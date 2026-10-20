Video: así fue el robo de $1.500.000 millones del que acusan al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento del robo (Gentileza Info del Estero)

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El viernes pasado, Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de sustraer $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la maniobra, cuya autenticidad fue confirmada a Infobae por fuentes judiciales.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se observa a una cajera mientras cuenta varios fajos de billetes y separa distintas sumas de dinero sobre el mostrador. En un momento, la empleada deja parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez aprovechó una distracción de la mujer para introducir la mano por esa abertura y llevarse el dinero, que luego habría entregado a su pareja.

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La presunta sustracción no se distingue con claridad en las imágenes, debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla obstaculizan la visión. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la grabación es auténtica, aunque se trata de un video filmado desde una pantalla y no del archivo original. También precisaron que el hombre que aparece al final de la secuencia es Mariano Páez, identificado a partir de otra cámara de seguridad del establecimiento.

Mariano Páez saliendo del comercio

Páez, de 58 años, y Batule, de 34, permanecen detenidos desde el viernes pasado y serán indagados este martes a las 11 en la Fiscalía de Termas de Río Hondo, a cargo de Emanuel Sabater.

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En diálogo con Infobae, el abogado defensor de ambos, Sebastián Robles, confirmó que solicitará sus excarcelaciones durante la audiencia.

La causa está caratulada como hurto, un delito que, según el artículo 162 del Código Penal, contempla una pena de un mes a dos años de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron a este medio que la Fiscalía mantendrá su postura de que los acusados continúen detenidos.

En ese sentido, explicaron que la decisión sobre la continuidad de las detenciones dependerá del juez de Control y Garantías, quien deberá resolver la situación en una próxima audiencia.

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Mariano Páez tiene 58 años

Cómo fue el presunto robo

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una firma dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Páez y Batule ingresaron al establecimiento y se acercaron al sector de cajas. Allí se habría producido la maniobra que quedó registrada por las cámaras de seguridad y que motivó la denuncia de los responsables del comercio.

A partir de las imágenes y otros elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Sabater solicitó una serie de medidas que fueron autorizadas por el juez de Control y Garantías Silvio Salice.

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Los procedimientos se realizaron el viernes pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, donde la Policía detuvo a Páez y a su pareja.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial (RS Fotos)

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Ahora, la investigación continuará con las indagatorias de ambos acusados y la posterior resolución judicial sobre sus pedidos de excarcelación.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.

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