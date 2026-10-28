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Guatemala renueva la cúpula policial en medio de escándalos: "No obedece a la coyuntura", dice Villeda

El Ministerio de Gobernación nombró nuevos mandos en la Policía Nacional Civil tras meses de cuestionamientos por agentes implicados en casos graves. El ministro Villeda insiste en que la decisión fue planificada, no impuesta por la crisis.

Dos oficiales con uniforme policial de gala y gorra de plato posan de pie frente a la fachada de un edificio institucional de piedra.
El Ministerio de Gobernación nombró a Eric Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil y a Selwin Solano Galicia como subdirector de Operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Gobernación de Guatemala renovó este martes la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) con el nombramiento de Eric Rolando Osoy López como director general y de Selvin Solano Galicia como subdirector general de Operaciones.

El titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, sostuvo en conferencia de prensa que la medida forma parte de una reestructuración planificada y negó que responda a hechos recientes que han puesto bajo cuestionamiento a agentes de la institución.

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Villeda confirmó la salida del director general David Custodio Boteo, en el cargo desde enero de 2024, y del subdirector general de Operaciones Esvin Jacinto Quiché. Los reemplazos fueron anunciados durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

David Custodio Boteo está al mando de la Policía Nacional Civil (PNC) desde enero de 2024, pero antes, durante la administración de Alejandro Giammattei, estuvo a cargo de Subdirecciones de importancia.
El ministro Marco Antonio Villeda confirmó la salida del director policial David Custodio Boteo. (Archivo/Mingob)

El ministro afirmó que el relevo busca reforzar la dirección institucional, la disciplina y la capacidad de respuesta de la fuerza de seguridad. También pidió a los nuevos mandos mantener contacto permanente con los agentes, reconocer méritos y exigir responsabilidades cuando existan incumplimientos.

Villeda negó que los relevos respondan a la coyuntura

Los cambios ocurren después del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y de los procesos contra agentes de la PNC detenidos por la supuesta implantación de pruebas contra los hermanos Choc Toz. Sin embargo, Villeda rechazó que esos casos hayan definido las nuevas designaciones.

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No responde a la coyuntura, responde directamente a una planificación que hemos venido haciendo desde el momento en que tomamos posesión del cargo”, afirmó el funcionario, quien cumplió un año al frente del Ministerio de Gobernación.

La cartera del Interior negó que la remoción de mandos obedezca al asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa o a los procesos contra agentes de la institución. (Archivo/REUTERS)
La cartera del Interior negó que la remoción de mandos obedezca al asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa o a los procesos contra agentes de la institución. (Archivo/REUTERS)

Según explicó, la cartera realizó modificaciones paulatinas desde el inicio de su gestión. Mencionó relevos en la Dirección General Adjunta, la Subdirección de Investigación Criminal, la Inspectoría General, la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación, la Subdirección de Estudios y Doctrina y el Tribunal Disciplinario Central.

También informó sobre una rotación de comisarios en distintos puntos del país.

Villeda señaló que las decisiones sobre los mandos deben tomarse tras evaluar resultados, conducta y desempeño de cada funcionario, sin actuar por presión pública.

Los nuevos mandos prometieron revisar las estructuras policiales

Osoy López, con 27 años de servicio ininterrumpido en la PNC, llega a la Dirección General tras ejercer como jefe del Distrito Cuatro de Occidente. Es abogado y notario, magíster en Derecho Procesal Constitucional y cuenta con estudios de doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública.

El Ministerio de Gobernación nombró a Eric Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil y a Selwin Solano Galicia como subdirector de Operaciones.
Eric Rolando Osoy López es el nuevo director general de la Policía Nacional Civil. (Gobierno de Guatemala)

El nuevo director indicó que la institución revisará de manera objetiva a sus mandos y trabajará junto con la Inspectoría General de la PNC y la del Ministerio de Gobernación. El objetivo, dijo, será elevar la credibilidad institucional, mejorar las capacidades operativas y fortalecer al personal que cumple con sus funciones.

Solano Galicia cuenta con 25 años de carrera policial. Su formación incluye licenciaturas en Ciencias Policiales, Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, además de especializaciones en Policía Comunitaria, lucha contra el lavado de dinero, prevención de la corrupción, derechos humanos y uso racional de la fuerza.

El Ministerio de Gobernación nombró a Eric Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil y a Selwin Solano Galicia como subdirector de Operaciones.
Selwin Solano Galicia fue nombrado subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil. (Gobierno de Guatemala)

La Inspectoría General tendrá nuevas tareas de supervisión

Villeda anunció el fortalecimiento de la Inspectoría General de la PNC, a la que instruyó revisar procedimientos, especializar a su personal y mejorar los mecanismos de investigación interna y control institucional.

El ministro indicó que el proceso tendrá acompañamiento de socios internacionales. “Una Inspectoría General fuerte no debilita a la Policía Nacional Civil”, sostuvo, al asegurar que el control interno protege a los agentes que actúan conforme a la ley.

El Ministerio de Gobernación nombró a Eric Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil y a Selwin Solano Galicia como subdirector de Operaciones.
Marco Antonio Villeda aseguró que habrá cambios en la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. (Gobierno de Guatemala)

Arévalo vinculó los cambios con la lucha contra estructuras criminales

El presidente Bernardo Arévalo respaldó las decisiones de Villeda y afirmó que el Gobierno busca recuperar la autoridad estatal frente a las redes delictivas. Según el mandatario, la PNC fue recibida como una institución “abandonada y deliberadamente debilitada”.

Arévalo sostuvo que las estructuras criminales y el narcotráfico aprovecharon durante décadas espacios de impunidad para expandirse. “No hemos dado ni daremos un solo paso atrás”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación nombró a Eric Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil y a Selwin Solano Galicia como subdirector de Operaciones.
El presidente Bernardo Arévalo respaldó los cambios institucionales para recuperar la autoridad estatal frente a las redes delictivas y el narcotráfico. (Gobierno de Guatemala)

El presidente añadió que su administración continuará con los cambios en los niveles de mando para fortalecer la supervisión, corregir deficiencias y construir una PNC “profesional, eficaz y transparente”, donde ninguna actuación quede fuera de la ley y de los mecanismos de rendición de cuentas.

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