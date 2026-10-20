Nicaragua

Viajó a Gaza para una boda y lleva cinco años atrapado por la guerra: la historia del nicaragüense que busca regresar a casa

Samer Alwazir González llegó a la Franja de Gaza en 2021 para visitar a su familia palestina y no pudo regresar. Desde TikTok documenta bombardeos, desplazamientos y la lucha por sobrevivir mientras espera una autorización israelí para salir

Samer Samir Alwazir González permanece atrapado en la Franja de Gaza tras viajar desde León en 2021. (Foto cortesía Samer Samir Alwazir González)
Samer Samir Alwazir González permanece atrapado en la Franja de Gaza tras viajar desde León en 2021. (Foto cortesía Samer Samir Alwazir González)
Guardar

Cuando viajó desde León para visitar a sus familiares palestinos, Samer Samir Alwazir González esperaba regresar a Nicaragua después de unas semanas. Cinco años más tarde, afirma que permanece atrapado en la Franja de Gaza por la guerra, lejos de la ciudad donde creció.

Samer, de madre nicaragüense y padre palestino, llegó a Gaza en 2021, después de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). El viaje coincidió con la boda de uno de sus hermanos y con el reencuentro con la familia de su padre. Según su testimonio, difundido en videos de TikTok desde la cuenta “Soy Samer”, su estancia quedó alterada por el inicio de la guerra en 2023.

PUBLICIDAD

Viajé antes de la guerra y quedé atrapado como 2 millones de personas”, expresó en uno de los videos que circulan en esa red social. Su relato describe una vida marcada por los bombardeos, los desplazamientos y la dificultad de abandonar un territorio con severas restricciones de movilidad.

La autorización de salida por parte del gobierno de Israel constituye un trámite que puede demorar meses o años. (Foto cortesía Samer Samir Alwazir González)
La autorización de salida por parte del gobierno de Israel constituye un trámite que puede demorar meses o años. (Foto cortesía Samer Samir Alwazir González)

¿Qué le impide viajar?

El joven explica que su pasaporte nicaragüense no le garantiza una salida inmediata de Gaza. “Nicaragua, mi gente. Literalmente estoy atrapado. Aquí no hay aeropuertos y hay un bloqueo fronterizo”, señaló en TikTok.

Samer sostiene que para regresar necesita una autorización de las autoridades israelíes y que ese trámite puede prolongarse. “Para yo poder regresar a Nicaragua, literalmente, necesito ser aceptado por lo que es el gobierno de Israel. Y ese proceso de aceptación lleva meses, incluso puede llevar años”, afirmó.

PUBLICIDAD

No hay información pública en el testimonio sobre una eventual solicitud formal ante autoridades nicaragüenses ni sobre gestiones consulares relacionadas con su caso.

Sus declaraciones se conocen a través de grabaciones personales difundidas en redes sociales en las que ha buscado apelar a la ayuda de las autoridades nicaragüenses sin obtener una respuesta satisfactoria.

En sus publicaciones, Samer muestra edificios destruidos, zonas afectadas por ataques y momentos de la vida cotidiana junto a su familia. También habla de la falta de alimentos, la imposibilidad de trabajar y los continuos traslados que ha experimentado.

El Programa Mundial de Alimentos redujo su cobertura en Gaza a 1,1 millones de personas por falta de fondos. (Foto archivo)
El Programa Mundial de Alimentos redujo su cobertura en Gaza a 1,1 millones de personas por falta de fondos. (Foto archivo)

“Por supuesto que no estoy bien. Llevo tres años sobreviviendo con mi familia, corriendo de un lugar para el otro, dejando nuestra ropa atrás, sin trabajar, sin comer, viendo a las personas morir”, dijo en uno de los videos.

El 10 de octubre, según relató, sobrevivió a un bombardeo que impactó a menos de 20 metros del lugar donde se encontraba. Dijo que estaba en el segundo piso de un edificio y que se lanzó al suelo al escuchar la explosión. “Por mucho que vivas este tipo de situaciones, uno no se puede acostumbrar”, afirmó.

Días después, publicó otra grabación en la que describió una noche de ataques como una de las peores que había vivido durante su permanencia en Gaza.

La situación de Gaza continúa marcada por la destrucción de infraestructura, el desplazamiento de la población y la dependencia de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el 19 de octubre que redujo su asistencia por falta de fondos: pasó de atender a 1,6 millones de personas a 1,1 millones.

El organismo estimó que 1,4 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores.

“Por los momentos seguiré tratando de sobrevivir, seguiré tratando de documentar lo que está pasando aquí”, manifestó. Mientras tanto, insiste en su deseo de volver a casa y reunirse otra vez con la parte nicaragüense de su familia.

Temas Relacionados

Franja de GazaGuerra Israel-HamasCrisis humanitarianicaragüensenicaragüense en Gaza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos evalúa respuesta ante el rechazo del régimen nicaragüense a la diplomática Natasha Franceschi

El secretario de Estado estadounidense se reunió con el encargado de negocios en Managua para evaluar los próximos pasos tras el rechazo de Ortega y Murillo a aceptar a la embajadora designada Natasha Franceschi

Estados Unidos evalúa respuesta ante el rechazo del régimen nicaragüense a la diplomática Natasha Franceschi

El plan “Hay patria” avanza en Nicaragua entre actos oficiales y denuncias de presión para asistir

La campaña forma parte del proceso de consulta sobre una reforma constitucional que extendería a siete años el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo

El plan “Hay patria” avanza en Nicaragua entre actos oficiales y denuncias de presión para asistir

La educación superior en Nicaragua enfrenta desafíos de financiamiento, docencia y empleo

Las limitaciones de recursos, la salida de personal académico y los cuestionamientos sobre las condiciones de enseñanza aparecen entre los factores señalados por especialistas, docentes y estudiantes

La educación superior en Nicaragua enfrenta desafíos de financiamiento, docencia y empleo

¿Qué riesgos enfrentan quienes tienen propiedades en Nicaragua?

Comprar, heredar o administrar una propiedad en Nicaragua puede requerir revisar la situación registral, fiscal y notarial del inmueble. Las transferencias administrativas, los cobros del IBI y los trámites desde el exterior figuran entre las consultas de propietarios e inversores.

¿Qué riesgos enfrentan quienes tienen propiedades en Nicaragua?

El fenómeno del ‘coffee run party’ se vuelve popular en Managua

Atletas experimentados, principiantes y distintas generaciones se encontraron alrededor de una taza de café tras recorrer las calles de la capital nicaragüense en una jornada que combina ejercicio y vínculos sociales

El fenómeno del ‘coffee run party’ se vuelve popular en Managua

TECNO

Apple cambia las condiciones para comprar el iPhone Duo: ahora solo se pueden reservar dos

Apple cambia las condiciones para comprar el iPhone Duo: ahora solo se pueden reservar dos

Google lanza en Chrome alerta que distingue sitios “sospechosos” de los ya conocidos como “peligrosos”

En qué parte de la cronología de Dragon Ball se ubica Dragon Ball Super Beerus

Disney pagará USD 20 millones a Character.AI por una licencia que la protege de las demandas por daños a menores

Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

ENTRETENIMIENTO

‘Michael’: Jaafar Jackson se pronuncia sobre las escenas eliminadas que tocaban las acusaciones de abuso hacia Michael Jackson

‘Michael’: Jaafar Jackson se pronuncia sobre las escenas eliminadas que tocaban las acusaciones de abuso hacia Michael Jackson

Jennifer Lopez y Brett Goldstein vuelven a desatar rumores de romance tras protagonizar ‘Office Romance’

El Fantasy Bra de diamantes de Kylie Jenner habría desatado tensiones entre las modelos de Victoria’s Secret: “No parecen felices en absoluto”

Así luce ahora Ivana Baquero, la niña de “El laberinto del fauno”, en el 20° aniversario de la película

Ganó el Razzie por interpretar a Lex Luthor, dejó de conseguir papeles en grandes estudios y terminó nominado al Oscar como guionista

MUNDO

La coalición liderada por Arabia Saudita destruyó la plataforma desde la que los hutíes lanzaron un misil contra Riad

La coalición liderada por Arabia Saudita destruyó la plataforma desde la que los hutíes lanzaron un misil contra Riad

Cómo la sequía y las lluvias reescribieron el menú de los búhos en Chile a lo largo de 24 años

Un satélite ruso se acercó peligrosamente a una nave espacial europea que apoya a Ucrania

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: “Debe ser desmantelado”