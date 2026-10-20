América Latina

Brasil detectó la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos

El brote fue hallado en Santa Catarina y el Gobierno aseguró que el consumo avícola no representa riesgos para la salud

Un pavo blanco con la cabeza de tono rosado en primer plano y otros pavos al fondo en una granja.
Un pavo de plumaje blanco permanece junto a otros ejemplares en el recinto de una granja avícola (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno de Brasil, el mayor exportador de carne de pollo del mundo, confirmó este lunes la detección de un foco de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos ubicada en el estado de Santa Catarina, en el sur del país.

El establecimiento, situado en el municipio de Nova Itaberaba, fue clausurado de inmediato por el servicio veterinario, que implementará medidas de contención y erradicación del foco, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

PUBLICIDAD

Las autoridades brasileñas notificaron el hallazgo del virus a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) y a los socios comerciales del país.

Pese a la alerta, el Ministerio aseguró que el consumo de productos avícolas sigue siendo seguro, sin contraindicaciones ni riesgos para la salud humana.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), que nuclea al sector, señaló que el virus fue detectado a nivel clínico, aunque no se manifestó como enfermedad en las aves confinadas.

La enfermedad de Newcastle es una patología vírica altamente contagiosa que afecta a las aves y se propaga mediante contacto directo entre animales, secreciones respiratorias, heces, jaulas, vehículos, indumentaria y material contaminado.

PUBLICIDAD

Como antecedente, en 2024 China suspendió las importaciones de pollo provenientes del estado de Rio Grande do Sul, también en el sur de Brasil, tras la detección de un caso aislado de esta misma enfermedad.

Temas Relacionados

NewcastleBrasilAves

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los cancilleres de Chile y Reino Unido se reunieron en Londres para estrechar la cooperación bilateral

“Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura”, señaló Francisco Pérez Mackenna

Los cancilleres de Chile y Reino Unido se reunieron en Londres para estrechar la cooperación bilateral

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

La firma del pacto con el programa europeo, realizada en la capital guatemalteca, establece canales entre organismos fronterizos de ambas regiones para impedir flujos no regulares y redes criminales que operan más allá de fronteras

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Algunos de los profesionales que volvieron a figurar en la plataforma institucional acudieron previamente a Managua, donde fueron investigados y, en ciertos casos, firmaron cartas de compromiso

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica

El IMN prevé una transición gradual hacia un noviembre más seco, con lluvias irregulares y contrastes entre las regiones de Costa Rica

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica

600,000 niños dominicanos en riesgo climático extremo: pobreza, escuelas cerradas y la crisis que podría empeorar antes de 2030

Un índice oficial revela que los menores más vulnerables de República Dominicana enfrentan huracanes, inundaciones y sequías sin protección suficiente. Las consecuencias van más allá de la emergencia: amenazan su educación, su salud y su futuro económico

600,000 niños dominicanos en riesgo climático extremo: pobreza, escuelas cerradas y la crisis que podría empeorar antes de 2030
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Suben las acciones argentinas con el sostén de las renovadas alzas de Wall Street

Suben las acciones argentinas con el sostén de las renovadas alzas de Wall Street

Anuncian cortes de luz en Lima y Callao: ¿qué distritos se quedarán sin servicio del 20 al 23 de octubre?

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

El ala de un avión de LATAM se incendió antes de despegar en el aeropuerto Jorge Chávez por falla técnica

Gresca durante la procesión del Señor de los Milagros: fiscalizadores de la MML se enfrentaron a ambulantes

DEPORTES

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

ENTRETENIMIENTO

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias: cuándo y dónde verlo

Apu regresa a Los Simpson con nueva voz tras casi una década sin diálogos

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria