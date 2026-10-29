Ciencia

Estuvo oculto durante diez años entre millones de estrellas y ahora podría convertirse en un planeta enano que se mueve más allá de Plutón

Las imágenes recuperadas desde 2016 permitieron identificar un cuerpo de hasta 1.500 kilómetros, detectado por el observatorio Vera Rubin en Chile

Un campo estelar denso con recuadros que muestran el desplazamiento de un punto brillante fechado en diferentes días de 2026
Imágenes del descubrimiento ED138 de Rubin. ( NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA; Procesamiento de imágenes: M. Jurić/UW, D. de Martin y M. Zamani/NSF NOIRLab )
Guardar

Astrónomos identificaron un candidato a planeta enano de entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro más allá de la órbita de Plutón. El objeto, denominado provisionalmente 2026 ED138, fue localizado con datos del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, y podría incorporarse al reducido grupo de cuerpos con esa clasificación en el sistema solar.

El hallazgo todavía requiere confirmación: para que obtenga el estatus de planeta enano, los investigadores deben precisar su tamaño físico y determinar si su gravedad le permite adoptar una forma casi esférica. “Por el momento, sigue siendo un candidato”, advirtió el astrofísico Matthew Holman en declaraciones recogidas por CNN.

PUBLICIDAD

Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, analizó a comienzos de 2026 miles de millones de detecciones de objetos móviles obtenidas por Rubin mediante un programa que codesarrolló. Tras la primera señal, el científico verificó que no se tratara de un falso positivo ni de un error del software.

Fondo de estrellas densas cruzado por una línea curva turquesa con puntos y etiquetas de fechas de marzo a julio
El Observatorio Vera C. Rubin registró la órbita de ED138, un objeto recientemente identificado como candidato a planeta enano (NSF–DOE Observatorio Vera C. Rubin/NOIRLab/SLAC/AURA)

Para confirmar el resultado, trabajó con Mario Jurić, científico principal del Sistema Solar en Rubin y profesor de la Universidad de Washington. El equipo reunió 30 detecciones distribuidas en 20 noches de observación, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026.

La revisión de archivos de la Cámara de Energía Oscura permitió extender el registro hacia atrás hasta febrero de 2016. El objeto también había quedado registrado en 2017, 2018, 2019 y 2023, sin que hubiera sido identificado entonces como un cuerpo transneptuniano.

PUBLICIDAD

Según datos difundidos por el Centro de Planetas Menores, 2026 ED138 tarda unos 281 años en completar una vuelta alrededor del Sol. En su recorrido, se aproxima hasta 36,86 unidades astronómicas y puede alejarse hasta 49,04. Una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros, la distancia media entre la Tierra y el Sol.

Su trayectoria se superpone en parte con la de Plutón

Animación de la órbita de 2026 ED138, candidato a planeta enano detectado por el Observatorio Vera C. Rubin entre marzo y julio de 2026. (NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/)

La órbita de ED138 se mueve dentro del rango de distancias que recorre Plutón, aunque tiene una inclinación de aproximadamente 24,5 grados respecto del plano principal del sistema solar. Esa característica amplía el sector del cielo que deben revisar los telescopios para detectar objetos de este tipo.

El candidato a planeta enano se desplazó además frente a una región muy poblada de estrellas de la Vía Láctea, lo que redujo el contraste de su tenue brillo, según detallaron los investigadores. Su posición en el hemisferio sur también limitó las posibilidades de observación desde los instrumentos instalados en el norte del planeta.

La distancia actual del objeto respecto del Sol ronda las 46 unidades astronómicas. No puede verse a simple vista, pero Holman sostuvo que astrónomos aficionados con equipamiento avanzado podrían localizarlo si conocen con precisión la zona donde buscar.

La estimación de diámetro depende del albedo, la cantidad de luz solar que refleja la superficie. Un objeto relativamente pequeño y muy reflectante puede presentar un brillo similar al de otro mayor con una superficie más oscura. Por eso, serán necesarias nuevas mediciones, sobre todo en longitudes de onda infrarrojas.

El nuevo cuerpo celeste podría sumarse a la lista de planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional junto a Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. (IAC)
El nuevo cuerpo celeste podría sumarse a la lista de planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional junto a Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. (IAC)

De confirmarse su clasificación, ED138 se sumaría a los cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Antes de recibir un nombre definitivo, debería obtener un número permanente, un trámite que puede demorar meses.

La Unión Astronómica Internacional define como planeta enano a un cuerpo que orbita el Sol, tiene una forma casi redonda por efecto de su propia gravedad y no ha despejado su vecindad orbital de otros objetos de tamaño comparable. Plutón pasó a esa categoría en 2006, cuando la organización adoptó la actual definición de planeta.

El Observatorio Vera C. Rubin se ubica en una montaña de 2.682 metros de altura en Chile y cuenta con una cámara digital de 3.200 megapíxeles. El sistema está preparado para revisar grandes extensiones del cielo austral de forma repetida y registrar fuentes débiles que cambian de posición frente al fondo de estrellas.

Megan Schwamb, profesora de astrofísica de la Universidad Queen’s de Belfast e integrante del equipo de Operaciones del Sistema Solar de Rubin, señaló a CNN que el descubrimiento temprano de un objeto de estas características ilustra la capacidad del telescopio para ampliar el registro de cuerpos del sistema solar exterior.

Temas Relacionados

AstronomíaSistema SolarPlanetasPlutónobservatorio Vera Rubin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inesperado hallazgo en Villa El Chocón: descubrieron nuevas huellas de dinosaurios carnívoros en las costas del lago

Cuatro pescadores bajaron de su lancha por un anzuelo trabado y vieron marcas de tres dedos sobre rocas de la Formación Candeleros, cuya antigüedad ronda los 100 millones de años

Inesperado hallazgo en Villa El Chocón: descubrieron nuevas huellas de dinosaurios carnívoros en las costas del lago

El misterio de una copa de la antigua Roma reaparece en un vidrio creado 1.600 años después

El equipo de Sheffield logró imitar el comportamiento óptico del objeto conservado en el Museo Británico mediante partículas metálicas diminutas

El misterio de una copa de la antigua Roma reaparece en un vidrio creado 1.600 años después

Las ballenas francas australes cambian de lugar para tener a sus crías: el hallazgo que sorprendió a los científicos

Una revisión de censos aéreos realizados entre 1976 y 2023 mostró que las hembras no conservan una fidelidad estricta a su bahía natal y tienden a agruparse en zonas ya ocupadas por otros ejemplares. Las posibles razones

Las ballenas francas australes cambian de lugar para tener a sus crías: el hallazgo que sorprendió a los científicos

La modificación genética que busca salvar al árbol del chocolate de las enfermedades y el calor

Científicos de Penn State lograron reducir un 42% la incidencia del fruto negro en pruebas de laboratorio. Los primeros ensayos a cielo abierto se realizan en Hawái y Puerto Rico

La modificación genética que busca salvar al árbol del chocolate de las enfermedades y el calor

Liderazgo y riesgo: el vínculo que une a humanos y chimpancés según un nuevo estudio

Un equipo internacional analizó a más de 40.000 personas en Alemania y a 86 primates en santuarios de África oriental para demostrar que la relación entre mando jerárquico y conducta arriesgada trasciende las fronteras de especie

Liderazgo y riesgo: el vínculo que une a humanos y chimpancés según un nuevo estudio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un pasajero peruano auxilió a los heridos del accidente ferroviario en España tras salvarse de milagro

Un pasajero peruano auxilió a los heridos del accidente ferroviario en España tras salvarse de milagro

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

Cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV: el escenario para la misa ya se levanta frente al Monumento de los Españoles

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 30 de octubre: Damián hace una oferta inesperada a Gabriel a cambio de que Julia continúe viviendo con ellos

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

ENTRETENIMIENTO

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden