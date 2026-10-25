¿Talón o punta? Qué dice la ciencia sobre la verdadera influencia de la pisada al correr

Un análisis publicado en Runner's World, con respaldo de expertos en biomecánica, indica que el tipo de apoyo del pie no incide en la velocidad ni en la protección articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creencia de que apoyar la punta del pie al correr mejora la eficiencia y reduce el riesgo de sufrir dolencias es uno de los consejos más extendidos en el ámbito del running. Sin embargo, un artículo publicado por la revista especializada Runner’s World desmonta esa premisa con datos concretos: el modo en que la planta contacta con el asfalto —punta, medio pie o talón— no incide en el desempeño deportivo ni ofrece mayor protección articular. La recomendación, viral en redes sociales y circuitos de entrenamiento amateur, carece de respaldo científico sólido.

La nota recoge el análisis de Andrés Ramírez, entrenador colombiano de carrera y especialista en biomecánica, quien asegura que las tres formas de aterrizaje distribuyen la energía de manera distinta, pero ninguna aventaja a las demás.

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“Popularmente se cree que la forma correcta de pisar es haciéndolo en la punta, ya que tu cuerpo no se frena y se reduce el impacto con el suelo. Esto suena maravilloso, pero la realidad es otra”, explicó en declaraciones al medio.

Los mejores maratonistas del mundo aterrizan mayoritariamente de talón

Una infografía expone que el patrón de pisada al correr no influye en la velocidad ni previene lesiones articulares, por lo que desaconseja forzar alteraciones en el movimiento natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los argumentos más contundentes contra este mito proviene del atletismo de élite. Durante el Mundial de Maratón de 2017, investigadores registraron cómo apoyaban la planta los competidores más destacados del planeta. Los resultados no dejaron margen a la ambigüedad: el 67% cayó de talón, el 30% de medio pie y apenas el 3% de punta.

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La clasificación final tampoco guardó correlación con la técnica empleada. Fondistas que aterrizaron con el retropié terminaron por delante de quienes lo hicieron con el antepié, y viceversa, sin que la mecánica de zancada marcara diferencia alguna. “Ni te frena ni te impulsa una más que otra. Por eso hay grandes corredores cayendo en talón”, subrayó Ramírez.

El vigente récord mundial de maratón también se logró con un atleta que apoya el talón, sin que ningún entrenador cuestionara su técnica. El dato refuerza la idea de que la obsesión por alterar la forma de trotar responde más a modas que a pruebas verificables.

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La carga articular se redistribuye, pero no disminuye

Una revisión de biomecánica publicada en Runner's World señala que los tres patrones de apoyo distribuyen la energía de manera distinta, pero ninguno ofrece ventajas en rendimiento deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro argumento habitual a favor de la punta es la supuesta reducción de la fuerza que reciben huesos y articulaciones. Según esa lógica, caer de talón genera un estrés excesivo que eleva la probabilidad de padecer molestias crónicas. No obstante, la literatura científica disponible contradice esa hipótesis.

El organismo absorbe la misma cantidad de energía independientemente de la zona que toque primero el pavimento. Lo que varía es el reparto entre músculos, tendones y estructuras óseas. “Ninguna técnica de pisada reduce el impacto, solo distribuye las fuerzas de forma diferente”, precisó el especialista.

Tampoco existe evidencia de que un esquema determinado proteja frente a patologías frecuentes entre quienes practican carreras de fondo, como fascitis plantar, periostitis tibial o tendinopatía aquílea. La diferencia radica en qué tejidos reciben mayor solicitación, no en la magnitud total del esfuerzo.

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Modificar el gesto natural de carrera sí representa un peligro

Según una revisión publicada en Runner's World, el organismo absorbe la misma cantidad de energía sin importar si el pie contacta primero por el talón, el medio pie o la punta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la forma de aterrizar resulta indiferente tanto para la velocidad como para la prevención de lesiones, ¿cuándo la pisada se convierte en un problema real?

Los estudios señalan que el riesgo aparece cuando alguien intenta cambiar su movimiento espontáneo de manera deliberada. “Lo que sí se encontró y de forma contundente es que, forzar tu pisada a una diferente a la que realizas sin pensar, ahí sí el riesgo aumenta”, advirtió el entrenador.

El mecanismo detrás de esa advertencia resulta coherente. La cadena muscular y articular se adapta al gesto que repite con mayor frecuencia. Alterar ese patrón de forma abrupta obliga a estructuras poco preparadas a soportar solicitaciones para las cuales no están acondicionadas. Quien habitualmente cae de talón y decide forzar la punta, por ejemplo, expone el tendón de Aquiles y los gemelos a una exigencia desproporcionada.

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Cerca del 89% de los corredores aterriza de talón de forma instintiva, y eso, lejos de constituir un defecto, representa la respuesta biomecánica más común del cuerpo humano. Frente a los tutoriales y consejos que circulan en plataformas digitales, el mensaje que deja la publicación de Runner’s World es directo: calzarse las zapatillas, salir a correr y dejar que el organismo elija su propio modo de contacto sin interferencias.