Panamá vuelve a temblar: dos sismos superiores a magnitud 5 en menos de 48 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró un sismo de magnitud 5.1 la mañana del jueves 29 de octubre, con epicentro a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de ocho kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Azuero la mañana de este jueves 29 de octubre, apenas dos días después de otro movimiento de 5.6 registrado cerca de Coiba.

Ambos forman parte de la secuencia de réplicas del terremoto de magnitud 7.5 que afectó Panamá el pasado 9 de octubre y que mantiene activa la vigilancia sísmica.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el nuevo temblor ocurrió a las 8:42 a.m., con epicentro localizado a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

El evento tuvo una profundidad revisada de ocho kilómetros, característica de los movimientos superficiales que pueden sentirse con mayor intensidad en las comunidades cercanas.

La secuencia sísmica iniciada el 9 de octubre acumulaba 1,154 réplicas localizadas hasta el balance divulgado el 28 de octubre, aunque los especialistas reportan una tendencia general a la disminución de los movimientos. REUTERS/Enea Lebrun

La actividad se produjo después del sismo de magnitud 5.6 registrado el martes 27 de octubre, a las 10:26 a.m., cuyo epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al noreste de Coiba, en Veraguas. Este movimiento ocurrió a ocho kilómetros de profundidad, dentro de la región donde continúa el reajuste de las fallas afectadas por el terremoto principal.

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Los registros recientes muestran que la tierra continúa temblando diariamente en el sur del país, especialmente alrededor de Tonosí, Soná y Coiba. Entre los eventos del 28 de octubre aparecen magnitudes de 3.3 a 4.4, mientras que las profundidades más frecuentes se situaron entre cinco y 16 kilómetros, aunque también hubo movimientos en otras regiones.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó esta semana que las réplicas mantienen una tendencia general a disminuir en frecuencia y magnitud. Según el balance presentado el lunes 26 de octubre, se contabilizaron 36 movimientos el viernes 23, otros 36 el sábado 24 y 29 el domingo 25, equivalentes a unos 34 eventos diarios durante esas tres jornadas.

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Una actualización divulgada el 28 de octubre elevó a 1,154 las réplicas localizadas desde el terremoto, de las cuales 30 correspondieron a las últimas 24 horas examinadas. Aunque la frecuencia general ha disminuido, la aparición de movimientos superiores a magnitud 5 demuestra que la secuencia sísmica continúa activa y requiere seguimiento.

El terremoto de magnitud 7.5 del 9 de octubre tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, a cuatro kilómetros de profundidad, y provocó afectaciones en distintas provincias del interior de Panamá. Captura de video

Las réplicas son movimientos que ocurren después de un terremoto principal, cuando las rocas y fallas cercanas comienzan a redistribuir las tensiones acumuladas. En eventos de gran magnitud, como el registrado en Azuero, la energía liberada modifica una extensa zona de la corteza terrestre, provocando numerosos temblores posteriores.

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Por esa razón, un terremoto fuerte puede generar cientos o miles de réplicas, distribuidas durante semanas, meses o incluso períodos más prolongados. Aunque normalmente disminuyen con el tiempo, pueden presentarse episodios de mayor intensidad, sin que esto signifique necesariamente que esté comenzando otro terremoto de gran magnitud.

El evento principal ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p.m., con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento fue percibido en gran parte de Panamá, además de Costa Rica y Colombia, y provocó importantes afectaciones en comunidades del interior del país.

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Durante las primeras horas se registraron más de 55 réplicas, incluida una de magnitud 6.9, lo que evidenció la intensidad de la secuencia. La actividad posterior se ha concentrado en distintos sectores de Azuero y sus alrededores, mientras los especialistas continúan evaluando la evolución de los movimientos y su distribución geográfica.

Entre el 23 y el 25 de octubre se registraron 101 réplicas, equivalentes a un promedio aproximado de 34 eventos diarios durante esas tres jornadas, según el balance del Instituto de Geociencias. EFE

El impacto del terremoto también continúa reflejándose en las evaluaciones oficiales de daños realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Con corte al 26 de octubre, se habían inspeccionado 13,681 viviendas y registrado 44,885 personas mediante los equipos de evaluación, además de 27 lesionados y dos fallecidos.

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El mismo balance contabilizó 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud afectadas. También se mantenían 152 albergues con 5,642 personas alojadas, mientras las autoridades desarrollaban labores de asistencia y recuperación en las comunidades, en medio de una actividad sísmica que todavía no ha concluido.