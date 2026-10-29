El cerebro de los recién nacidos ofrecería indicios de consciencia temprana

La comunidad científica investiga si los recién nacidos poseen una experiencia consciente de su entorno desde las primeras horas de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las primeras horas de vida combinan sueño, llanto, reflejos y respuestas a voces o sonidos. Detrás de esas conductas aparece una pregunta que la ciencia todavía discute: si un recién nacido puede tener una experiencia propia de lo que ocurre a su alrededor. Investigaciones recientes aportan indicios de consciencia temprana , aunque no permiten equipararla con el pensamiento elaborado de un adulto.

El interés no está en adjudicar ideas complejas a los bebés, sino en establecer si perciben de manera consciente ciertos estímulos. Esa diferencia importa porque muchas respuestas del cerebro y del cuerpo pueden producirse de forma automática. Según publicó NYU News, los avances en registros de actividad cerebral y en el estudio de la atención infantil llevaron a revisar la noción de que la consciencia aparece mucho después del nacimiento.

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Una revisión de Claudia Passos-Ferreira, investigadora del Centro de Bioética de la Universidad de Nueva York, reunió resultados de estudios sobre sonidos inesperados, redes cerebrales y atención. El trabajo, publicado en Neuron , sostiene que el conjunto de hallazgos respalda la posibilidad de que los bebés tengan experiencias conscientes desde las primeras semanas, aunque la cuestión continúa abierta.

La importancia de esta línea de investigación reside en que los recién nacidos no pueden responder preguntas ni describir lo que perciben. Por eso, los equipos científicos deben recurrir a señales indirectas y compararlas con patrones que se conocen en adultos. La discusión se centra en la percepción consciente de estímulos, no en la presencia de pensamientos adultos en los bebés.

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Los cambios en una secuencia sonora permiten estudiar la percepción

Los avances en los registros de actividad cerebral impulsaron la revisión sobre el momento exacto en que surge la consciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos analizados expone a los bebés a una serie de tonos que se repite con una misma organización. Luego, los investigadores modifican un sonido de esa secuencia y registran la reacción cerebral o fisiológica. El objetivo es determinar si el cambio fue detectado como una ruptura de una regularidad que el cerebro había aprendido.

La revisión de Neuron destaca resultados en recién nacidos que mostraron una respuesta ante esas modificaciones durante la primera semana de vida. El hallazgo se vincula con estudios en adultos, en los que la detección de cambios complejos en una serie de sonidos suele relacionarse con la percepción consciente. Esa semejanza ofrece una pista, pero no constituye una demostración definitiva.

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Una revisión posterior, publicada en Acta Paediatrica, una revista científica especializada en pediatría, por Joel Frohlich y Tim Bayne, propone evaluar la consciencia infantil mediante un conjunto de marcadores, en lugar de depender de una única prueba. Los autores señalan que la respuesta a alteraciones sonoras es una de las señales más directas disponibles, aunque todavía es preliminar y debe interpretarse junto con otros datos.

Este enfoque evita convertir una reacción aislada en una conclusión total. La actividad cerebral frente a un estímulo inesperado puede revelar que el bebé registra una variación, pero la ciencia debe establecer con mayor precisión qué parte de esa respuesta requiere una experiencia consciente.

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Las redes cerebrales aparecen al nacer y el debate exige más pruebas

Los avances en los registros de actividad cerebral impulsaron la revisión sobre el momento exacto en que surge la consciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vía de investigación observa cómo se conectan entre sí distintas áreas del cerebro. En los adultos, ciertos grupos de regiones se asocian con la atención dirigida al entorno, mientras otros se vinculan con estados internos y el reposo. El interés de estos estudios consiste en saber si una organización parecida está presente al comienzo de la vida.

Un estudio de Hao Hu, Richard Cusack y Lorina Naci, publicado en Brain Communications, examinó la conectividad cerebral en bebés nacidos a término y en bebés prematuros evaluados cuando alcanzaron una edad equivalente. Los investigadores identificaron redes relacionadas con la atención y con la actividad cerebral en reposo. Las conexiones estaban presentes desde el nacimiento o poco después, aunque con una organización menos consolidada que en los adultos. De acuerdo con ese trabajo, la relación entre esas redes no tiene todavía la misma solidez que en un cerebro maduro.

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Esa diferencia resulta consistente con un proceso de desarrollo que continúa después del parto. A la vez, muestra que algunos mecanismos cerebrales vinculados con la consciencia aparecen antes de lo que sostenían hipótesis previas.

La existencia de estas redes tampoco resuelve por sí sola el debate. Passos-Ferreira advierte en su revisión que esos patrones de conexión no se consideran una condición suficiente para confirmar la consciencia. La interpretación requiere reunir información de la actividad cerebral, la atención y las reacciones ante estímulos.