El presidente Luis Abinader encabeza la conferencia de la A3C en Santo Domingo contra los cárteles del hemisferio occidental

La coalición A3C reúne a 19 naciones en Santo Domingo para formalizar una estrategia contra los cárteles y el narcoterrorismo. (Imagen de cortesía)

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La A3C, integrada por 19 naciones, celebra en Santo Domingo una conferencia de defensa y seguridad para formalizar una estrategia conjunta contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas del hemisferio occidental. La República Dominicana y Estados Unidos buscan transformar los compromisos asumidos desde marzo en operaciones coordinadas contra redes criminales que afectan la seguridad, las economías, la soberanía y las instituciones estatales.

Las jornadas se han desarrollan los días 26 y 27 de octubre con ministros y altos representantes de defensa y seguridad pública. El encuentro plantea la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza que definirán las prioridades, los mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición.

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La apertura fue encabezada por el presidente dominicano, Luis Abinader; la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos; el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. El Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur organizaron conjuntamente la conferencia.

Un plan operativo contra las redes que sostienen a los cárteles

La coalición pretende ampliar el intercambio de inteligencia e información, reforzar la cooperación bilateral y multilateral y desarrollar operaciones combinadas. Sus objetivos incluyen desarticular redes criminales, proteger fronteras e infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva de los países participantes.

Los delegados de defensa y seguridad elaboran un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza para la coalición. (Imagen de cortesía)

El esquema busca ir más allá de las acciones aisladas de interdicción para actuar sobre las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales. Entre ellas se encuentran las redes de financiación ilícita, logística y corrupción, empleadas para debilitar el estado de derecho, aprovecharse de ciudadanos y comunidades y desafiar a las instituciones públicas.

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El Comando Sur de Estados Unidos impulsa la coordinación de capacidades militares y de seguridad regional, mientras que el Ministerio de Defensa dominicano ejerce como anfitrión y coorganizador del espacio de planificación entre los países. La estrategia se rige por el respeto a la soberanía y a los marcos legales de cada Estado.

La iniciativa fue anunciada en marzo de 2026, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reunió a líderes de defensa y seguridad pública en la sede del Comando Sur, en Miami, Florida. Allí, las naciones participantes suscribieron un acuerdo para cooperar frente a los cárteles y las redes narcoterroristas.

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El avance desde Miami hasta la reunión de Santo Domingo

La conferencia de Santo Domingo es la continuación de una reunión celebrada en agosto en Ciudad de Panamá, Panamá, en la que se definieron mecanismos para poner en marcha la fase operativa de la coalición. Hegseth había subrayado entonces la necesidad de activar la cooperación contra el narcoterrorismo.

La iniciativa, anunciada en marzo de 2026 en Miami, continuó en agosto en Ciudad de Panamá y se rige por los marcos legales de cada Estado y el respeto a la soberanía nacional. (Imagen de cortesía)

Los países participantes se comprometieron a intercambiar información, aumentar la coordinación entre gobiernos y realizar operaciones combinadas destinadas a disuadir y desmantelar las redes criminales. También prevén reforzar la protección de ciudadanos, fronteras e infraestructuras consideradas críticas.

La A3C funciona de manera independiente, aunque complementaria, al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por jefes de Estado y dirigentes políticos. Ese mecanismo busca fortalecer la seguridad, la estabilidad económica y la resiliencia regional mediante la cooperación económica, de seguridad y multilateral, con respeto por la soberanía nacional y la autodeterminación.

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