brote focalizado de chikungunya durante el año 2026. Los informes de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelan un panorama epidemiológico complejo en diversas zonas del territorio nacional, donde la proliferación del mosquito Aedes aegypti mantiene bajo presión a las autoridades sanitarias y a los centros de atención médica.

A la semana epidemiológica 41, el país contabilizó 6,285 casos acumulados de dengue, una cifra que supera ampliamente los 4,014 registros reportados durante el mismo período del año 2025.

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Del total de infecciones confirmadas en el presente ciclo, 98 pacientes presentaron dengue con signos de alarma, una manifestación clínica que exige vigilancia médica estricta para evitar cuadros de choque o hemorragias graves.

La distribución geográfica del virus muestra disparidades marcadas. La provincia de Alajuela concentra la mayor cantidad absoluta de diagnósticos en el país, con 2,724 casos.

El comportamiento epidemiológico del dengue en 2026 muestra un incremento acumulado del 36% a la semana 41 en comparación con el año anterior (Foto: Ministerio de Salud).
El comportamiento epidemiológico del dengue en 2026 muestra un incremento acumulado del 36% a la semana 41 en comparación con el año anterior (Foto: Ministerio de Salud).

Entre los gobiernos locales, la situación más crítica se ubica en el cantón de Orotina, donde la tasa de incidencia se disparó a 2,249,1 casos por cada 100 mil habitantes, con un registro de 572 contagios acumulados.

Por volumen total de pacientes, el cantón de Grecia encabeza la estadística nacional con 704 enfermos y una tasa de 865 por cada 100 mil habitantes. A esta lista de zonas prioritarias se suman el cantón central de Alajuela con 627 casos y La Cruz, en Guanacaste, que reporta 233 enfermos.

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El cantón de La Cruz concentra el principal foco de chikungunya

De forma paralela a la curva ascendente del dengue, el territorio costarricense experimenta un brote significativo de chikungunya. A la semana 41, el sistema sanitario acumuló 974 notificaciones de esta enfermedad, de las cuales 847 obtuvieron confirmación mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), mientras que 127 casos permanecen clasificados como probables a la espera de resultados de laboratorio.

El epicentro de esta arbovirosis se localiza en la región Chorotega, que agrupa más del 59% de las notificaciones nacionales al registrar 576 personas enfermas. En esa zona, el cantón fronterizo de La Cruz reporta la situación más severa del país al acumular por sí solo 390 casos. Otros cantones con registros destacados son Alajuela con 114 reportes, Carrillo con 83, San José con 65 y Santa Cruz con 59 notificaciones.

Distribución territorial de chikungunya en Costa Rica a la semana epidemiológica 41 de 2026 (Foto: Ministerio de Salud).
Distribución territorial de chikungunya en Costa Rica a la semana epidemiológica 41 de 2026 (Foto: Ministerio de Salud).

Fumigación masiva y cooperación fronteriza buscan frenar la transmisión

Frente al alza sostenida en los indicadores epidemiológicos, el gobierno costarricense en las últimas semanas ha desplegado intervenciones vectoriales continuas en las comunidades más vulnerables.

Los registros oficiales del Programa de Control de Vectores indican que, entre la semana uno y la semana 40 de 2026, las cuadrillas visitaron 501,113 viviendas e intervinieron más de 3,1 millones de criaderos, de los cuales se trataron 1,7 millones de depósitos y se destruyeron 1,3 millones de recipientes potenciales. Además, el personal sanitario realizó labores de fumigación en 783,751 casas en todo el país.

En cantones con alta transmisión, como Orotina, las brigadas reforzaron los operativos mediante fumigaciones espaciales con maquinaria pesada, inspecciones casa por casa y campañas de recolección de materiales en desuso junto con los gobiernos locales y la Cruz Roja Costarricense.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió alertas epidemiológicas regionales ante el repunte de arbovirosis en Centroamérica, donde las temporadas de lluvias intensas facilitan los criaderos.

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