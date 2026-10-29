Ciencia

Un estudio revela que las bolsas de té plásticas podrían contaminar con microplásticos y químicos disruptores

La investigación analizó cuatro marcas con saquitos de poliamida y detectó niveles de BPA que afectarían especialmente a mujeres embarazadas y niños

Una bolsita de té piramidal gotea sobre una taza blanca con infusión caliente encima de una mesa de madera
Un estudio de la Universidad Recep Tayyip Erdoğan detectó microplásticos, bisfenol A y plastificantes en infusiones preparadas con bolsas plásticas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio de la Universidad Recep Tayyip Erdoğan (Turquía) encontró que las bolsas de té plásticas liberan microplásticos, bisfenol A (BPA) y plastificantes en cada taza, y recomendó optar por hojas sueltas preparadas con infusores de cerámica o metal para reducir la exposición, informó Medical Xpress, el portal de ciencia y salud. La investigación, publicada en la revista científica npj Science of Food, comparó cuatro marcas de té en saquitos plásticos con 14 variedades de té a granel, es decir, hojas sueltas sin envasar.

En las pruebas, cada taza preparada con los saquitos evaluados liberó entre 555 y 2.498 partículas de microplástico. El dato fue consistente en todas las marcas: las partículas eran fibras de poliamida, producto de la degradación del material de las bolsas en agua caliente.

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Los investigadores prepararon los saquitos durante tres minutos a unos 95 °C, una temperatura habitual para la infusión. Cabe aclarar que el método utilizado solo detectó partículas de más de 100 micrómetros —una medida equivalente a la décima parte de un milímetro—, por lo que la cantidad real de microplásticos en la bebida podría ser aún mayor.

Una bolsa de té piramidal suspendida sobre una taza blanca llena de líquido ámbar con una gota que cae y genera ondas en la superficie
Las bolsas de poliamida analizadas liberan entre 555 y 2.498 partículas de microplástico por taza debido al contacto con el agua caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Componentes de los saquitos

Además de las partículas, las cuatro infusiones elaboradas con bolsas plásticas contenían BPA y compuestos plastificantes, entre ellos ésteres de ftalato. Estas sustancias se incorporan durante la fabricación de plásticos para aportar flexibilidad, durabilidad y resistencia térmica.

El BPA estuvo presente en las cuatro marcas analizadas. Según los investigadores, la ingesta derivada únicamente del consumo de té en saquitos plásticos podría representar hasta el 21,70% del límite diario de BPA considerado seguro por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), una cifra que no contempla la exposición al BPA proveniente de otras fuentes. Los autores advierten que esto representa ‘una señal de alerta crítica, particularmente para grupos vulnerables como mujeres embarazadas y niños’.

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La investigación no midió consecuencias directas para la salud de quienes consumen té. Su evaluación de riesgo, basada en parámetros toxicológicos y en el consumo diario promedio, determinó que la ingesta esperada de microplásticos y plastificantes es, en general, insignificante.

Sin embargo, los investigadores señalaron que algunos estudios vinculan el BPA con alteraciones hormonales y que todavía existe incertidumbre sobre qué niveles de exposición son seguros. Los límites propuestos también varían entre las evaluaciones disponibles.

Una taza de cerámica sobre un plato, una bolsa filtrante suspendida que gotea, una tetera y una servilleta en una mesa de madera
Las cuatro marcas evaluadas desprendieron bisfenol A y ésteres de ftalato incorporados para aportar flexibilidad y durabilidad al material (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té a granel de alta calidad

Las hojas de té a granel contenían entre 146 y 1.178 partículas por kilogramo, una cantidad equivalente a unas 0,3 a 2,4 partículas por porción de dos gramos. La comparación no fue directa porque las hojas no se prepararon como infusión: fueron sometidas a una digestión química para detectar contaminantes.

Aun con esa diferencia metodológica, la concentración hallada en el té a granel fue mucho menor que la registrada en las bebidas elaboradas con saquitos plásticos. Las partículas detectadas en las hojas también mostraron una mezcla de polímeros, en lugar de las fibras de poliamida predominantes en las bolsas.

El equipo atribuyó esa variedad a varias etapas de la cadena productiva: el uso de sacos y envoltorios plásticos en la actividad agrícola, la deposición de polvo atmosférico con fibras de tereftalato de polietileno y poliamida, y el contacto de las hojas con maquinaria industrial, cintas transportadoras y equipos de enrollado.

Durante el marchitamiento, las hojas permanecen expuestas al aire ambiente durante períodos prolongados. Esa etapa favorece el depósito gravitacional de microplásticos transportados por el aire sobre la superficie del té.

Como medida para reducir la exposición, los autores aconsejaron evitar las bolsas plásticas, elegir té a granel y utilizar infusores de cerámica o metal. También propusieron lavar las hojas con agua fría antes de prepararlas para disminuir la contaminación ambiental adherida.

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