Ricardo Darín habló de las denuncias contra Hernán Casciari por presunta estafa: “Fue un error por parte de él”

Ante la polémica situación que atraviesa Hernán Casciari, Ricardo Darín fue consultado al respecto (Intrusos – América)

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La denuncia penal presentada contra Hernán Casciari por un grupo de socios productores de Orsai Audiovisuales comenzó a generar distintas reacciones en el mundo artístico. En medio de la polémica, Ricardo Darín fue consultado por las cámaras de Intrusos, de América. Ante el panorama, el reconocido actor se refirió al conflicto que involucra a la empresa, a varios inversores y a figuras vinculadas con algunos de sus proyectos audiovisuales.

En ese contexto, un cronista le preguntó a Darín si estaba al tanto de lo que ocurría con Casciari y con el proyecto en el que había participado Diego.“Sí”, respondió cuando le mencionaron que eran varios los nombres vinculados con las producciones de Orsai. Sin embargo, Darín consideró necesario marcar una diferencia respecto del alcance de la controversia. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, explicó.

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Luego, el periodista quiso saber si alguna vez le habían ofrecido participar en una propuesta de características similares. “No, por ahora no, y espero que no lo haga”, expresó ante las inquietudes de la prensa sobre la situación. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso”, señaló. “Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de qué es lo que ocurre”, sostuvo.

"Siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso”, destacó el actor al ser consultado por el proyecto de Hernán Casciari (Captura de video)

“Es solo una impresión mía, nada más. No estoy diciendo que tenga la verdad”, aseguró Darín. También le preguntaron si conocía personalmente al escritor o si alguna vez había recibido una propuesta laboral de su parte. “No, no lo conozco”, respondió Darín. Ante la insistencia del cronista, aclaró que solo había tenido referencias sobre su trabajo y sobre el funcionamiento de sus proyectos, pero que no mantenía un vínculo personal con él.

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Cuando le consultaron si le sorprendía la situación, Darín reconoció: “Sí, claro”. Y continuó: “Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa, porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”. El actor consideró posible que el conflicto hubiera surgido a partir de dificultades en la administración de la iniciativa. “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”, planteó, aunque volvió a aclarar que no contaba con información suficiente para determinar qué había sucedido.

La conversación avanzó entonces hacia uno de los aspectos más cuestionados por los denunciantes: la supuesta promesa de que el proyecto iba a funcionar y generar resultados positivos. En ese punto, el actor fue más categórico: “Eso fue un error por parte de él” . De inmediato, aclaró que no conocía personalmente a Casciari y que, por lo tanto, no podía juzgarlo. “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, sostuvo Darín. Para el actor, cualquier obra audiovisual depende de múltiples factores y su resultado no puede garantizarse antes de que el público la reciba. “Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, agregó.

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“En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, sostuvo Darín al referirse a la polémica de Casciari (Candela Teicheira)

Darín cerró su intervención con una nueva advertencia sobre los límites de su opinión. “Me parece que ahí sí es probable que haya cometido un error, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé”, expresó. De esta manera, el actor habló sobre el caso desde una mirada general sobre la gestión de proyectos culturales y evitó pronunciarse sobre la responsabilidad legal de Casciari.

Cabe recordar que el caso se inició a partir de la presentación judicial realizada por 18 socios productores que aseguran haber invertido en producciones audiovisuales de Orsai Audiovisuales. Según sostienen, Casciari habría promocionado esas inversiones con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido. Además, cuestionan que el destino económico del dinero no habría sido informado de manera suficiente. La denuncia fue presentada ante la Justicia por presunta estafa contra el escritor y socio gerente de la empresa.

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Mientras la denuncia continúa su recorrido ante la Justicia, las declaraciones de Darín sumaron una voz reconocida del ámbito artístico a una discusión que también involucra aspectos administrativos, económicos y de organización. El actor insistió en que una producción puede tener una intención artística genuina y, al mismo tiempo, atravesar dificultades de gestión que deben ser esclarecidas.