Jugó más de 100 partidos en Premier League, pasó por la seleción inglesa y pidió trabajo en las redes: “Ser desempleado es estresante”

Steven Caulker reveló que está sin trabajo (Action Images / John Sibley Livepic/File Photo)

Guardar

Steven Caulker, ex jugador de la Premier League, reveló que se encuentra sin trabajo y su situación generó un fenómeno viral. El defensor, quien colgó los botines en noviembre de 2025 tras pasar por el club islandés Stjarnan, confesó el impacto emocional de estar desempleado y, dos días después, reportó decenas de ofertas laborales y de colaboración.

Caulker, de 34 años, acumuló 123 apariciones en la Premier League con seis equipos distintos: Cardiff City, Queens Park Rangers, Swansea City, Tottenham Hotspur, Liverpool y Southampton. También disputó un partido con la selección de Inglaterra en 2014, en un amistoso ante Suecia en el que convirtió un gol, y en 2012 integró el seleccionado de Gran Bretaña que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres, donde jugó todos los encuentros hasta la eliminación en cuartos de final ante Corea del Sur. Años después, representó a Sierra Leona, selección de la que llegó a ser capitán.

PUBLICIDAD

Tras su retiro como futbolista, se desempeñó como entrenador en el FC Málaga City en 2023 y en el Stjarnan en 2025, antes de asumir como asistente técnico del Konyaspor, de Turquía, en febrero de este año. El exdefensor dejó su cargo en el club turco el mes pasado y, desde entonces, quedó sin trabajo.

La publicación de Steven Caulker

El domingo publicó un mensaje en LinkedIn en el que describió el proceso de búsqueda laboral como una experiencia desgastante. “Ser desempleado es estresante”, escribió. “He pasado por esto muchas veces antes, estoy acostumbrado a la montaña rusa de emociones, pero eso no lo hace más fácil”, agregó.

PUBLICIDAD

En el mismo posteo, Caulker relató la frustración de postularse a empleos para los que considera estar calificado sin conseguir siquiera una entrevista. “Aplicar a trabajos para los cuales tengo todas las calificaciones y no poder conseguir ni una entrevista duele, pero eso no significa que deba entrar en pánico”, sostuvo. Para graficar su situación, citó el caso de Walt Disney, a quien, según el exjugador, rechazaron más de 300 veces antes de alcanzar el éxito. “Lo que encuentro difícil es rechazar los trabajos que sí me llegan porque no se alinean con mis objetivos”, añadió.

El exdefensor, que en el pasado habló públicamente sobre sus luchas contra el juego y el alcoholismo al comienzo de su carrera futbolística, cerró su primer mensaje con un tono optimista. Contó que había terminado una corrida matutina y que se sentía bien tras liberar endorfinas, además de desearle a sus seguidores un buen domingo.

PUBLICIDAD

El otro posteo del ex futbolista

48 horas después del primer posteo, el exjugador publicó una actualización en la que detalló el alcance de la repercusión. “El poder de LinkedIn”, tituló el nuevo mensaje, en el que enumeró: más de 30 solicitudes para participar en pódcasts, 12 ofertas para invertir en negocios de terceros, cuatro invitaciones a eventos, tres ofertas de trabajo concretas de distintos sectores y más de 100 mensajes de apoyo.

En ese segundo mensaje, Caulker se definió como un aspirante a dirigir en la Premier League, con dos años de experiencia como entrenador, diecisiete como jugador y una licencia UEFA A, mientras trabaja para obtener la licencia Pro, el máximo nivel de formación técnica en el fútbol europeo. También mencionó su trabajo como comentarista de radio y televisión para Sky Sports, la BBC, Channel 4 y talkSPORT, además de su actividad como orador en talleres de diversa índole.

PUBLICIDAD

El exfutbolista explicó en declaraciones al programa Hawksbee and Jacobs, de talkSPORT, que decidió dejar Turquía con la intención de regresar al Reino Unido o buscar oportunidades en Europa para seguir su desarrollo como entrenador. “Es solo una cuestión de esperar a que aparezca la oportunidad correcta”, afirmó, de acuerdo con la emisora. Precisó además que su mayor dificultad consiste en rechazar propuestas que no se ajustan a su proyecto profesional, mientras persigue el objetivo de convertirse en director técnico en la Premier League.