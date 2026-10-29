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Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

A pocas semanas de que saliera su divorcio de Mauro Icardi, la empresaria no descartó contraer nupcias por tercera vez en su vida

A pocas semanas de que saliera el divorcio con Mauro Icardi, la empresaria no descartó contraer nupcias por tercera vez en su vida (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)
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Esta semana, Wanda Nara vivió un divertido momento al aire en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe, cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados: Jorge, el quinielero cholulo y gritón. Metido de lleno en su rol, el humorista no tardó en indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora y le lanzó una pregunta que descolocó a todos los presentes en el estudio.

¿Vos nunca un marido como la gente?”, disparó Campi, entre las carcajadas del elenco. Lejos de esquivar el comentario, Wanda respondió con una referencia directa a su reciente separación legal de Mauro Icardi, cuyo divorcio se concretó hace apenas algunas semanas. “Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, expresó, dejando en claro que esa etapa de su vida ya quedó atrás.

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Sin conformarse con la respuesta, Campi fue por más. Siempre desde el humor y sin abandonar su personaje, quiso saber si la conductora tenía pensado volver a pasar por el altar junto a su actual pareja, Martín Migueles. “¿Vas a casarte de nuevo?”, le preguntó sin rodeos. La respuesta fue tan breve como contundente, y dejó la puerta abierta: “No, no sé, voy a esperar un poquito”.

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La conductora no descartó la posibilidad de casarse con Martín Migueles

La declaración se conoció pocos días después de que la empresaria sorprendiera en sus redes sociales con un romántico saludo de cumpleaños dedicado a Migueles. Para la ocasión, publicó dos collages de fotografías en blanco y negro a través de sus historias de Instagram, en los que se los puede ver muy románticos, a puro beso y compartiendo distintos momentos de su día a día. Las postales dejaron al descubierto una faceta más íntima de la relación, lejos de las apariciones públicas a las que suelen estar acostumbrados.

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La conductora acompañó una de las publicaciones con un breve pero significativo mensaje dedicado a su novio. “HB”, escribió, junto a los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón, en referencia al día especial que estaba celebrando el empresario, quien cumplió 42 años. En otra de las historias, sumó un cangrejo y otro corazón, junto a nuevas fotografías en las que la pareja aparece muy acaramelada, incluso compartiendo momentos en la cama.

Desde hace algún tiempo, la cantante de “Bad Bitch” mantiene un perfil reservado en cuanto a su relación con Migueles. Aunque en varias oportunidades se mostró junto al joven en público, la mediática eligió preservar la intimidad de su noviazgo y evitar las declaraciones sobre su presente sentimental. El cumpleaños del entrenador fue la ocasión que la llevó a dejar de lado ese hermetismo y mostrar una parte de su vida privada que suele mantener bajo reserva.

Un collage de seis fotografías en blanco y negro con retratos de un hombre y una mujer abrazados, besándose y en habitaciones interiores
Wanda subió una serie de fotos por el cumpleaños de Martín, algo que hasta el momento no había sucedido (Instagram)

Las postales llegaron después de meses en los que el vínculo atravesó rumores, versiones de ruptura y apariciones públicas que alimentaron las especulaciones. De acuerdo con lo que trascendió, la relación habría comenzado a mediados del año pasado en Nordelta, donde ambos son vecinos, y con el paso del tiempo comenzaron a ser vistos juntos en distintas situaciones cotidianas.

Al principio, Wanda evitó definir el vínculo en términos románticos. Ante las primeras imágenes que los mostraban cerca, solía responder con una frase que se instaló como respuesta recurrente: “No, no tengo novio. Es mi entrenador”. La aclaración mantuvo la relación en un terreno ambiguo durante un tiempo y frenó, al menos por un momento, las especulaciones.

Con el correr de los meses, las apariciones compartidas se volvieron más frecuentes. Migueles acompañó a Nara en actividades familiares y en compromisos que excedieron el ámbito del entrenamiento. Uno de esos momentos tuvo lugar en el egreso de la hija mayor de la empresaria de quinto grado, una jornada significativa para la familia en la que ambos estuvieron juntos.

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