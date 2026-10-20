Brasil detectó la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos

Un pavo de plumaje blanco permanece junto a otros ejemplares en el recinto de una granja avícola (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Brasil, el mayor exportador de carne de pollo del mundo, confirmó este lunes la detección de un foco de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos ubicada en el estado de Santa Catarina, en el sur del país.

El establecimiento, situado en el municipio de Nova Itaberaba, fue clausurado de inmediato por el servicio veterinario, que implementará medidas de contención y erradicación del foco, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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Las autoridades brasileñas notificaron el hallazgo del virus a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) y a los socios comerciales del país.

Pese a la alerta, el Ministerio aseguró que el consumo de productos avícolas sigue siendo seguro, sin contraindicaciones ni riesgos para la salud humana.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), que nuclea al sector, señaló que el virus fue detectado a nivel clínico, aunque no se manifestó como enfermedad en las aves confinadas.

La enfermedad de Newcastle es una patología vírica altamente contagiosa que afecta a las aves y se propaga mediante contacto directo entre animales, secreciones respiratorias, heces, jaulas, vehículos, indumentaria y material contaminado.

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Como antecedente, en 2024 China suspendió las importaciones de pollo provenientes del estado de Rio Grande do Sul, también en el sur de Brasil, tras la detección de un caso aislado de esta misma enfermedad.