Crimen y Justicia

Video: así fue el robo de $1.500.000 millones del que acusan al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero

Mariano Páez y su pareja, María Emilia Soledad Batule, permanecen detenidos desde el viernes y serán indagados este martes

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento del robo (Gentileza Info del Estero)
Guardar

El viernes pasado, Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de sustraer $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la maniobra, cuya autenticidad fue confirmada a Infobae por fuentes judiciales.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se observa a una cajera mientras cuenta varios fajos de billetes y separa distintas sumas de dinero sobre el mostrador. En un momento, la empleada deja parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez aprovechó una distracción de la mujer para introducir la mano por esa abertura y llevarse el dinero, que luego habría entregado a su pareja.

PUBLICIDAD

La presunta sustracción no se distingue con claridad en las imágenes, debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla obstaculizan la visión. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la grabación es auténtica, aunque se trata de un video filmado desde una pantalla y no del archivo original. También precisaron que el hombre que aparece al final de la secuencia es Mariano Páez, identificado a partir de otra cámara de seguridad del establecimiento.

Detuvieron al papá de Agostina Páez en Santiago del Estero: lo acusan de robar $ 1.500.000 en Las Termas de Río Hondo - Mariano Paez
Mariano Páez saliendo del comercio

Páez, de 58 años, y Batule, de 34, permanecen detenidos desde el viernes pasado y serán indagados este martes a las 11 en la Fiscalía de Termas de Río Hondo, a cargo de Emanuel Sabater.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae, el abogado defensor de ambos, Sebastián Robles, confirmó que solicitará sus excarcelaciones durante la audiencia.

La causa está caratulada como hurto, un delito que, según el artículo 162 del Código Penal, contempla una pena de un mes a dos años de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron a este medio que la Fiscalía mantendrá su postura de que los acusados continúen detenidos.

En ese sentido, explicaron que la decisión sobre la continuidad de las detenciones dependerá del juez de Control y Garantías, quien deberá resolver la situación en una próxima audiencia.

Mariano Páez tiene 58 años
Mariano Páez tiene 58 años

Cómo fue el presunto robo

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una firma dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Páez y Batule ingresaron al establecimiento y se acercaron al sector de cajas. Allí se habría producido la maniobra que quedó registrada por las cámaras de seguridad y que motivó la denuncia de los responsables del comercio.

A partir de las imágenes y otros elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Sabater solicitó una serie de medidas que fueron autorizadas por el juez de Control y Garantías Silvio Salice.

Los procedimientos se realizaron el viernes pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, donde la Policía detuvo a Páez y a su pareja.

Agostina Paez regresó a la Argentina tras la denuncia por injuria racial en Brasil
Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial (RS Fotos)

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Ahora, la investigación continuará con las indagatorias de ambos acusados y la posterior resolución judicial sobre sus pedidos de excarcelación.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.

Temas Relacionados

Mariano PaézAgostina PaézÚltimas NoticiasRoboSantiago del EsteroTermas de Río Hondo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indagarán este martes al padre de Agostina Páez por el robo de $ 1.500.000 millones en Santiago del Estero

Mariano Páez, detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, comparecerá ante la Fiscalía de Termas de Río Hondo. Está acusado del delito de hurto

Indagarán este martes al padre de Agostina Páez por el robo de $ 1.500.000 millones en Santiago del Estero

Candela Arizaga no se presentó a la nueva citación en la causa contra Facundo Moyano y pidió reprogramarla

La joven debía asistir este lunes a una evaluación en el marco de la investigación contra el ex diputado. La palabra de su abogado, Roberto Herrera

Candela Arizaga no se presentó a la nueva citación en la causa contra Facundo Moyano y pidió reprogramarla

Habló el hijo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: “Están jugando con nuestra angustia”

Sebastián, el menor de los hijos de Nancy Godoy, reconstruyó la última comunicación con su madre y reclamó respuestas sobre la investigación. La docente rural de 52 años lleva 12 días sin aparecer en una zona de difícil acceso del departamento Esquina

Habló el hijo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: “Están jugando con nuestra angustia”

Excarcelaron al ex abogado de Wanda Nara acusado de once estafas millonarias: los argumentos de la Justicia

Nicolás Payarola llevaba casi once meses detenido. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó su libertad bajo una serie de condiciones, entre ellas la prohibición de salir del país y de contactar a las víctimas. La causa fue elevada a juicio

Excarcelaron al ex abogado de Wanda Nara acusado de once estafas millonarias: los argumentos de la Justicia

Salvaje ataque en Villa Lugano: golpeó a una mujer que caminaba por la calle, escapó y terminó detenido

El agresor tiene 21 años y antecedentes por robo y hurto. El hermano de la víctima logró interceptarlo cuando intentaba darse a la fuga. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad

Salvaje ataque en Villa Lugano: golpeó a una mujer que caminaba por la calle, escapó y terminó detenido

DEPORTES

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

TELESHOW

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Rada habló de la polémica de Hernán Casciari: “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que sea un estafador”

Iliana y Marina se emocionaron por el homenaje a Juan Carlos Calabró en Canal 7: “El humor de papá hoy no sería cancelable”

Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

Récord en astronomía: captaron la ráfaga rápida de radio más lejana jamás registrada

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico