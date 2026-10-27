Ciencia

Los riesgos ocultos de sacrificar horas de sueño para entrenar más tiempo, según un experto

Javier Albares, neurofisiólogo español especializado en medicina del sueño, lleva años investigando cómo esta práctica habitual entre deportistas de élite afecta funciones clave vinculadas al rendimiento físico y cognitivo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El neurofisiólogo Javier Albares advierte que la privación crónica de descanso en deportistas profesionales deteriora la capacidad física, la velocidad de reacción y eleva entre un 30% y un 70% el riesgo de lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir menos de siete horas dispara entre un 30% y un 70% el riesgo de lesión en deportistas y deteriora la toma de decisiones y la velocidad de reacción a niveles equiparables con estados de fatiga grave. Así lo advierte Javier Albares, neurofisiólogo clínico español y especialista en Medicina del Sueño, quien lleva años investigando la relación entre el descanso y el rendimiento en atletas de élite.

A pesar de la contundencia de estos datos, el reposo nocturno sigue relegado a un segundo plano en la preparación de los competidores. Más del 60% de los profesionales del deporte duerme por debajo de lo recomendado de manera crónica, según Albares. Cuando el calendario de desplazamientos y entrenamientos entra en conflicto con las horas de cama, el descanso termina como la variable sacrificada.

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Exigencia, pantallas y calendario apretado atentan contra el reposo deportivo

El nivel de demanda física y mental no es el único factor que perjudica la calidad del sueño en atletas de competición. La exposición pública permanente, los cambios constantes de horario que no se ajustan al ritmo circadiano de cada persona y los desplazamientos frecuentes conforman un escenario adverso. A esto se suma el uso prolongado de pantallas y una gestión emocional que, bajo presión extrema, rara vez resulta sencilla.

Albares detalla que la privación sostenida de horas de cama provoca una peor capacidad de recuperación física y mental, menor concentración y un deterioro en la atención. El organismo necesita ese período de reposo para eliminar desechos metabólicos acumulados durante la vigilia y activar mecanismos de reparación.

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Atleta joven duerme con antifaz y auriculares en una cama, junto a humidificador, medalla y reloj en mesa de noche.
Javier Albares, especialista en Medicina del Sueño, señala que dormir menos de siete horas de forma habitual impacta en la toma de decisiones y la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En quienes compiten, el sueño funciona como un pilar básico del rendimiento, la respuesta cognitiva y el equilibrio emocional. Su impacto resulta directamente medible en múltiples niveles dentro de las organizaciones deportivas, desde la frecuencia de lesiones hasta la estabilidad anímica del plantel.

Un programa que busca situar el descanso al nivel de la nutrición deportiva

El neurofisiólogo diseñó un programa denominado Sleep Performance Lab, que implementa lo que él llama la metodología del “Sueño de Alto Rendimiento”. El sistema fue creado para trabajar con clubes, selecciones y profesionales que operan bajo máxima exigencia, con el objetivo de integrar el reposo en la planificación de toda la temporada.

“El sueño no falla por una falta de motivación o de tecnología, sino por falta de sistema”, explica el especialista en declaraciones con CuidatePlus. Según su enfoque, el problema no radica en la ausencia de evidencia científica, sino en la carencia de protocolos claros que permitan implementar mejoras sin añadir carga de trabajo a los cuerpos técnicos.

El método combina tecnología de diagnóstico avanzada con herramientas médicas y de ciencias del comportamiento, y se integra con los equipos técnicos ya existentes en cada institución. Esa característica, según Albares, resulta clave para que la propuesta sea viable en estructuras donde cada área compite por tiempo y recursos.

Un hombre con camiseta sin mangas y pantalón corto permanece sentado con la cabeza baja en un banco de gimnasio entre mancuernas.
El especialista español Javier Albares alerta de que más de la mitad de los profesionales del deporte acumula una deuda crónica de descanso, con efectos medibles en la atención, la concentración y el equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia reciente respalda este enfoque personalizado. Un estudio publicado en octubre de 2026 en la revista Current Issues in Sport Science analizó a remeros de élite y concluyó que cada hora adicional de déficit de sueño se asoció con una caída del 15,1% en la recuperación al día siguiente. La investigación también detectó que los umbrales de deuda de sueño varían enormemente entre atletas.

Diagnóstico con sensores para optimizar cada noche de descanso

El proceso arranca con un estudio que evalúa cómo duerme cada deportista mediante datos objetivos obtenidos con equipamiento médico y sensores específicos. Esa primera etapa permite conocer el patrón individual y el ritmo circadiano propio de cada atleta, información que después se cruza con las demandas del calendario competitivo.

“A partir de ahí estudiamos sus características propias para optimizar el sueño, según las demandas del calendario y las condiciones en las que se van a desenvolver”, detalla el neurofisiólogo. El objetivo apunta a beneficios concretos: mayor rendimiento físico y cognitivo, mejor estado emocional y más capacidad de aprendizaje.

El especialista insiste en que este trabajo debe sostenerse a lo largo de toda la temporada y no limitarse a la noche previa a un partido decisivo. La regularidad, la cantidad y la calidad del reposo requieren una intervención constante que se ajuste a las variables cambiantes de cada semana competitiva.

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