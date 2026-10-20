Sociedad

La trágica historia de los hermanos que murieron atropellados mientras cambiaban una rueda en Santa Fe

Tenían 26 y 29 años, eran padres de hijas pequeñas y viajaban en un Renault 9 junto a otras tres personas. Mientras intentaban arreglar una pinchadura, una camioneta los embistió. La Justicia imputó al conductor por homicidio triplemente agravado

Franco Colman tenía 26 años y dejó una hija de dos, mientras que Agustín tenía 29 y esperaba mellizos con su pareja Carina Décima
Franco Colman tenía 26 años y dejó una hija de dos, mientras que Agustín tenía 29 y esperaba mellizos con su pareja Carina Décima
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Franco Colman tenía 26 años, era padre de una nena de dos y vivía con su papá en Estación Díaz, una localidad del sur de Santa Fe donde se ganaba la vida con changas. Agustín Colman, su hermano mayor de 29, trabajaba en un tambo en Humboldt —a unos 89 kilómetros de su pueblo— y esperaba junto a su pareja, Carina Décima, la llegada de mellizos. Los dos murieron el sábado por la noche en la Ruta Provincial 65 junto a una tercera persona, entre Monje y Díaz, cuando una camioneta los embistió mientras intentaban reparar un neumático pinchado al costado del camino.

La vida de los hermanos Colman transcurría entre esas rutas del departamento de San Jerónimo que conectan pueblos chicos, distancias largas y trabajos que obligan a moverse. Agustín hacía ese recorrido con frecuencia para ir y volver del tambo donde era empleado. Franco, en cambio, se quedaba más cerca de su casa y se las arreglaba con trabajos informales.

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Franco dejó una hija de apenas dos años. Agustín, por su parte, tenía una nena de seis junto a Carina, de 27 años, quien además cursa un embarazo de mellizos. La noticia del accidente alcanzó así a un núcleo familiar con tres hermanos más, que el fin de semana esperaban la entrega de los cuerpos para poder despedirlos.

El grupo que viajaba en el Renault 9 estaba compuesto por cinco personas. Además de Franco y Agustín, iba Luis Suárez, vecino de Barrancas y tío de Carina Décima. Suárez fue la tercera víctima del siniestro. Su presencia en el auto trazaba un vínculo directo entre las dos familias afectadas, una de Estación Díaz y otra de Barrancas, dos localidades santafesinas separadas por pocos kilómetros.

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Los cinco ocupantes del Renault 9 se encontraban fuera del vehículo cambiando un neumático pinchado cuando fueron embestidos por una Ford Ranger
Los cinco ocupantes del Renault 9 se encontraban fuera del vehículo cambiando un neumático pinchado cuando fueron embestidos por una Ford Ranger

El desperfecto mecánico que obligó a la parada se produjo cuando uno de los neumáticos del Renault 9 se pinchó. Los cinco ocupantes bajaron del vehículo y se ubicaron a un costado de la ruta para intentar cambiar la rueda. En ese momento, una Ford Ranger que circulaba por la Provincial 65 impactó contra el auto estacionado y contra las personas que se encontraban alrededor. Franco, Agustín y Luis murieron en el lugar, según informó el medio regional Aire de Santa Fe.

Los otros dos jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados al SAMCo de San Genaro; uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. El conductor de la camioneta, que viajaba solo, también requirió asistencia médica.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 11.ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones, junto a un médico criminalístico que realizó las pericias sobre los cuerpos y la escena. El operativo se extendió durante la noche del sábado en ese tramo de la ruta, a la altura del cruce entre ambas localidades.

La Justicia imputó al conductor de la Ford Ranger por homicidio triplemente agravado, de acuerdo con la información difundida sobre la causa. Entre los puntos que la investigación debe esclarecer figuran la velocidad a la que circulaba la camioneta al momento del impacto, las condiciones de visibilidad en ese tramo de la ruta y la mecánica exacta de la colisión.

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