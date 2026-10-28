Hallan muerto a un detenido en una celda policial de Honduras y ordenan una autopsia para esclarecer el caso

José Eladio Vásquez López, de 46 años, fue encontrado sin vida dentro de una celda de la UMEP-16 de Siguatepeque, Comayagua. (Foto: Cortesía)

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José Eladio Vásquez López, de 46 años, fue encontrado sin vida dentro de una celda de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-16) de Siguatepeque, Comayagua, donde permanecía detenido por su presunta vinculación con los delitos de violencia familiar agravada e incendio.

El hallazgo ocurrió cuando estaba previsto su traslado a los juzgados de la ciudad para comparecer en audiencia.

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De acuerdo con la información preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre se habría quitado la vida mientras permanecía bajo custodia policial.

Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias exactas en las que fue encontrado ni sobre los elementos que respaldan esa primera versión.

Vásquez López era originario de Yamaranguila, Intibucá. Su fallecimiento ha motivado diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro de las instalaciones policiales y establecer la causa de muerte mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

Tras conocerse el fallecimiento, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público realizaron las diligencias pertinentes en la escena, como parte de las actuaciones destinadas a documentar las circunstancias del caso.

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Las autoridades investigan el fallecimiento de un detenido bajo custodia policial antes de su traslado a los juzgados de Siguatepeque. (Foto: Cortesía)

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense, en Tegucigalpa, donde se practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa de muerte.

Los resultados forenses serán fundamentales para establecer si los hallazgos son compatibles con la hipótesis preliminar que manejan las autoridades.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre posibles lesiones, las condiciones específicas en las que se encontraba el detenido ni otros indicios que permitan reconstruir sus últimas horas. Estos aspectos deberán esclarecerse a partir de los peritajes y de las diligencias investigativas.

La investigación también deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento mientras el hombre permanecía bajo custodia policial, así como establecer la secuencia de los acontecimientos previos al hallazgo.

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Hasta que concluyan las actuaciones correspondientes, no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

El caso ha recordado la muerte de Keyla Patricia Martínez, una estudiante de enfermería de 26 años que falleció el 7 de febrero de 2021 mientras permanecía detenida en una celda policial de La Esperanza, Intibucá.

En las primeras horas posteriores a aquel hecho, la versión policial apuntó a que la joven se habría quitado la vida dentro de la celda. Sin embargo, las investigaciones posteriores modificaron esa interpretación inicial: la autopsia determinó que Martínez murió por asfixia mecánica, y el caso fue investigado como una muerte homicida.

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Keyla Patricia Martínez, estudiante de enfermería de 26 años, murió en febrero de 2021 mientras permanecía detenida en una celda policial de La Esperanza. (Foto: Archivo)

El fallecimiento de la estudiante provocó cuestionamientos públicos sobre los procedimientos de detención y las responsabilidades relacionadas con la vigilancia de las personas privadas de libertad en instalaciones policiales.

El caso se convirtió en un antecedente relevante dentro del debate sobre la protección de quienes permanecen bajo custodia del Estado.

La muerte de Vásquez López vuelve a poner atención sobre la importancia de esclarecer cualquier fallecimiento ocurrido en estas circunstancias mediante investigaciones independientes de las hipótesis iniciales, pruebas periciales y documentación de los hechos.

Aunque ambos fallecimientos ocurrieron en celdas policiales de Honduras, no existe información suficiente para afirmar que se produjeron en circunstancias similares.

El antecedente de Keyla Martínez sirve como referencia para comprender la importancia de las investigaciones médico-legales, pero no permite establecer conclusiones anticipadas sobre el caso de Siguatepeque.

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En el caso de Vásquez López, la autopsia médico-legal deberá aportar información sobre la causa de muerte, mientras que las demás diligencias permitirán reconstruir lo sucedido antes y durante el tiempo en que permaneció detenido.