Cuánta cafeína es demasiada y por qué el límite no depende solo de las tazas de café que se toman al día

Café, bebidas energizantes y algunos medicamentos pueden sumar cafeína a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un café de especialidad, una bebida energética y un analgésico pueden aportar más cafeína de la que muchas personas calculan. Para la mayoría de los adultos sanos, hasta 400 miligramos diarios de cafeína se consideran un límite seguro, aunque esa referencia no reemplaza la atención a los síntomas, la sensibilidad individual ni el aporte de cada producto.

Esa cifra suele equipararse, de forma aproximada, a cuatro tazas de café preparado. Sin embargo, la comparación tiene límites: la concentración cambia según el tipo de grano, el tamaño de la bebida, el método de preparación y la receta. La cafeína estimula el sistema nervioso central porque bloquea la acción de la adenosina, una sustancia que interviene en la sensación de cansancio y en el sueño.

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La recomendación de 400 miligramos diarios figura en Mayo Clinic y coincide con la referencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Durante el embarazo, las guías de Estados Unidos y Reino Unido aconsejan no superar los 200 miligramos por día.

Cuántas tazas de café son demasiadas

La respuesta breve es que superar las cuatro tazas diarias puede implicar un consumo elevado, pero esa cantidad no funciona como una regla exacta. Mayo Clinic estima que 400 miligramos equivalen a cerca de cuatro tazas de café, diez latas de gaseosa cola o dos bebidas energizantes. Una preparación grande o muy concentrada, de todos modos, puede aportar bastante más que una taza doméstica estándar.

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El límite está pensado como una referencia para adultos sanos, no como una meta de consumo. Algunas personas pueden sentir inquietud, dificultad para dormir o palpitaciones con dosis menores. Quienes toman café a diario pueden desarrollar tolerancia a algunos efectos, aunque eso no elimina la necesidad de calcular el total ingerido.

La cafeína también está presente en el té, el mate, el cacao, el chocolate, las bebidas cola, los energizantes y determinados medicamentos de venta libre.

Una taza de café puede aportar cantidades muy distintas de cafeína según el tamaño, la preparación y el tipo de grano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tomé demasiada cafeína

El organismo suele dar señales antes de una intoxicación. Entre los síntomas vinculados a una ingesta excesiva aparecen nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores musculares, dolor de cabeza, malestar estomacal y micción frecuente. También puede haber náuseas, ansiedad, agitación y latidos rápidos o irregulares.

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La intensidad del cuadro depende de la dosis, la velocidad de consumo y la susceptibilidad de cada persona. MedlinePlus señala que una sobredosis puede ser accidental o intencional y que los cuadros agudos de intoxicación pueden confundirse con una crisis intensa de ansiedad.

Las convulsiones y las arritmias son signos de alarma que requieren atención urgente. La cafeína en polvo o líquida merece una precaución adicional: según Mayo Clinic, una cucharadita de cafeína en polvo puede equivaler a unas 28 tazas de café y alcanzar niveles tóxicos.

Por qué el límite de café no depende solamente de las tazas que tomé

Una taza no es una medida fija. El tipo de café, la proporción de café molido, el tiempo de extracción y el volumen del vaso modifican el aporte final. Por eso, contar pocillos sin revisar el tamaño de las porciones ni las etiquetas puede llevar a subestimar el consumo.

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Las bebidas energizantes son otra fuente de variación. Algunas contienen entre 75 y 160 miligramos de cafeína, mientras otras pueden llegar a 500 miligramos por envase, de acuerdo con MedlinePlus. A eso se suma que pueden incluir otros compuestos estimulantes.

Además, la respuesta a la cafeína varía de una persona a otra. La genética, el hábito de consumo, ciertos medicamentos y afecciones como la ansiedad, la incontinencia urinaria o los trastornos convulsivos pueden modificar sus efectos. La eliminación también es diferente: algunas personas metabolizan la mitad de la cafeína en dos horas, mientras que en otras ese proceso puede demorar más de 12.

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El horario influye de forma directa en el descanso. La cafeína alcanza su punto máximo en sangre aproximadamente una hora después de la ingesta y sus efectos pueden persistir durante varias horas.

Las recomendaciones para adultos sanos fijan una referencia de hasta 400 miligramos de cafeína por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si tomé demasiada cafeína

Ante molestias leves, la primera medida es suspender el consumo de productos con cafeína. Eso incluye café, té, mate, energizantes, gaseosas cola, chocolate y medicamentos que puedan contenerla. Mantener una hidratación habitual puede ser conveniente si la persona tolera líquidos, aunque no acelera la eliminación de la sustancia.

Si hay vómitos persistentes, incapacidad para hidratarse, dolor en el pecho, confusión, desmayo, convulsiones o latidos irregulares, se debe buscar atención médica urgente. MedlinePlus recomienda no inducir el vómito, salvo que lo indique un profesional de salud o un centro de toxicología.

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En Argentina, ante síntomas de gravedad, corresponde comunicarse con el sistema local de emergencias o con un centro de toxicología. El tratamiento hospitalario puede incluir control de signos vitales y estudios según el cuadro clínico. Las intoxicaciones graves pueden ocasionar complicaciones cardíacas o neurológicas.

Consejos para regular el consumo de cafeína

Registrar durante algunos días todas las fuentes de cafeína permite detectar excesos que suelen pasar inadvertidos. Revisar las etiquetas de energizantes, suplementos y analgésicos es parte de ese control, ya que los productos no siempre informan de manera clara el total acumulado.

Para reducir el consumo, Mayo Clinic aconseja hacerlo de forma gradual. Quitar una bebida con cafeína o elegir una porción más pequeña cada día puede disminuir la probabilidad de dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse por abstinencia. El café descafeinado conserva una cantidad menor de cafeína, pero puede ser una alternativa útil.

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También conviene limitar las bebidas estimulantes desde el final de la tarde y consultar con un profesional de salud durante el embarazo, la lactancia, ante enfermedades preexistentes o si se toman medicamentos.