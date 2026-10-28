Se conocieron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que terminaron en la separación de Julieta Prandi

En el ciclo de Yanina Latorre pusieron los mensajes que intercambiaron y que generaron la reacción de la conductora (Video: SQP/ América TV)

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A dos semanas de la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, se difundieron los chats que el cantante intercambió con Josefina Lynch y que derivaron en la separación de la pareja a menos de un mes de casarse. Las conversaciones, que comenzaron el 5 de octubre, habrían sido el origen de la discusión que derivó en el distanciamiento de la pareja.

Los mensajes que mostró SQP (América TV) salieron a la luz en medio de las versiones sobre el final del matrimonio y que vincularon a Lynch con el cantante. De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, Prandi encontró los intercambios en el teléfono de su entonces esposo y cuestionó que no le hubiera contado sobre las reuniones que el músico planeaba mantener en su estudio.

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En SQP pusieron Los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

El contacto comenzó con una propuesta laboral. Lynch le escribió a Ortega luego de conseguir su número a través de Ana Paula Dutil y le planteó que quería registrar una versión de “Bang Bang”, la canción popularizada por Nancy Sinatra.

“Hola Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina”, comienza el mensaje que se difundió. La joven le explicó que ya tenía una grabación casera y que buscaba mejorarla en un estudio. “Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días”, le propuso.

El contenido inicial de las conversaciones está vinculado con un proyecto musical. Ortega respondió que tenía previsto viajar el lunes siguiente, en referencia al viaje que había organizado con Prandi, pero le ofreció reunirse esa misma semana. “Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio”, escribió el cantante. También le pidió que llevara el material que tenía preparado para escucharlo y conversar sobre el enfoque de la nueva versión. “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”, agregó él.

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“Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos”, fue el mensaje con el que Josefina Lynch contactó al cantante (SQP, América TV)

Luego de ese primer intercambio, ambos coordinaron una visita al estudio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Según lo expuesto en televisión, la joven asistió el viernes junto a su hermana y las sesiones de trabajo se extendieron durante el fin de semana.

La presencia de la joven en el estudio fue uno de los puntos que generó tensión en la pareja. Latorre sostuvo que Prandi habría visto mensajes y publicaciones de Lynch desde ese lugar, y que interpretó que Ortega no le había informado de antemano sobre la grabación. La conductora afirmó que la actriz tenía una regla establecida con el músico respecto de sus trabajos con mujeres: debía avisarle si iba a grabar con una artista. Bajo esa versión, la discusión no se originó por el contenido de los chats, sino por la falta de comunicación acerca de las reuniones.

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Ortega habría permanecido tres días en el estudio, entre el viernes y el domingo, luego del conflicto con Prandi. Durante ese período, las grabaciones con Lynch y su hermana continuaron, siempre de acuerdo con el relato que acompañó la publicación de las capturas.

“Que te vengas al estudio esta semana”, le propuso Emanuel Ortega a la joven para avanzar con la grabación

La situación se habría agravado cuando Prandi siguió las historias que Lynch publicó durante la jornada de grabación. Latorre contó que, una vez que vio ese contenido, la animadora decidió comunicarse con Ortega y marcar un límite en la relación. Enojadísima, la situación generó un quiebre para Prandi: le escribió al hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar que no quería verlo más y lo bloqueó de sus canales de contacto. También le habría indicado que no regresara a la casa que compartían.

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La pareja habría dejado de hablarse tras esa discusión, mientras el cantante continuaba en el estudio. El episodio derivó en la confirmación pública de la separación, aunque ninguno de los dos difundió un comunicado conjunto con detalles sobre los motivos del quiebre.

La ruptura ocurrió poco tiempo después de que Prandi y Ortega se casaran. El vínculo ya había atravesado versiones de crisis previas, aunque la difusión de los mensajes con Lynch volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo.

“No vuelvas a casa porque no entrás más”, habría sido el mensaje de Julieta Prandi tras descubrir las conversaciones de Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Tras quedar involucrada en las versiones, Lynch le escribió nuevamente a Ortega para consultarle si podía aclarar públicamente que entre ellos no había ocurrido nada. “Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana”, le dijo, según los chats que circularon.

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La cantante también expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener el episodio y buscó acordar una respuesta con el músico. En los intercambios posteriores, Ortega manifestó que estaba al tanto del revuelo y lamentó que ella quedara involucrada en la situación.

“Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado”, respondió el artista. Además, le propuso mantener una conversación telefónica para definir cómo se expresaría cada uno frente a las consultas.

Los mensajes muestran que, luego de la grabación, ambos continuaron conversando sobre pistas, audios y la posibilidad de desarrollar otros trabajos musicales. No aparecen en las capturas referencias explícitas a una relación sentimental entre Ortega y Lynch.

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