Caminatas matutinas o vespertinas: cuál ayuda en el control del azúcar en sangre

Una investigación aleatorizada con 12 adultos jóvenes sanos halló que moverse de inmediato después de ingerir glucosa redujo los niveles de azúcar en sangre de forma similar a sesiones tres veces más largas realizadas después (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes buscan regular su glucosa en sangre con actividad física suelen preguntarse si conviene caminar por la mañana o por la noche. La evidencia científica reciente no inclina la balanza hacia ningún horario. Tanto las caminatas matutinas como las vespertinas ofrecen beneficios comprobados, aunque actúan sobre mecanismos distintos del metabolismo.

Un artículo de Verywell Health, respaldado por múltiples investigaciones, precisó que el movimiento temprano ayuda a quienes registran niveles elevados de azúcar en sangre al despertar, mientras que los paseos nocturnos controlan los picos posteriores a la cena. A eso se suma un hallazgo clave: andar apenas diez minutos justo después de cualquier comida puede ser tan efectivo como sesiones de 30 minutos diferidas, según un estudio publicado en Scientific Reports.

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El movimiento matutino contrarresta el alza del fenómeno del amanecer

Un gráfico informativo explica cómo el horario y la duración de las caminatas influyen en el control de la glucosa en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de glucemia suelen ser más altos en las primeras horas del día, incluso tras varias horas de ayuno. El responsable es el fenómeno del amanecer: hormonas como el cortisol estimulan al hígado para que libere glucosa y prepare al cuerpo para la actividad diaria.

En personas con diabetes tipo 2, el organismo no produce suficiente insulina para compensar esa subida. Según la evidencia revisada por Verywell Health, 30 minutos de actividad aeróbica moderada antes del desayuno reducen de manera significativa el aumento de azúcar ligado a este proceso.

La práctica temprana no solo atenúa la hiperglucemia previa a la primera ingesta: mejora el control metabólico durante el resto de la jornada. Para quienes padecen esas elevaciones al despertar, un recorrido enérgico antes de sentarse a la mesa representa una herramienta terapéutica accesible.

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Los paseos tras la cena amortiguan los picos nocturnos de glucosa

Expertos señalan que el patrón glucémico individual, la medicación y la viabilidad de sostener la rutina pesan más que elegir la franja matutina o vespertina para caminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el otro extremo del día, moverse después de la última ingesta brinda ventajas específicas. Muchas personas consumen su plato más abundante durante la cena, por lo que un recorrido de entre 10 y 20 minutos dentro de los 30 a 60 minutos posteriores reduce los saltos nocturnos de glucemia.

Un ensayo aleatorizado de la Universidad de Ritsumeikan, en Japón, liderado por Kaito Hashimoto y el profesor Takeshi Hashimoto, reforzó esta idea. La investigación demostró que moverse diez minutos justo después de consumir 75 gramos de glucosa resultó igual de efectivo que una sesión de media hora realizada 30 minutos más tarde.

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El grupo que se movió de inmediato registró un pico de 164,3 mg/dL, frente a los 181,9 mg/dL del grupo sedentario, una diferencia estadísticamente significativa. Los resultados, obtenidos con 12 adultos jóvenes sanos, posicionan al paseo breve e inmediato como una alternativa viable para personas con agendas ajustadas.

No obstante, los especialistas advierten precauciones para el horario nocturno. Moverse demasiado cerca de la hora de dormir podría interferir con el sueño. En personas con diabetes tipo 1 o quienes dependen de insulina, la actividad tardía eleva el riesgo de hipoglucemia nocturna, una caída peligrosa del azúcar durante el descanso.

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La regularidad del hábito pesa más que la franja horaria

Según evidencia revisada por Verywell Health, el ejercicio temprano contrarresta el fenómeno del amanecer, mientras que los paseos nocturnos reducen los picos de azúcar tras la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio japonés reconocieron que sus resultados se limitan a adultos jóvenes sanos y que se requieren investigaciones adicionales en poblaciones de mayor edad y con trastornos metabólicos. Aun así, destacaron la caminata breve tras las comidas como recurso práctico, alineado con la campaña “Plus Ten” de las guías oficiales de actividad física de Japón, que promueve sumar diez minutos de movimiento diario.

La decisión entre salir a primera hora o al caer la tarde depende del patrón glucémico individual, la medicación y el momento del día en que resulta más viable sostener la rutina. Lo que la ciencia deja claro es que la constancia supera en importancia al horario: un paseo diario genera mayores beneficios metabólicos que sesiones esporádicas en el momento “ideal”.

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Los especialistas recomiendan priorizar al menos una salida diaria después de comer —preferiblemente tras la ingesta con mayor carga de carbohidratos— e ir sumando sesiones de manera progresiva. Mañana o noche, lo determinante es dar el primer paso y no detenerse.