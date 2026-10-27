Edith Hermida cruzó a la China Ansa por su pelea con Nora Colosimo: “Tampoco era tan grave”

Edith Hermida calificó como desmedida la reacción de la China Ansa ante el rumor sobre Pablo Migliore (Video: Instagram)

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Edith Hermida opinó sobre el conflicto que mantienen la China Ansa y Nora Colosimo y consideró que la reacción de la periodista frente al enigmático que la vinculó con Pablo Migliore fue desmedida. “Es muy exagerada la China”, lanzó entre risas la panelista durante un móvil televisivo para Los Profesionales con Flor, el programa que conduce Florencia de la V por El Nueve.

El comentario surgió cuando la conductora le recordó a Hermida que, según sus propias declaraciones previas, la China debería haber tomado con humor la publicación de Colosimo. La conductora de Telefe había reconocido que el episodio le arruinó una tarde en familia y que la afectó de manera directa. “Vos decías que la China se tenía que haber tomado con humor el posteo de Nora. Pero ella dice que lloró, que le cagó la tarde”, le planteó Flor de la V.

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Hermida sostuvo su postura inicial y amplió su mirada sobre el carácter de la conductora. “Yo la entiendo igual, porque ella está casada. Es que siempre se pasa 10 pueblos en cuanto a intensidad, pero entiendo que ella está casada y que tiene una familia y que todo le parece como muy grave. Pero bueno, tampoco era tan grave”, opinó, mientras el resto de la mesa coincidía en que la situación se le había ido de las manos a la propia Ansa.

Nora Colosimo publicó un enigmático sobre una supuesta relación entre dos participantes de MasterChef Celebrity

El conflicto había estallado después de que Nora Colosimo, panelista de LAM (América TV) y madre de Wanda Nara, publicara un enigmático sobre una supuesta cercanía entre una participante “asiática” y “reciente mamá” con un “deportista”, en clara alusión a La China Ansa y a Pablo Migliore, compañeros en MasterChef Celebrity (Telefe). La China había salido a desmentir cualquier vínculo con el exarquero y había cuestionado con dureza la falta de chequeo previo por parte de Colosimo. “Me cagó la vida. Leí que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, había relatado en un móvil de SQP.

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De regreso en el estudio de El Nueve, Damián Rojo decidió llevar la charla hacia un terreno lúdico y le propuso a Hermida un enigmático propio. “A ver, si yo juego a Nora Colosimo y hago la placa negra con letras blancas y pongo, ‘la conductora que no es maldita se presta a un romance en MasterChef’. ¿Qué me decís?”, le planteó. Sin dudarlo, la panelista respondió con ironía: “Y, si me beneficia que hablen de mí, yo adelante. Agárrenme a mí para hacer una información falsa, no a la China Ansa”.

Rojo insistió entonces con una pregunta directa vinculada al propio certamen gastronómico. “Bueno, ¿te lo comiste a Sebastián Presta o no?”, consultó, en referencia a otro de los participantes del ciclo. Hermida aclaró: “No, no me lo comí. Ahora, él me tira, él está enamorado de mí”.

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La China Ansa desmintió cualquier relación con el exfutbolista y repudió la ausencia de chequeo previo (Video: SQP, América TV)

En medio de la polémica anterior, la propia Ansa se había encargado de despejar cualquier sospecha sobre la participación de Wanda Nara en la difusión del enigmático. “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”, había explicado la conductora, en referencia al contacto directo que mantuvo con la hija de Colosimo para resolver el malentendido entre ambas. “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, había agregado, al dejar en claro que su reclamo apuntaba de manera exclusiva a la panelista de LAM.

La China también había remarcado el impacto que generó el episodio puertas adentro de su familia. “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, había sentenciado, en alusión a su vínculo con el exfutbolista Diego Mendoza, con quien está casada y es madre de India y Rafael. El contraste quedó marcado por la reacción de Migliore, quien había optado por un perfil bajo frente a la misma versión. “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China y de hecho habla hasta con mi señora. Por ese lado yo estoy retranquilo”, había explicado el exarquero, que remarcó haber hablado tanto con su esposa como con la propia conductora para despejar cualquier duda.

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