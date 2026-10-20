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Shaquille O’Neal reveló la exigente rutina para mantener su imponente físico a los 54 años: “Lo que menos me gusta es correr”

El legendario basquetbolista dio detalles de cómo es su trabajo, compuesto de cuatro entrenamientos por semana

La rutina de ejercicios de Shaquille O'Neal

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Shaquille O’Neal habló recientemente de su entrenamiento de gimnasio y aseguró en tono de broma que busca convertirse en “Arnold Shaqanager”, en alusión a Arnold Schwarzenegger. El exjugador de la NBA exhibió parte de su trabajo con pesas, posó con movimientos propios del fisicoculturismo y volvió a poner en escena la transformación física que encaró tras su retiro.

“Aquí vengo, Arnold Shaqanager”, dijo O’Neal en el video de su sesión que publicó Men’s Health. La frase acompañó imágenes en las que el ex deportista realizaba ejercicios para pecho y espalda mediante poleas, antes de mostrar su físico con poses como el doble bíceps de espalda y la expansión dorsal.

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Con sus 2,16 metros de altura, O’Neal fue durante casi dos décadas una de las presencias físicas más reconocibles de la NBA. Ahora, lejos de las canchas durante casi 15 años, sostiene una rutina de cuatro días por semana, con sesiones cercanas a una hora. De ese tiempo, destina unos 20 minutos a cardio de baja intensidad y el resto al levantamiento de pesas.

El ex basquetbolista mostró cómo es una rutina de ejercicios personal
El ex basquetbolista mostró cómo es una rutina de ejercicios personal

El video que compartió el propio ex basquetbolista de 54 años en su cuenta de TikTok muestra series de muchas repeticiones en aperturas con poleas para el pecho. Después utiliza un banco inclinado para una variante de jalón al pecho. La elección de ejercicios responde a sus limitaciones físicas actuales, asociadas al desgaste acumulado durante su carrera y a una operación de cadera a la que se sometió en 2023.

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O’Neal explicó que ya no puede correr como lo hacía antes. “Lo que menos me gusta es tener que correr en la cinta; ya no puedo correr y es una pena”, afirmó en declaraciones recogidas por Men’s Health. “Antes era el mejor atleta de la historia, y ahora tengo que caminar en la cinta”.

El exjugador encuentra otra motivación en las rutinas de hipertrofia. “Lo que más me gusta de entrenar es saber cuándo consigo una buena congestión muscular, sobre todo en los bíceps”, señaló. “Mis brazos se ven muy bien y muy jóvenes”.

Shaquille O’Neal 1920
El ex basquetbolista protagonizó una notable transformación física

La transformación de Shaquille O’Neal se produjo después de un período en el que aumentó de peso durante la pandemia de COVID-19. El exdeportista logró bajar 25 kilos hace unos años y desde entonces prestó mayor atención a su condición física y a su fuerza.

O’Neal disputó su carrera profesional entre 1992 y 2011. En la NBA jugó para Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. Ganó cuatro campeonatos, tres con los Lakers entre 2000 y 2002 y otro con Miami Heat en 2006.

También fue elegido Jugador Más Valioso de la temporada regular en 2000, obtuvo tres premios al Jugador Más Valioso de las Finales y participó en 15 Juegos de Estrellas. Con la selección de Estados Unidos fue campeón mundial en Canadá 1994 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

La mítica leyenda de la NBA fue introducido en el prestigioso Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en el año 2016, ingresando en su primer año de elegibilidad junto a otras grandes estrellas del baloncesto como Allen Iverson y Yao Ming. Además de este máximo galardón, la huella global de Shaq ha sido inmortalizada en otros múltiples templos del deporte: fue inducido al FIBA Hall of Fame en 2017 por su exitosa trayectoria internacional, al Salón de la Fama del Baloncesto Universitario (2014) por sus años dominantes en la universidad de LSU, y además fue seleccionado como miembro de la selecta lista del Equipo del 75.º Aniversario de la NBA.

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