Perdió el control, chocó contra un auto estacionado y volcó: una bebé de 6 meses fue hospitalizada

Una cámara de seguridad registró el momento en que un vehículo volcó sobre una calle residencial en el barrio porteño de Flores, tras colisionar contra un automóvil estacionado junto a la vereda. El rodado quedó volcado de costado sobre la calzada frente a las viviendas.

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Un espectacular choque y vuelco se registró este jueves en el barrio porteño de Flores, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, una mujer perdió el control de su vehículo y chocó contra la parte trasera de un auto que se encontraba estacionado.

Producto del siniestro, una bebé de 6 meses y una adolescente de 12 años fueron trasladadas por personal del SAME a un hospital cercano. Lo mismo ocurrió con la madre de la más pequeña, mientras que la otra mujer que viajaba en el rodado fue atendida en el lugar y no requirió hospitalización.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que el accidente vial ocurrió pasadas las 12:15 sobre la calle Pedernera al 1200, entre avenida Asamblea y Zuviría, a tan solo 200 metros de la autopista 25 de Mayo.

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad privada de la cuadra, muestra el momento exacto en que el auto de color blanco en el que viajaban las cuatro víctimas chocó contra otro que estaba correctamente estacionado.

Tras el violento impacto, el vehículo volcó sobre la calle y quedó lateralizado sobre su costado derecho.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad asisten a un siniestro vial en una calle del barrio de Flores, donde un vehículo utilitario blanco quedó volcado sobre uno de sus laterales. Las unidades de emergencia y el personal policial intervienen en el lugar para estabilizar el rodado y asegurar la calzada.

Desde el SAME precisaron que el personal médico que se presentó en el lugar del hecho atendió a un total de cuatro pacientes, todos ocupantes del auto que protagonizó el choque. Se trata de dos mujeres adultas, una de las cuales fue trasladada con politraumatismos al hospital Piñeyro, una bebé de 6 meses -hija de la mujer hospitalizada- y una adolescente de 12 años.

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En ambos casos, las menores de edad fueron derivadas al mismo centro de salud.

En el lugar trabaja personal de Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad, cuyos rescatistas se encargaron del operativo para liberar a una de las víctimas que había quedado atrapada dentro del habitáculo.

Manejaba borracha y chocó contra dos autos estacionados: hubo cinco heridos

Un impactante choque múltiple entre tres autos dejó cinco personas con politraumatismos en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores. La conductora que originó el incidente quedó detenida tras dar positivo en el test de alcoholemia, con 1,79 g/l de alcohol en sangre, confirmaron a Infobae fuentes policiales del caso.

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Según comunicaron desde el SAME a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 2:20, cuando un vehículo que terminó volcado impactó contra otros dos autos. Uno de ellos era un coche de aplicación del que descendían tres pasajeros, quienes fueron atropellados.

Imágenes nocturnas muestran las consecuencias de un siniestro vial en el barrio de Caballito. En la escena se observa un vehículo volcado sobre el asfalto junto a piezas de carrocería y ruedas desprendidas. Además, sobre la calle permanecen otros automóviles con daños en sus laterales y parte trasera tras el impacto, mientras personal de emergencia se encuentra presente en el lugar.

El servicio de emergencias desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para asistir a las personas involucradas. La conductora del vehículo volcado, una mujer de 36 años, fue trasladada al Hospital General de Agudos Grierson. En tanto, los tres pasajeros que habían bajado del auto de aplicación —dos mujeres de 36 y 24 años y un hombre de 25— fueron derivados al Hospital General de Agudos Piñero.

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También fue trasladada al Piñero la conductora del segundo vehículo, otra mujer de 36 años. El chofer del coche de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia en el lugar pero rechazó el traslado hospitalario.

Desde alrededor de las 3.30, el procedimiento quedó a cargo de las áreas de pericias científicas de la Policía de la Ciudad, con intervención de las comisarías comunales 6 y 7.