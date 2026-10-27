Cuba sin Estado: iglesias que dan comida, una enfermera que hace milagros y un exsoldado del Che que pide bombardear al régimen

Vendedores ambulantes permanecen sentados mientras esperan a que los clientes se detengan a comprar cigarrillos y café en La Habana, el martes. (Oct. 27, 2026. AP Photo/Ramon Espinosa)

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Cuba atraviesa un deterioro del Estado que ha dejado sin alimentos, electricidad, medicamentos y asistencia a amplios sectores de la población, mientras la Iglesia católica y las congregaciones evangélicas ocupan funciones antes reservadas al Gobierno.

Durante un viaje realizado en agosto, The Atlantic, revista estadounidense, describió una isla donde la crisis económica, la emigración y el debilitamiento de los servicios públicos alimentan la expectativa de una transición política.

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Las cartillas de racionamiento que antes aseguraban alimentos básicos llevaban semanas sin productos, y los apagones de jornada completa eran habituales incluso en La Habana. En el este del país, la situación era más grave: pescadores sin electricidad para refrigerar volvieron a salar y secar sus capturas.

Los empleados estatales, entre ellos médicos y maestros, reciben un salario mensual promedio de 6.500 pesos, menos de USD 10. Un cartón de huevos puede costar hasta 4.700 pesos, mientras algunos bancos limitan las extracciones a 1.000 pesos diarios, menos de USD 1,50 por persona.

La pérdida de población también transformó el paisaje urbano. Cuba ha dejado salir hasta una cuarta parte de sus habitantes en los últimos años, en un contexto de calles vacías, inmuebles abandonados y una disminución visible de la presencia policial y militar.

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Las iglesias ante la retirada de los servicios estatales

Una mujer reparte panes desde una cesta a personas de escasos recursos en el interior de un templo católico con muros deteriorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iglesia católica intenta recuperar el antiguo claustro del siglo XVIII de Los Escolapios, en el este de La Habana, después de décadas bajo control estatal. Tras la revolución de 1959, el Gobierno tomó el convento, la escuela y otras dependencias, expulsó a las monjas e instaló un puesto de vigilancia.

El sacerdote Iván Guerra Álvarez sostuvo que la institución religiosa puede adquirir un papel central si el régimen comunista desaparece. “La Iglesia desempeñará un gran papel en la transición”, afirmó. “Somos la institución más grande de Cuba fuera del Gobierno”.

En el templo, más de 100 escolares y fieles participaban de actividades religiosas, mientras voluntarios distribuían almuerzos de arroz y frijoles. Guerra Álvarez comparó el contraste entre la torre deteriorada y el santuario activo con “un viaje de Corea del Norte a Corea del Sur”.

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La Administración Trump aprobó en mayo un paquete de ayuda de USD 100 millones para Cuba, con la condición de que los fondos fueran distribuidos por organizaciones religiosas y humanitarias. Estados Unidos había favorecido durante décadas a la Iglesia católica como intermediaria en la isla.

En Baracoa, el pastor pentecostal Raúl de Jesús Muñoz Munder organiza cada semana a un grupo de líderes religiosos para identificar vecinos enfermos, conseguir medicamentos y distribuir comida. Su congregación tiene unos 1.100 miembros regulares, aunque presta ayuda a muchas más personas.

Las Asambleas de Dios pasaron de dos a 40 iglesias en la región de Baracoa durante las últimas tres décadas. No existen estadísticas independientes sobre afiliación religiosa porque el régimen controló históricamente las encuestas, aunque las personas consultadas coincidieron en que la presencia evangélica creció con rapidez.

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El colapso sanitario en el oriente cubano

Un póster de Fidel Castro cuelga de la pared, flanqueado por estantes vacíos, en una farmacia estatal de La Habana, Cuba, el jueves 8 de octubre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La precariedad se vuelve más visible fuera de La Habana. El viaje hacia Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, tomó 18 horas por rutas con grandes baches y escaso tránsito; al acercarse a la ciudad había casi tantos carros tirados por caballos como vehículos motorizados.

En Cayo Granma, una isla situada en la entrada de la bahía de Santiago, la enfermera Clara Luaces atendía a los 870 residentes y a pacientes de zonas costeras cercanas. La salida de médicos de la región fue tan acelerada que ya no podía calcular cuántas personas dependían de su atención.

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La clínica de Luaces era una habitación pequeña, calurosa y llena de pacientes, con una temperatura exterior de 37,8 °C (100 °F). Un niño de 12 años recibía suero por fiebre y una niña esperaba asistencia por una infección cutánea.

“Tenemos que hacer milagros aquí”, dijo la enfermera mientras atendía al niño. Según relató, el Gobierno había dejado de suministrar agua por tuberías a la isla tres meses antes, lo que provocó un aumento de fiebres bacterianas e infecciones en la piel.

“Hasta los jóvenes se me están muriendo”, añadió Luaces, quien enfrentaba una escasez crónica de medicamentos y utilizaba recursos propios para complementar los insumos sanitarios. “No voy a jubilarme porque no hay nadie más que pueda hacerse cargo de esto”.

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La enfermera comparó la situación actual con el llamado “período especial” de la década de 1990, la crisis económica que siguió a la desaparición de la Unión Soviética. “Lo que está sucediendo ahora es mucho más especial”, afirmó.

Rabia social y desconfianza hacia el poder

Fotografías de los expresidentes Raúl Castro, a la derecha, y su difunto hermano Fidel Castro cubren la puerta principal de una casa en La Habana, el lunes 19 de octubre de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

En Baracoa, un hombre de unos 30 años cuestionó abiertamente al comunismo y gritó: “¡Cuba está congelada en el tiempo! No hay esperanza. Es triste nacer cubano. Eso es lo que pienso, y no me importa; pueden mandarme a prisión si quieren”.

Durante nueve días de recorrido de la revista, ninguna de las personas consultadas culpó a Donald Trump o a Estados Unidos por su situación.

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La red sanitaria, presentada durante décadas por Fidel Castro como una prueba de la superioridad del socialismo, perdió profesionales por la emigración. Cuba había enviado a cientos de miles de médicos al extranjero como parte de su diplomacia y para generar ingresos, aunque posteriormente se denunció que muchos de ellos tenían pocas posibilidades de rechazar esas misiones.

Un hogar de ancianos administrado por la Iglesia católica en La Habana alojaba a antiguos funcionarios públicos y oficiales militares. Varios habían tenido carreras dentro del Gobierno, pero terminaron sin apoyo estatal y separados de sus familias, en muchos casos porque sus hijos emigraron.

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Uno de los residentes, un exsoldado de 65 años que combatió dos años en Angola y llevaba un tatuaje de Che Guevara, respondió con insultos al ser consultado sobre la situación nacional. Propuso bombardear a Raúl Castro, a su hija Mariela y al primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En Santiago de Cuba, un cantante de 81 años que había trabajado 45 años en una banda recordó que antes había grupos musicales en cada esquina. La falta de música y risas era, para muchos habitantes, otra expresión de una vida cotidiana alterada por el hambre, las enfermedades y los apagones.