Crimen y Justicia

Prestaba dinero para pagar la fiesta de 15 de su hija, fue a cobrar una deuda y lo mataron de un tiro por la espalda

El crimen ocurrió en septiembre en Grand Bourg. El principal sospechoso, conocido como “Narigón”, permaneció prófugo durante más de un mes y fue detenido en Santiago del Estero

Cartel con dos fotografías de Sergio Daniel Lucero, un lazo negro de luto y un texto que pide justicia por su fallecimiento
Sergio Daniel Lucero, la víctima
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Sergio Daniel Lucero tenía 38 años, vivía en Pablo Nogués y trabajaba en un taller. Como ingreso adicional, desde hacía un tiempo también otorgaba préstamos con interés. Lo hacía para reunir fondos con los que planeaba pagar la fiesta de 15 de su hija.

A mediados de septiembre pasado, Lucero fue a cobrar una deuda en la localidad de Grand Bourg y lo mataron. Por el crimen quedó acusado Gustavo Ezequiel Soria, conocido como “Narigón”, quien desde entonces se mantuvo prófugo.

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Tras más de un mes sin novedades, el sospechoso finalmente fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Santiago del Estero.

A Soria lo localizaron en una vivienda del barrio “Los Inmigrantes”. La investigación había establecido que podía estar allí porque tenía familiares en esa provincia. Según fuentes policiales, agentes de la División Capturas de la Policía de Santiago del Estero lo detuvieron cuando salía del domicilio.

La Justicia ahora tramita su extradición a Buenos Aires, donde quedará a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Ana Armetta.

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Un hombre viste camiseta de la selección argentina y pantalón deportivo negro frente a un fondo institucional de la Policía de Santiago
El acusado tras ser detenido en Santiago del Estero

El crimen ocurrió el 17 de septiembre. Lucero había llegado hasta la zona de las calles Viena y Asamblea, en el barrio Pech, junto a un amigo, para reclamar el pago de dinero que le había prestado a Soria. La discusión escaló y también participaron otros hombres que estaban con el ahora detenido.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Lucero y su acompañante fueron golpeados. Luego, Soria habría sacado un arma y efectuado un disparo que hirió de muerte al hombre de 38 años. Después escapó del lugar.

La víctima murió junto a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que quedó incautada en el marco de la causa. Su amigo resultó ileso, aunque recibió asistencia médica por el estado de shock.

Tras el homicidio, la familia de Lucero sostuvo que el encuentro había sido una emboscada. “A él lo estaban esperando, porque le dijeron: ‘Vení que ya está la plata, vení a buscar’. Lo emboscaron, él quiso salir corriendo y cuando se estaba por subir al auto, le tiraron un tiro por la espalda”, afirmó la madre de la víctima en declaraciones a Crónica TV.

Los familiares también aclararon que Lucero trabajaba en un taller y que prestaba dinero a conocidos como un ingreso extra, con el objetivo de reunir fondos para la fiesta de 15 de su hija. La celebración se realizó hace pocos días.

“Ese día, le dijo a la hija de 15 años: ‘Vamos, porque me van a devolver una plata que presté’, y ella, gracias a Dios, se quedó a cocinar con la abuela”, recordaron.

El hermano de la víctima también contó que Lucero conocía a Soria: “A esta persona, mi hermano muchas veces lo alcanzó de buena fe a su casa cuando no tenía para el remís. Sergio era una buena persona y no se merecía esto”.

La causa continúa bajo investigación para establecer si otras personas participaron del ataque, ayudaron a ocultar el arma o facilitaron la fuga del acusado.

Soria será indagado por Armetta próximamente.

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