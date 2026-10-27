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La China Ansa explotó contra Nora Colosimo por vincularla con Pablo Migliore: “Me cagó la vida”

La periodista, en diálogo con SQP, le dedicó duras frases a la madre de Wanda Nara al relacionarla con el exarquero, quien es su compañero en MasterChef Celebrity

La China Ansa desmintió cualquier relación con el exfutbolista y repudió la ausencia de chequeo previo (Video: SQP, América TV)
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La China Ansa fulminó a Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, después de que la panelista de LAM (América TV) insinuara, a través de un enigmático, que la periodista habría tenido algo con Pablo Migliore durante una salida de participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). El exarquero se tomó con calma la situación, pero la periodista de Telefe reconoció que el episodio le trajo problemas puertas adentro de su familia.

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, lanzó la China en un móvil del programa, visiblemente molesta por lo ocurrido. La conductora contó que se enteró del enigmático mientras disfrutaba de una tarde de sábado junto a su familia: “Me cagó la vida. Lei que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, relató.

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María Laura Santillán - Josefina "China" Ansa
La China Ansa contactó a Wanda Nara para manifestar su preocupación ante la repercusión pública de la versión

La China apuntó directamente contra la falta de chequeo previo por parte de Colosimo antes de publicar la información. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”, cuestionó la presentadora, y agregó, con tono irónico, cómo imaginó el origen de la publicación: “Ella se levantó y dijo, ‘¿a quién le puedo cagar la vida hoy?’ Es una locura, no sé por qué”.

En medio de la polémica, la periodista se encargó de despejar cualquier sospecha sobre la posible participación de Wanda Nara, hija de Colosimo, en la difusión del enigmático. “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”, explicó la China, en referencia a la conductora, a quien diferenció del accionar de su madre.

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Pablo Migliore en Boca
Pablo Migliore aseguró que aclaró la situación con su esposa y descartó conflictos con su compañera de certamen

Según remarcó la animadora, el contacto directo con Wanda permitió resolver rápido cualquier malentendido entre ambas. “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, sostuvo, al dejar en claro que el reclamo quedó dirigido de manera exclusiva hacia la “angelita”.

El conflicto no quedó únicamente en el plano mediático, según contó la propia protagonista. “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, sentenció La China, quien está casada con el exfutbolista Diego Mendoza y es madre de India y Rafael, al remarcar el impacto que generó la situación en su entorno familiar.

Nora Colosimo difundió un enigmático sobre una supuesta cercanía entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Video: SQP, América TV)

La conductora también se refirió al contraste entre su reacción y la de Migliore frente a la misma información. Mientras ella eligió exponer públicamente su malestar, el exfutbolista optó por un perfil más bajo y restó peso a la versión que circuló sobre un supuesto acercamiento entre ambos durante una salida de los participantes del certamen de cocina.

Consultado sobre la situación, Migliore evitó entrar en la polémica y remarcó que el vínculo con la China Ansa no generó ningún conflicto en su entorno. “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China y de hecho habla hasta con mi señora. Por ese lado yo estoy retranquilo”, explicó el exfutbolista, quien aclaró que habló tanto con su esposa como con la propia conductora para despejar cualquier malentendido surgido a partir de la publicación de Colosimo.

El episodio se desató después de que Colosimo publicara un enigmático en el que, sin nombrar directamente a los involucrados, describía a una participante “asiática” y “reciente mamá” vinculada a un “deportista”, en alusión a la China Ansa y a Migliore. La formulación, que no incluyó ningún tipo de confirmación previa por parte de los aludidos, fue la que generó el enojo de la periodista y la posterior baja de la publicación original.

Hasta el momento, Colosimo no realizó declaraciones públicas en respuesta al reclamo directo de la China Ansa, quien remarcó en más de una oportunidad que todavía espera una disculpa formal por parte de la panelista.

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Yanina LatorreNora ColosimoChina AnsaPablo MiglioreMasterChef Celebrity

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