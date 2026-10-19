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El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

El astro argentino se lució con un doblete en cuatro minutos en el Mercedes-Benz Stadium y los aficionados del equipo rival celebraron su conversión

El festejo de los hinchas de Atlanta al golazo de Messi

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Lionel Messi brilló en la noche del sábado en el Mercedes-Benz Stadium al convertir dos golazos para el triunfo del Inter Miami por 3-1 sobre Atlanta United por la MLS. El astro argentino, recientemente retirado de la Selección, convirtió en un lapso de cuatro minutos y generó la euforia de todo el estadio, incluidos los hinchas del equipo contrario.

Con el resultado 1-0 gracias al tanto de Germán Berterame, el rosarino encaminó la victoria de las Garzas con dos jugadas sensacionales. A los 56 minutos, recibió la pelota en la mitad de la cancha, avanzó hasta el área rival y combinó con su compatriota en una doble pared. Luego de un amague, definió entre las piernas del arquero Lucas Hoyos para aumentar la diferencia en el marcador.

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Cuatro minutos más tarde, La Pulga volvió a frotar la lámpara: recibió un pase de Luis Suárez en tres cuartos del campo rival, encaró a Junior Alonso con amagues hacia ambos costados y, tras dejar atrás a su rival, definió con un remate cruzado. El golazo desató una euforia en las tribunas, al punto de que los propios hinchas del Atlanta United se levantaron de sus asientos para celebrar. “Messi, Messi, Messi”, comenzó a bajar el canto de las gradas, según se vio en un video que se viralizó en redes.

El astro argentino apuntó contra Junior Alonso tras el 3-0 del Inter Miami

La conversión contó con el condimento adicional del cruce entre Messi y el defensor paraguayo Junior Alonso. Tras la brillante conducción y cómo se deshizo de su marca, el argentino le hizo un gesto con el índice derecho, como si le dijera que todavía seguía girando luego de haber sido desbordado en la jugada.

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Rodrigo De Paul se acercó al festejo frente al ex jugador de Boca Juniors, quien respondió con una sonrisa. Luego de esto, ya en la mitad de la cancha antes de la reanudación, La Pulga le hizo una señal de aprobación con la mano derecha para saldar las cuentas.

El enfrentamiento tuvo un antecedente pocas semanas antes, durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United en el Nu Stadium. Junior Alonso había celebrado frente a Messi una salvada defensiva, un gesto que derivó en una discusión entre ambos tras el pitazo final. El intercambio verbal continuó cerca del túnel hacia los vestuarios. De Paul y Casemiro intervinieron para impedir que la situación escalara.

El doblete elevó el registro de Messi a 936 goles en 1.180 partidos como profesional. Está a 45 tantos de Cristiano Ronaldo, quien acumula 981 gritos en 1.340 encuentros y se acerca a la marca de 1.000 conversiones. El argentino había llegado al partido después de aportar una asistencia en la victoria 2-0 como local ante New York City. En ese encuentro se interrumpió una seguidilla de cinco partidos consecutivos con goles, tras sus conversiones frente a Nashville, San Diego FC, Columbus Crew, DC United y Cruz Azul. El triunfo contra el elenco mexicano le dio al equipo la Campeones Cup.

Messi suma 14 goles y ocho asistencias en sus últimos 15 partidos, en un período en el que solo tuvo un breve descanso después del Mundial. El futbolista se perdió los encuentros ante Chicago Fire, con derrota 3-2, y Montréal, con triunfo 1-0. Tampoco participó en la caída 1-2 ante Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, debido a que regresó a la Argentina por la muerte de su padre, Jorge.

La victoria dejó a Las Garzas a 12 unidades de Nashville SC, líder de la conferencia con 67, cuando quedan los últimos compromisos de la fase regular. El equipo dirigido por Cristian Kily González busca recuperar regularidad después de un tramo con resultados adversos tras la Copa del Mundo.

Al equipo de Florida le quedan cuatro partidos para completar la temporada regular de la MLS. Visitará a New York Red Bulls el próximo sábado a las 18:30, recibirá a Cincinnati el miércoles 28 a las 20:30, jugará ante New England en Massachusetts el domingo 1 de noviembre a las 21:00 y cerrará esa etapa frente a Charlotte en Florida el sábado 7 a las 18:00.

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