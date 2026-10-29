Ciencia

Un médico operó a un paciente con cáncer a 56 kilómetros de distancia: el avance que marca un hito en la cirugía robótica

El cirujano Vipul Patel controló un robot quirúrgico desde Orlando para extirpar la próstata de un hombre en Minneola, en un procedimiento que forma parte de un estudio clínico autorizado por la FDA

Seis hombres posan de pie en el pasillo de un hospital, vestidos con ambos médicos, trajes y gorros quirúrgicos
El médico Vipul Patel controló un sistema robótico desde Orlando para extirpar la glándula de un hombre en Minneola, a 56 kilómetros (Crédito: Centro AdventHealth)
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Un cirujano en Florida extirpó la próstata de un paciente con cáncer desde un hospital ubicado a 56 kilómetros de distancia, en lo que se convirtió en la primera cirugía robótica remota remota entre dos centros hospitalarios de Estados Unidos. El procedimiento tuvo lugar el 25 de octubre y estableció un nuevo umbral en el desarrollo de la telecirugía.

Según informó ABC News, el paciente —un hombre de 66 años identificado como Mark— estaba internado en un centro de la red AdventHealth en Minneola, mientras el cirujano Vipul Patel, fundador y director médico del Global Robotics Institute, operaba desde la sede del grupo en la región de Orlando. A través de un sistema de control remoto, Patel manipuló los instrumentos quirúrgicos sin estar presente en el quirófano.

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Patel acumula más de 21.000 prostatectomías robóticas y lideró el diseño del estudio

Para el procedimiento, Patel utilizó el sistema Toumai, desarrollado por MicroPort MedBot. El dispositivo transmite en tiempo casi real los comandos del cirujano hacia los brazos robóticos en la sala de operaciones, lo que redujo al mínimo el margen de error durante la intervención. El médico, quien suma más de 21.000 prostatectomías robóticas a lo largo de su carrera, es también el investigador principal del ensayo clínico.

Hombre de espaldas con gorro quirúrgico azul marino mirando por el visor de una consola médica de color blanco
Un ensayo clínico con autorización federal registró el procedimiento remoto, en el que un cirujano en Orlando extirpó la próstata de un paciente con cáncer internado en otro hospital (Crédito: Centro AdventHealth)

El estudio cuenta con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) bajo la figura de exención de dispositivo en investigación, lo que permite evaluar la tecnología en condiciones controladas. Esa habilitación no equivale a una aprobación para su uso clínico generalizado en el país.

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Durante toda la operación, un equipo quirúrgico estuvo presente junto al paciente en Minneola. El cirujano Marcio Moschovas, coinvestigador del estudio, brindó asistencia directa y podía intervenir ante cualquier imprevisto. El hospital informó que Mark evolucionó de manera favorable tras el procedimiento.

El mismo equipo ya había conectado quirófanos en Florida y Angola, con más de 11.000 kilómetros de separación

Antes de esta intervención, los investigadores completaron cerca de diez cirugías experimentales entre unidades de salud en Orlando y Luanda, capital de Angola, dos ciudades separadas por más de 11.000 kilómetros. Ese antecedente sirvió de base para el ensayo realizado dentro del territorio estadounidense.

Un grupo de personas posa de pie y un hombre permanece sentado frente a una consola médica blanca ante un cartel de AdventHealth
El médico Vipul Patel, con más de 21.000 prostatectomías robóticas en su carrera, manipuló los instrumentos desde lejos mediante el sistema Toumai (Crédito: Centro AdventHealth)

Meses atrás, un caso similar captó la atención de la comunidad médica internacional: un cirujano radicado en Londres extrajo la próstata de un paciente en Gibraltar, territorio británico situado a unos 2.400 kilómetros de la capital inglesa, también mediante conexión robótica remota.

La telecirugía busca acercar tratamientos especializados a quienes viven lejos de grandes centros médicos. “Durante generaciones, el acceso a cuidados altamente especializados dependió, muchas veces, de dónde vive una persona”, señaló Patel en el comunicado de AdventHealth. El médico subrayó que el estudio apunta a evaluar si esta tecnología puede reducir esas disparidades geográficas.

La seguridad y eficacia del sistema permanecen bajo evaluación científica

El protocolo en curso analiza los resultados clínicos, la confiabilidad de la conexión, el rendimiento de los equipos y la exposición a ataques cibernéticos. Este último factor representa un riesgo propio de la modalidad remota: una intrusión o una falla de red podría interrumpir la operación en un momento crítico.

Puertas dobles cerradas con la señal de quirófano, una camilla con sábana blanca, monitores médicos y un reloj de pared en un pasillo.
El procedimiento, parte de un estudio autorizado por la FDA, buscó evaluar si la telecirugía puede reducir disparidades en el acceso a atención especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los riesgos inherentes a la extirpación de próstata —sangrado, infección, incontinencia urinaria y disfunción eréctil— se suman los específicos de operar a distancia. Por esa razón, la presencia de profesionales capacitados junto al paciente es considerada indispensable para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier inconveniente técnico.

Los especialistas advierten que el éxito de un caso puntual no alcanza para validar la telecirugía como alternativa de uso extendido. Su eficacia en distintas condiciones clínicas y de conectividad continuará siendo objeto de estudio antes de cualquier implementación rutinaria. “Estamos entrando en una nueva era de la cirugía”, concluyó Patel.

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