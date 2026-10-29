El hotel con forma de barco que cambió el horizonte de Singapur

El Marina Bay Sands cambió el horizonte de Singapur con tres torres unidas por una plataforma elevada (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

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A unos 200 metros sobre el suelo, una pileta de borde infinito recorre la cubierta que conecta tres torres frente a la bahía de Singapur. Esa imagen sintetiza la escala del Marina Bay Sands, un complejo inaugurado en 2010 que reúne hotel, casino, comercios, salas de espectáculos y espacios para convenciones en un sector construido sobre terreno recuperado del mar.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto israelí-canadiense Moshe Safdie para la empresa Las Vegas Sands. Fue concebido como parte del desarrollo urbano de Marina Bay, el distrito que extendió el centro financiero de la ciudad-Estado hacia su frente costero. La obra implicó una inversión de USD 5.700 millones, incluido el costo del terreno, según la ficha publicada por el Archivo Canadiense de Arquitectura de la Universidad McGill.

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La postal del conjunto es el Sands SkyPark, una estructura de perfil curvo que, vista a distancia, remite a la cubierta de una embarcación apoyada sobre los edificios. La plataforma se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del paisaje urbano de Singapur y en un punto de observación sobre la bahía.

El Sands SkyPark conecta las tres torres del complejo a unos 200 metros sobre el suelo (REUTERS/Ore Huiying)

Tres torres sostienen una plataforma de 340 metros sobre la bahía

Las tres torres hoteleras tienen 57 plantas y alcanzan cerca de 191 metros de altura. En la parte superior, el SkyPark las conecta mediante una plataforma de 1,2 hectáreas que se extiende por unos 340 metros. Su extremo norte sobresale de una de las torres en un voladizo de más de 60 metros, una de las decisiones técnicas que definieron la identidad visual de la construcción.

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El diseño debió contemplar los movimientos propios de edificios de gran altura y las condiciones de una zona costera ganada al agua. De acuerdo con la información técnica de la Universidad McGill, el conjunto ocupa un predio de aproximadamente 15 hectáreas y suma alrededor de 845.000 metros cuadrados de superficie.

La plataforma superior no se levantó como una única pieza. Sus componentes de acero se fabricaron fuera del predio y luego se izaron para ensamblarlos sobre las torres. El proyecto incorporó juntas y sistemas estructurales destinados a acompañar el desplazamiento natural de los edificios ante el viento y otras cargas.

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El hotel dispone de más de 2.500 habitaciones y suites distribuidas entre los tres edificios. Su capacidad lo ubica entre los establecimientos de mayor escala de Singapur y permite recibir tanto a viajeros de ocio como a asistentes a congresos y encuentros empresariales.

La pileta de borde infinito del Marina Bay Sands mide 150 metros y es exclusiva para huéspedes del hotel (REUTERS/Edgar Su)

Una pileta de 150 metros que es de uso exclusivo para huéspedes del hotel

La zona más reconocible del SkyPark es la pileta de borde infinito, de 150 metros de largo. Desde allí, la línea de agua parece prolongarse sobre la bahía y el distrito financiero de Singapur. El acceso a ese sector está reservado a quienes se hospedan en el hotel, mientras que el mirador del SkyPark admite visitantes que adquieren una entrada.

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La terraza también reúne jardines, senderos, bares, restaurantes y espacios destinados a eventos privados. La información institucional indica que el parque elevado ocupa 1,2 hectáreas y que su mirador se encuentra a unos 200 metros del suelo. Desde ese punto se observan la bahía, el centro urbano y parte del horizonte costero de la ciudad-Estado.

La ubicación de los servicios recreativos en la cubierta permitió reservar el nivel de calle para conexiones entre los edificios y el paseo marítimo. El complejo combina, de ese modo, áreas de acceso público, como el observatorio y los recorridos comerciales, con instalaciones destinadas exclusivamente a los huéspedes del hotel.

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Las torres hoteleras sostienen una de las plataformas elevadas más reconocibles de la arquitectura contemporánea (REUTERS/Ore Huiying)

Casino, museo y centro de convenciones amplían la escala del complejo

El Marina Bay Sands funciona como un desarrollo de usos múltiples. Además del hotel, integra un casino de 15.000 metros cuadrados, un centro comercial, el Museo ArtScience, dos teatros y un centro de exposiciones y convenciones. Esa combinación formó parte de la estrategia de Singapur para consolidar Marina Bay como un distrito vinculado con los negocios, el entretenimiento y el turismo.

El casino se distribuye en cuatro niveles, mientras que el centro de convenciones cuenta con salones y superficies adaptables para congresos. Hacia la bahía, los recorridos peatonales conectan los accesos del hotel con locales comerciales, espacios culturales y pabellones ubicados junto al agua. Así, el complejo concentra servicios que en otras ciudades suelen estar distribuidos en distintas zonas.

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La apertura se realizó en etapas durante 2010, después de que el calendario original enfrentara demoras por el aumento en los costos de los materiales y por la crisis financiera internacional de 2008. Desde entonces, las tres torres y su plataforma superior quedaron ligadas a la transformación del frente costero de Marina Bay, donde la planificación urbana combinó relleno costero, infraestructura turística y expansión del distrito central.