Francisco Cerúndolo debuta en Bruselas y Etcheverry en Almaty: orden de juego y cómo verlos en vivo

Francisco Cerúndolo debuta en el ATP de Bruselas ante el estadounidense Martin Damm (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)

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Los tenistas argentinos no detienen su marcha en el circuito y este miércoles volverán a presentarse en Europa y Asia. Francisco Cerúndolo y Mariano Navone jugarán en el ATP 250 de Bruselas, en el inicio de la gira europea sobre canchas rápidas bajo techo. Por su parte, Tomás Etcheverry y Facundo Díaz Acosta competirán en el torneo de Almaty, en Kazajistán. Todos los partidos se podrán ver en vivo por Disney+.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del ranking mundial y debutará en el certamen belga directamente en los octavos de final, por su condición de tercer preclasificado. Su rival será el estadounidense Martin Damm (107°), quien viene de vencer al alemán Yannick Hanfmann (59°) por 7-5 y 6-3.

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El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, a partir de las 6.30 (hora argentina).

El porteño, de 28 años, llega a Bruselas con un balance de 36 triunfos y 20 derrotas en la temporada. Además, conquistó dos títulos en 2026: el Argentina Open y Queen’s. En sus últimas presentaciones, alcanzó los cuartos de final en Beijing y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai.

Por su parte, Navone (45°) debutó con una victoria ante su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (53°) por 7-6 (10) y 6-2. El tenista de 25 años, nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio, se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor (58°), quien avanzó tras superar al alemán Max Schoenhaus (302°) por 7-6 (3), 6-7 (5) y 7-5.

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Se presentan Etcheverry y Díaz Acosta

Tomás Etcheverry y Facundo Díaz Acosta se presentan en Kazajistán (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (29°) con el deseo de volver a reencontrar con el triunfo, tras su paso por la gira asiática en donde fue derrotado en los torneos de Hangzhou, Tokio y Shanghai. El platense debutará en Almaty frente al italiano Mattia Bellucci (68°), quien se consagró el último fin de semana en el Challenger de Jinan, China.

El duelo está programado para el primer turno de la cancha central, a partir de las 3:30.

Después del partido del Retu, en la misma cancha se presentará Facundo Díaz Acosta, quien esta temporada regresó al Top 100 y actualmente ocupa el puesto 71° del ranking mundial. El porteño atraviesa un gran año en el circuito Challenger, la segunda categoría del tenis profesional, donde conquistó seis títulos y se convirtió en el máximo ganador de la temporada. Sus consagraciones llegaron en Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla.

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En su debut en el certamen kazajo, consiguió un importante triunfo ante su compatriota Thiago Tirante (50°) por 6-7 (3), 6-1 y 6-4. Para el argentino, campeón del ATP de Buenos Aires en 2024, la victoria ante el platense significó su primera alegría ante un jugador del Top 50 desde enero de 2025, cuando en Auckland superó al argentino Sebastián Báez, entonces número 28 del mundo, y al británico Cameron Norrie, que ocupaba el puesto 48, en una misma semana.

Ahora se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (128°), quien viene de derrotar al croata Marin Cilic (84°) por 6-2 y 7-5.