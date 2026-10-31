Crimen y Justicia

Allanaron la guarida de una banda narco de La Matanza liderada por un preso de Sierra Chica: hallaron una granada activa

La organización vendía drogas y tomaba casas por la fuerza en Ciudad Evita. En los allanamientos, la Policía secuestró cocaína, pasta base, armas y $5 millones, entre otros elementos. Hay dos detenidos

El búnker narco en Ciudad Evita y el operativo para desactivar la granada activa secuestrada en el lugar

Guardar

Una banda criminal de La Matanza acusada de vender drogas y tomar casas por la fuerza cayó tras cinco allanamientos, cuatro en la localidad de Ciudad Evita y uno dentro de la cárcel de Sierra Chica. En los operativos, los investigadores hallaron estupefacientes, armas, municiones, dinero y una granada activa, que fue detonada de manera controlada por especialistas.

Durante los procedimientos, además, fueron aprehendidos dos sospechosos: Mario Hipólito Peralta, de 39 años, y Ariana Viviana Abigail Jiménez, de 22. Ambos, según el reporte policial, serían parte de la organización que era dirigida por Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco, alias “El Gendarme”, un preso alojado en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica.

PUBLICIDAD

La investigación puso el foco en una vivienda de Ciudad Evita conocida entre vecinos del barrio como “La Ventanita”. Allí, de acuerdo con el expediente, se vendían estupefacientes a través de una abertura de la casa, incluso solían formarse largas filas de compradores, tal como se observa en uno de los videos que encabezan esta nota.

Frente a ese lugar había otra propiedad que fue tomada por integrantes de la banda y que funcionaba como punto de apoyo, guarda de armas y custodia.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron estupefacientes, armas, municiones y dinero, entre otros elementos

Según fuentes policiales, Ledesma Blanco mantenía contacto con sus secuaces desde el penal y les daba órdenes por teléfono. En su celda se encontraron tres celulares con líneas activas y conexión de datos.

PUBLICIDAD

En los domicilios allanados secuestraron 2.526 dosis de pasta base, 515 envoltorios de cocaína listos para la venta y cerca de $ 5 millones en efectivo. También había balanzas y otros elementos para cortar y fraccionar la droga, además de anotaciones, cuatro handies y varios teléfonos celulares.

El arsenal encontrado incluyó una escopeta Maverick calibre 12 cargada con seis cartuchos, una pistola ametralladora con numeración suprimida y cargador extensible, una pistola Bersa calibre .22 sin numeración y dos Bersa calibre 9 milímetros con numeración limada. Había municiones calibre 12, 9 milímetros, .40, .22 largo y .22 corto.

En una de las casas también apareció una granada activa. Peritos en explosivos la detonaron de forma controlada y en un sector apartado, ante el riesgo que representaba para los vecinos y las propiedades cercanas.

Hallaron una granada activa en medio de allanamientos a una banda narco
La granada fue detonada de manera controlada por especialistas

Los agentes incautaron, además, dos chalecos antibalas que tenían pedidos de secuestro vigentes por causas de hurto y robo, junto con una pechera con la inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la causa, caratulada como infracción a la Ley 23.737, interviene el Juzgado Federal de Morón N°3, a cargo de Leonardo Julián Cano.

El antecedente de “El Gendarme”

No es la primera vez que Ledesma Blanco queda bajo la lupa por comandar delitos desde una cárcel bonaerense. En marzo de 2025, otra investigación lo ubicó como uno de los jefes de una banda que operaba en el barrio Villegas, también en Ciudad Evita.

Allanamientos en La Matanza desarticulan una banda narco e incautan armas y drogas
El arsenal secuestrado por la Policía Bonaerense

En ese expediente, el acusado aparecía ligado a Oscar Riveros, alias “El Mono”, y Jonathan Ulloa, conocido como “Ratita”. La acusación era prácticamente la misma: el grupo expulsaba a vecinos a los tiros de sus casas y departamentos para usarlos como aguantaderos, puntos de venta de droga o para alquilarlos y revenderlos.

En aquella causa, la Policía Bonaerense hizo 50 allanamientos y requisó la celda de Ledesma Blanco, quien entonces estaba detenido en el penal de Magdalena. Hubo 17 arrestados y el secuestro de armas, más de mil municiones, chalecos antibalas, drogas, efectivo y 28 teléfonos celulares.

La banda también fue vinculada con fiestas clandestinas en el monoblock 8 del barrio Villegas, donde habían instalado una pileta sobre un espacio público. El lugar fue clausurado.

Temas Relacionados

La MatanzaCiudad EvitaSierra ChicaNarcotráficoUsurpacionesGranadaPolicía BonaerenseÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Las publicaciones en redes sociales de Eyvind Soihit Meza, el presunto autor de la masacre familiar antes de suicidarse, muestran prácticas de tiro y fotos del arma que fue hallada en la casa de Mariano Acosta

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

La Plata: un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un motochorro

Ocurrió este sábado. El efectivo, que estaba franco de servicio, resultó ileso. Según la reconstrucción inicial, el sospechoso le disparó durante el asalto; su cómplice huyó con el arma y es buscada

La Plata: un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un motochorro

La Plata: un automovilista chocó de atrás a un hombre en silla de ruedas

Ocurrió durante la noche del viernes en el cruce de las calles 13 y 84. La víctima, de 43 años, fue derivada por el SAME al Hospital Rossi. La Fiscalía ordenó el secuestró del vehículo involucrado. El video del impacto

La Plata: un automovilista chocó de atrás a un hombre en silla de ruedas

El argentino acusado de matar a su novia modelo en México llegó deportado al país y fue detenido en Ezeiza: la explicación oficial

Juan Manuel Reverter fue apresado en julio de este año en Oregon por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en 2023 en Playa del Carmen. Estados Unidos decidió echarlo de su territorio y la Policía Federal lo arrestó por la circular roja en su contra

El argentino acusado de matar a su novia modelo en México llegó deportado al país y fue detenido en Ezeiza: la explicación oficial

Merlo: el horror que reveló el primer examen forense a la madre y sus tres hijos asesinados por el padre de la familia

La masacre ocurrió el jueves. Los chicos tenían 10, 12 y 14 años. El acusado del múltiple crimen se suicidó. El grupo familiar era de origen venezolano

Merlo: el horror que reveló el primer examen forense a la madre y sus tres hijos asesinados por el padre de la familia

DEPORTES

El gol agónico del Borussia Dortmund para empatar con el Bayern Múnich en el clásico de la Bundesliga: el festejo cara a cara de los fanáticos

El gol agónico del Borussia Dortmund para empatar con el Bayern Múnich en el clásico de la Bundesliga: el festejo cara a cara de los fanáticos

Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional: Ferro empató y dejó pasar una chance histórica

Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Julia Riera dio vuelta un partido increíble ante Solana Sierra y se metió en las semifinales del WTA de Curitiba

TELESHOW

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

La gran historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: del piropo en el pase a la dura despedida

Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

INFOBAE AMÉRICA

La Santa Sede posterga hasta 2027 la visita de los obispos nicaragüenses prevista para octubre en Roma

La Santa Sede posterga hasta 2027 la visita de los obispos nicaragüenses prevista para octubre en Roma

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorpora antecedentes de violencia para definir los nuevos centros de votación de las elecciones de 2027

Los barriletes gigantes de Guatemala que conectan vivos y muertos: más de 127 años de historia y cosmovisión maya

La NASA mostró una Tierra embrujada por Halloween: la impactante foto que parece de otro planeta