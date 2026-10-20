Manchester City, Atlético de Madrid y Roma salen a la cancha en el inicio de la fecha 3 de la Champions League: la agenda completa

Inicia la tercera fecha de la Champions League

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La máxima competición europea de clubes se viste de gala para disputar la tercera jornada de su fase de liga. Con nueve partidos de altísimo voltaje en la agenda, todas las miradas se concentrarán en el Parque de los Príncipes, el escenario de un auténtico clásico moderno europeo.

El plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. El bicampeón de Europa dirigido por Luis Enrique defenderá su localía frente al avasallador equipo de Hansi Flick, que llega con puntaje perfecto en La Liga. La baja de Nuno Mendes obligará al entrenador parisino a buscar variantes tácticas para intentar contener la creatividad extrema de la joven estrella culé, Lamine Yamal.

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Por su parte, los representantes argentinos prometen dejar su huella en los distintos estadios del continente. El Manchester City, que atraviesa una nueva etapa bajo la conducción técnica de Enzo Maresca, buscará recuperarse en el Etihad Stadium tras su reciente tropiezo europeo ante el propio PSG. Con Enzo Fernández, liderando el juego desde la zona central, el conjunto inglés se presentará ante el AEK Atenas de Grecia con la firme intención de revalidar el paso perfecto que sostienen en el ámbito local.

En tanto, el siempre combativo Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone afrontará una durísima prueba fuera de casa. El Colchonero viajará a territorio alemán para medirse frente al VfB Stuttgart, en un duelo donde la mística defensiva y el carácter táctico del entrenador argentino resultarán cruciales para rescatar puntos en condición de visitante.

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Cerrando la destacada órbita de los futbolistas campeones del mundo, el Liverpool saltará al mítico césped de Anfield con la conducción de Alexis Mac Allister en el eje del mediocampismo. Los Reds recibirán al Villarreal de España buscando consolidar su posición de vanguardia en la tabla general.

La apasionante cartelera de este martes se completará con compromisos de variada escala competitiva a lo largo de Europa. La actividad se pondrá en marcha de manera anticipada con los partidos Fenerbahçe contra Slavia de Praga y Sabah FK frente a Borussia Dortmund. Finalmente, la jornada cerrará con los atrapantes duelos que mantendrán la AS Roma ante el Slovan Bratislava, el FC Porto contra el PSV Eindhoven, y la SSC Napoli recibiendo al sorpresivo Bodø/Glimt de Noruega.

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahçe vs. Slavia Praga

El Fenerbahçe quiere abrir la jornada con un triunfo (AP)

hora: 13.45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México

TV: ESPN 2 / Disney+

Estadio: Şükrü Saracoğlu (Estambul, Turquía)

Sabah vs. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund busca un triunfo en la tercera fecha de Champions (Reuters)

hora: 13.45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México

TV: Fox Sports / Disney+

Estadio: Alinja Arena (Masazir, Azerbaiyán)

París Saint-Germain vs. Barcelona

Barcelona visita París para enfrentar al PSG

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

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TV: ESPN / Disney+ / DGO

Estadio: Parque de los Príncipes (París, Francia)

Liverpool vs. Villarreal

Liverpool y Villarreal se enfrentan por la tercera fecha (Reuters)

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

TV: ESPN 2 / Disney+

Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra)

Manchester City vs. AEK Atenas

Manchester City recibe al AEK Atenas (Reuters)

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

TV: Fox Sports / Disney+ / DGO

Estadio: Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra)

Stuttgart vs. Atlético de Madrid

Atlético Madrid visita Alemania (Reuters)

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

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TV: Fox Sports 2 / Disney+ / DGO

Estadio: MHPArena (Stuttgart, Alemania)

Roma vs. Slovan Bratislava

Roma enfrentará a Slovan Bratislava (EFE)

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

TV: ESPN 3 / Disney+ / DGO

Estadio: Olímpico de Roma (Roma, Italia)

Napoli vs. Bodø/Glimt

Napoli buscará quedarse con los 3 puntos en casa (Reuters)

hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México

TV: ESPN 4 / Disney+ / DGO

Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles, Italia)

Porto vs. PSV Eindhoven

Porto busca un triunfo en Champions (EFE)

hora: 16:00

TV: Disney+

Estadio: Do Dragao (Oporto, Portugal)