Ciencia

El cerebro de los recién nacidos ofrecería indicios de consciencia temprana

Las respuestas frente a secuencias auditivas inesperadas y los patrones de conexión entre áreas neuronales llevan a la ciencia a revisar qué puede percibir un bebé durante sus primeras semanas de vida

Dibujo de un bebé acostado bajo una manta que mira una fila de notas musicales y esferas, con una pequeña bombilla encendida sobre la cabeza.
La comunidad científica investiga si los recién nacidos poseen una experiencia consciente de su entorno desde las primeras horas de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las primeras horas de vida combinan sueño, llanto, reflejos y respuestas a voces o sonidos. Detrás de esas conductas aparece una pregunta que la ciencia todavía discute: si un recién nacido puede tener una experiencia propia de lo que ocurre a su alrededor. Investigaciones recientes aportan indicios de consciencia temprana, aunque no permiten equipararla con el pensamiento elaborado de un adulto.

El interés no está en adjudicar ideas complejas a los bebés, sino en establecer si perciben de manera consciente ciertos estímulos. Esa diferencia importa porque muchas respuestas del cerebro y del cuerpo pueden producirse de forma automática. Según publicó NYU News, los avances en registros de actividad cerebral y en el estudio de la atención infantil llevaron a revisar la noción de que la consciencia aparece mucho después del nacimiento.

PUBLICIDAD

Una revisión de Claudia Passos-Ferreira, investigadora del Centro de Bioética de la Universidad de Nueva York, reunió resultados de estudios sobre sonidos inesperados, redes cerebrales y atención. El trabajo, publicado en Neuron, sostiene que el conjunto de hallazgos respalda la posibilidad de que los bebés tengan experiencias conscientes desde las primeras semanas, aunque la cuestión continúa abierta.

La importancia de esta línea de investigación reside en que los recién nacidos no pueden responder preguntas ni describir lo que perciben. Por eso, los equipos científicos deben recurrir a señales indirectas y compararlas con patrones que se conocen en adultos. La discusión se centra en la percepción consciente de estímulos, no en la presencia de pensamientos adultos en los bebés.

PUBLICIDAD

Los cambios en una secuencia sonora permiten estudiar la percepción

Una mujer vestida con un suéter claro sostiene en brazos a un bebé recién nacido dormido, envuelto en una manta blanca estampada.
Los avances en los registros de actividad cerebral impulsaron la revisión sobre el momento exacto en que surge la consciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos analizados expone a los bebés a una serie de tonos que se repite con una misma organización. Luego, los investigadores modifican un sonido de esa secuencia y registran la reacción cerebral o fisiológica. El objetivo es determinar si el cambio fue detectado como una ruptura de una regularidad que el cerebro había aprendido.

La revisión de Neuron destaca resultados en recién nacidos que mostraron una respuesta ante esas modificaciones durante la primera semana de vida. El hallazgo se vincula con estudios en adultos, en los que la detección de cambios complejos en una serie de sonidos suele relacionarse con la percepción consciente. Esa semejanza ofrece una pista, pero no constituye una demostración definitiva.

Una revisión posterior, publicada en Acta Paediatrica, una revista científica especializada en pediatría, por Joel Frohlich y Tim Bayne, propone evaluar la consciencia infantil mediante un conjunto de marcadores, en lugar de depender de una única prueba. Los autores señalan que la respuesta a alteraciones sonoras es una de las señales más directas disponibles, aunque todavía es preliminar y debe interpretarse junto con otros datos.

Este enfoque evita convertir una reacción aislada en una conclusión total. La actividad cerebral frente a un estímulo inesperado puede revelar que el bebé registra una variación, pero la ciencia debe establecer con mayor precisión qué parte de esa respuesta requiere una experiencia consciente.

Las redes cerebrales aparecen al nacer y el debate exige más pruebas

Una mujer con suéter azul mira y sonríe a un recién nacido envuelto en una manta dentro de una cuna acolchada.
Los avances en los registros de actividad cerebral impulsaron la revisión sobre el momento exacto en que surge la consciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vía de investigación observa cómo se conectan entre sí distintas áreas del cerebro. En los adultos, ciertos grupos de regiones se asocian con la atención dirigida al entorno, mientras otros se vinculan con estados internos y el reposo. El interés de estos estudios consiste en saber si una organización parecida está presente al comienzo de la vida.

Un estudio de Hao Hu, Richard Cusack y Lorina Naci, publicado en Brain Communications, examinó la conectividad cerebral en bebés nacidos a término y en bebés prematuros evaluados cuando alcanzaron una edad equivalente. Los investigadores identificaron redes relacionadas con la atención y con la actividad cerebral en reposo. Las conexiones estaban presentes desde el nacimiento o poco después, aunque con una organización menos consolidada que en los adultos. De acuerdo con ese trabajo, la relación entre esas redes no tiene todavía la misma solidez que en un cerebro maduro.

Esa diferencia resulta consistente con un proceso de desarrollo que continúa después del parto. A la vez, muestra que algunos mecanismos cerebrales vinculados con la consciencia aparecen antes de lo que sostenían hipótesis previas.

La existencia de estas redes tampoco resuelve por sí sola el debate. Passos-Ferreira advierte en su revisión que esos patrones de conexión no se consideran una condición suficiente para confirmar la consciencia. La interpretación requiere reunir información de la actividad cerebral, la atención y las reacciones ante estímulos.

Temas Relacionados

BebésNeurocienciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un médico operó a un paciente con cáncer a 56 kilómetros de distancia: el avance que marca un hito en la cirugía robótica

El cirujano Vipul Patel controló un robot quirúrgico desde Orlando para extirpar la próstata de un hombre en Minneola, en un procedimiento que forma parte de un estudio clínico autorizado por la FDA

Un médico operó a un paciente con cáncer a 56 kilómetros de distancia: el avance que marca un hito en la cirugía robótica

Dormirse tarde y salud mental: qué advierten los estudios sobre los hábitos nocturnos

Investigaciones con miles de adultos asociaron los horarios de descanso más tardíos con una mayor frecuencia de depresión, ansiedad y conductas que afectan el bienestar físico

Dormirse tarde y salud mental: qué advierten los estudios sobre los hábitos nocturnos

Por qué el cáncer colorrectal en jóvenes puede ser más agresivo y difícil de tratar: el hallazgo de un nuevo estudio

Una investigación liderada por el Instituto Oncológico Dana-Farber y la Universidad de Harvard analizó 189 tumores. Detectó diferencias genéticas y estructurales en la enfermedad cuando se diagnostica antes de los 50 años

Por qué el cáncer colorrectal en jóvenes puede ser más agresivo y difícil de tratar: el hallazgo de un nuevo estudio

Un estudio revela que las bolsas de té plásticas podrían contaminar con microplásticos y químicos disruptores

La investigación analizó cuatro marcas con saquitos de poliamida y detectó niveles de BPA que afectarían especialmente a mujeres embarazadas y niños

Un estudio revela que las bolsas de té plásticas podrían contaminar con microplásticos y químicos disruptores

Estuvo oculto durante diez años entre millones de estrellas y ahora podría convertirse en un planeta enano que se mueve más allá de Plutón

Las imágenes recuperadas desde 2016 permitieron identificar un cuerpo de hasta 1.500 kilómetros, detectado por el observatorio Vera Rubin en Chile

Estuvo oculto durante diez años entre millones de estrellas y ahora podría convertirse en un planeta enano que se mueve más allá de Plutón

DEPORTES

Se aprobó el cambio que tendrá el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Se aprobó el cambio que tendrá el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

TELESHOW

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

Graciela Alfano mostró su costado más íntimo en un viaje familiar por las Cataratas del Iguazú

INFOBAE AMÉRICA

Fotos en un bar de Taipéi, chips de inteligencia artificial y una espía china: la trama que rodea al presidente de Nvidia

Fotos en un bar de Taipéi, chips de inteligencia artificial y una espía china: la trama que rodea al presidente de Nvidia

Las islas albergan una quinta parte de la vida del planeta, pero casi ninguna estrategia global las protege

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

Todo lo que se debe saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026: fechas y excepciones