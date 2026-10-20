La construcción y las actividades inmobiliarias aportan cerca del 18% del Producto Interno Bruto en El Salvador

La construcción y las actividades inmobiliarias aportan cerca del 18% del producto interno bruto salvadoreño según la OPAMSS.

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El 18% del producto interno bruto (PIB) proviene de la construcción y las actividades inmobiliarias, según afirmó Luis Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS), durante una entrevista en La Tribu.

Rodríguez sostuvo que ese desempeño coloca al rubro como el principal aportante desde el sector privado. También señaló que la actividad mantiene una expansión por encima de los niveles habituales.

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“El año pasado crecimos 30% y este año estamos un 12% arriba de ese 30%”, afirmó. El funcionario añadió que, frente a un año de comportamiento normal, el sector supera 40%.

Al explicar la cifra sobre el PIB, Rodríguez se refirió textualmente a “construcción y calidad, y actividades inmobiliarias”. Atribuyó el dinamismo a una cadena que incluye edificación, abastecimiento, logística, empleo, educación y financiamiento.

El director ejecutivo vinculó el desempeño del sector con la llegada de capital extranjero a proyectos de desarrollo y construcción. Según explicó, El Salvador registra un crecimiento que, a su juicio, no iguala el acumulado de Centroamérica.

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El crédito sectorial para construcción y actividades inmobiliarias en nuevos proyectos supera los USD 1,500 millones, de acuerdo con las cifras citadas por Rodríguez. Esa cartera está 30% por encima de la registrada el año anterior, afirmó.

El funcionario explicó que la expansión no depende únicamente de la ejecución de las obras. También abarca préstamos para desarrolladores, financiamiento para compradores, proveedores, logística, seguros y servicios profesionales.

El mercado de seguros y fianzas ligado a la construcción creció 12% y superó los USD 500 millones, según Rodríguez. También indicó que el sector movilizó USD 1,130.9 millones en materias primas para abastecer los proyectos.

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El sector de la construcción registra 187,000 empleos y las mujeres ocupan el 20% de los puestos directos en obra. (MINCIT)

En los últimos dos años se crearon más de 1,800 empresas alrededor de la construcción, afirmó el director ejecutivo. Los servicios asociados al rubro, entre ellos estudios de arquitectura, despachos legales, estructuradores financieros y proveedores, crecieron en promedio 50%.

Rodríguez señaló que COAMSS/OPAMSS mantiene reuniones con la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), la banca privada y entidades multilaterales para revisar el comportamiento de la actividad y evitar que el dinamismo se frene.

Empleo y mujeres en las obras de construcción

El sector registra alrededor de 187,000 empleos, según Rodríguez. Del total, 20% corresponde a mujeres que trabajan directamente en las obras.

El directivo vinculó la expansión del empleo con una migración de trabajadores desde varios sectores. Mencionó, entre ellos, a la maquila.

COAMSS/OPAMSS observa un mecanismo de capacitación desarrollado con empresas privadas para incorporar mujeres a los proyectos. Las interesadas llegan a las obras y reciben formación de acuerdo con la dimensión de cada desarrollo.

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La capacitación puede comenzar con labores de limpieza y continuar con seguridad ocupacional. Después, las trabajadoras pueden pasar a tareas técnicas y, más adelante, asumir funciones de supervisión.

Rodríguez señaló que los proyectos ofrecen condiciones que pueden favorecer la permanencia laboral de las mujeres. Mencionó la cercanía de las obras con sus hogares y una jornada que, por lo general, no incluye fines de semana.

El funcionario indicó que la presencia femenina también se ha extendido hacia direcciones de diseño, comercialización y gerencias generales. Sin embargo, identificó el avance en obra como el cambio menos habitual dentro del rubro.

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La oferta inmobiliaria orienta su expansión hacia los segmentos de vivienda media y asequible tras el ciclo de proyectos de lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Donde obviamente más ha ido pegando, y que era un poco atípico, era en la parte de volumen, que era la obra”, expresó.

COAMSS/OPAMSS da seguimiento a más de 725 proyectos en el área metropolitana. Rodríguez afirmó que esa cantidad permite sostener oportunidades laborales en distintos puntos del territorio.

La oferta se desplaza hacia vivienda media y asequible

Rodríguez descartó que el crecimiento del sector implique una sobreconstrucción. Explicó que, hace dos años, el ciclo se concentró en proyectos de lujo, aunque la oferta ahora se ha diversificado.

El segmento medio comenzó a expandirse este año, según el funcionario. También afirmó que ya hay crecimiento en vivienda asequible y de interés social.

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“El lujo está entrando en un período de estabilidad, lo cual es normal. Luego ya las otras dos van para arriba, donde ahí está el grueso de la necesidad”, dijo.

El componente habitacional representa alrededor de 50% de los proyectos, de acuerdo con Rodríguez. El porcentaje puede variar, pero se mantiene como una parte mayoritaria de la actividad constructiva.

El funcionario ubicó el segmento de lujo en propiedades superiores a USD 250,000 y USD 280,000. La vivienda media, detalló, se sitúa entre USD 150,000 y USD 250,000.

Ocho empresas aplican sistemas constructivos industrializados con el fin de disminuir costos y plazos en el desarrollo habitacional. (Foto: Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Por debajo de ese rango aparece la vivienda asequible, con inmuebles de entre USD 100,000 y USD 150,000. Después se ubica la vivienda de interés social, bajo la administración del Ministerio de Vivienda.

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Rodríguez mencionó una visita a Washington liderada por la ministra de Vivienda, Michelle Sol. En esa misión participaron representantes de COAMSS/OPAMSS, Casalco y empresarios para abordar financiamiento destinado a vivienda asequible.

El esquema contempla créditos de corto plazo para constructores y desarrolladores, además de préstamos de largo plazo para compradores. Rodríguez indicó que la banca multilateral puede facilitar condiciones para ambos frentes.

El Fondo Social para la Vivienda también forma parte de ese esquema para proyectos bajo la ley de interés social. Rodríguez destacó que los niveles de pago de los beneficiarios son altos y citó rangos de cumplimiento de entre 92% y 98%.

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Sistemas industrializados y menor costo de vivienda

La vivienda asequible también depende de la incorporación de sistemas constructivos industrializados, según Rodríguez. Explicó que esas tecnologías permiten reducir tiempos, costos y mano de obra requerida.

El director ejecutivo aclaró que no se trata de viviendas de baja calidad. Señaló que los modelos pueden utilizar concreto y cumplir con las exigencias técnicas de construcción.

“Ahí cambia totalmente la matemática y eso permite que vayan bajando los precios y que se trabaje más volumen”, afirmó.

Cuando comenzó su gestión, dos empresas podían aplicar esos sistemas, según Rodríguez. Actualmente, aseguró, son ocho compañías las que cuentan con esa capacidad.

El Ministerio de Vivienda también ha desarrollado planes piloto para evaluar el desempeño de proyectos, inversiones y sistemas constructivos antes de ampliar la oferta de interés social.

Nejapa, Apopa y Surf City concentran nuevos desarrollos

El 67% de los proyectos en la zona de Nejapa y Apopa corresponde a desarrollos logísticos vinculados a la red vial fronteriza. (Infobae Centroamérica)

Rodríguez identificó a Nejapa y Apopa como una zona destinada a consolidarse como distrito logístico e industrial. COAMSS/OPAMSS comenzó a planificar esa área hace dos años, afirmó.

El funcionario vinculó ese proceso con las condiciones de seguridad y la inversión pública en infraestructura vial. Mencionó una red de carreteras que conecta con las fronteras de Guatemala y Honduras y atraviesa el entorno de ambos municipios.

En esa zona, 67% de los proyectos corresponde a logística, según Rodríguez. También han comenzado a desarrollarse viviendas, comercios y servicios.

San Salvador Centro concentra la mayor actividad habitacional, de acuerdo con el director ejecutivo. San Salvador Este tiene el mayor movimiento logístico.

La Libertad Este registra una dinámica de proyectos mixtos. Surf City concentra desarrollos habitacionales de perfil turístico, mientras Santa Tecla participa en iniciativas similares a las de La Libertad Este.

Rodríguez mencionó una ampliación a cuatro carriles entre Surf City y El Zonte. También aludió a una intervención vial hacia el aeropuerto, relacionada con la expansión de Aeroman, el aeropuerto y Air City.

El funcionario afirmó que el crecimiento turístico exige inversiones en infraestructura y servicios. Dijo que, según datos de turismo citados durante la entrevista, 70% de los visitantes busca Surf City.

Apartamentos y comercios se proyectan en el centro de San Salvador

Rodríguez informó que se desarrolla un proyecto de apartamentos en el corredor entre el parque Cuscatlán y el centro histórico, cerca de la Rubén Darío.

La iniciativa tiene cerca de 80% de avance, según el funcionario. También adelantó que hay cuatro proyectos adicionales en ese perímetro.

Los nuevos desarrollos combinarían vivienda y comercio. Rodríguez explicó que la intención es extender la actividad del centro histórico hacia los sectores aledaños.

“El objetivo es hacer un brazo extensivo del centro histórico”, sostuvo.

Nuevos proyectos de apartamentos y locales comerciales amplían la actividad residencial en el entorno del centro histórico de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario señaló que esos apartamentos podrían captar tanto a personas interesadas en vivir cerca de la actividad del centro como a compradores que buscan destinarlos al alquiler tradicional o temporal.

USD 7,126 millones en inversiones para el área metropolitana

El área metropolitana tiene un portafolio de inversión de USD 7,126 millones, según Rodríguez. El funcionario calculó que esa cartera podría aportar cerca de USD 1,200 millones en impuestos en menos de un año.

COAMSS/OPAMSS busca asesorar a desarrolladores, además de procesar permisos. Rodríguez explicó que esa tarea incluye orientar proyectos sobre usos de suelo, incentivos y alternativas para ampliar su rentabilidad urbana.

El funcionario afirmó que algunos grupos empresariales aumentaron sus carteras desde USD 350 millones hasta alrededor de USD 1,600 millones. También indicó que los portafolios de inversión se cuadruplicaron desde 2024.

La inteligencia artificial de OPAMSS para proyectos urbanos

Rodríguez anunció que COAMSS/OPAMSS lanzará NIX 2 el 24 de noviembre de 2026. La herramienta de inteligencia artificial busca facilitar la evaluación preliminar de proyectos urbanos e inmobiliarios.

La primera versión de NIX se concentró en estudiar las condiciones de suelo. La segunda permitirá planificar desarrollos desde la selección de un terreno hasta la proyección de costos, unidades, usos comerciales y materiales.

“Puedes ir diciéndole a la inteligencia artificial: ‘Mira, quiero hacer un proyecto de este tipo, tantos niveles, con estas características’. El mismo sistema te va prefactibilizando el proyecto”, explicó.

La herramienta podrá calcular la distribución de apartamentos de una, dos o tres habitaciones. También podrá sugerir si un desarrollo requiere un centro comercial u otros servicios complementarios.