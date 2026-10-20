Manchester City, Atlético de Madrid y Roma salen a la cancha en el inicio de la fecha 3 de la Champions League: la agenda completa

La máxima competición europea de clubes se viste de gala para disputar la tercera jornada de su fase de liga. Con nueve partidos de altísimo voltaje en la agenda, todas las miradas se concentrarán en el Parque de los Príncipes, el escenario de un auténtico clásico moderno europeo.
El plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. El bicampeón de Europa dirigido por Luis Enrique defenderá su localía frente al avasallador equipo de Hansi Flick, que llega con puntaje perfecto en La Liga. La baja de Nuno Mendes obligará al entrenador parisino a buscar variantes tácticas para intentar contener la creatividad extrema de la joven estrella culé, Lamine Yamal.
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Por su parte, los representantes argentinos prometen dejar su huella en los distintos estadios del continente. El Manchester City, que atraviesa una nueva etapa bajo la conducción técnica de Enzo Maresca, buscará recuperarse en el Etihad Stadium tras su reciente tropiezo europeo ante el propio PSG. Con Enzo Fernández, liderando el juego desde la zona central, el conjunto inglés se presentará ante el AEK Atenas de Grecia con la firme intención de revalidar el paso perfecto que sostienen en el ámbito local.
En tanto, el siempre combativo Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone afrontará una durísima prueba fuera de casa. El Colchonero viajará a territorio alemán para medirse frente al VfB Stuttgart, en un duelo donde la mística defensiva y el carácter táctico del entrenador argentino resultarán cruciales para rescatar puntos en condición de visitante.
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Cerrando la destacada órbita de los futbolistas campeones del mundo, el Liverpool saltará al mítico césped de Anfield con la conducción de Alexis Mac Allister en el eje del mediocampismo. Los Reds recibirán al Villarreal de España buscando consolidar su posición de vanguardia en la tabla general.
La apasionante cartelera de este martes se completará con compromisos de variada escala competitiva a lo largo de Europa. La actividad se pondrá en marcha de manera anticipada con los partidos Fenerbahçe contra Slavia de Praga y Sabah FK frente a Borussia Dortmund. Finalmente, la jornada cerrará con los atrapantes duelos que mantendrán la AS Roma ante el Slovan Bratislava, el FC Porto contra el PSV Eindhoven, y la SSC Napoli recibiendo al sorpresivo Bodø/Glimt de Noruega.
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Todos los partidos de la jornada
Fenerbahçe vs. Slavia Praga
hora: 13.45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México
TV: ESPN 2 / Disney+
Estadio: Şükrü Saracoğlu (Estambul, Turquía)
Sabah vs. Borussia Dortmund
hora: 13.45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México
TV: Fox Sports / Disney+
Estadio: Alinja Arena (Masazir, Azerbaiyán)
París Saint-Germain vs. Barcelona
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
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TV: ESPN / Disney+ / DGO
Estadio: Parque de los Príncipes (París, Francia)
Liverpool vs. Villarreal
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
TV: ESPN 2 / Disney+
Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra)
Manchester City vs. AEK Atenas
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
TV: Fox Sports / Disney+ / DGO
Estadio: Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra)
Stuttgart vs. Atlético de Madrid
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
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TV: Fox Sports 2 / Disney+ / DGO
Estadio: MHPArena (Stuttgart, Alemania)
Roma vs. Slovan Bratislava
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
TV: ESPN 3 / Disney+ / DGO
Estadio: Olímpico de Roma (Roma, Italia)
Napoli vs. Bodø/Glimt
hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México
TV: ESPN 4 / Disney+ / DGO
Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles, Italia)
Porto vs. PSV Eindhoven
hora: 16:00
TV: Disney+
Estadio: Do Dragao (Oporto, Portugal)
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