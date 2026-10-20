Cómo fue el accidente automovilístico en el que murió Marcela Ortiz

Marcela Ortiz murió a los 61 años tras caer con su auto a una zanja

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La noticia sobre la muerte de Marcela Ortiz en un accidente automovilístico causó conmoción este lunes. El siniestro ocurrió en Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre. La exmodelo y actriz tenía 61 años, viajaba sola y fue asistida por bomberos y personal médico, quienes realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El episodio sucedió el sábado 18 de octubre, en el cruce de Dean Funes y Seguí. Personal del Comando de Patrullas de Tigre intervino tras un aviso por un accidente de tránsito. Personal del Comando de Patrullas de Tigre intervino tras un aviso por un accidente de tránsito.

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El vehículo involucrado era un Renault Sandero que conducía la propia Ortiz. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el auto perdió el control, cayó a una zanja y colisionó en ese sector de Villa La Ñata. La mujer era la conductora y única ocupante del vehículo.

El Renault Sandero que conducía Ortiz cayó a una zanja en Villa La Ñata, partido de Tigre

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la mujer ya se encontraba muerta cuando llegaron los servicios de emergencia. El personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos fueron en vano.

Según relató Fernanda Iglesias en su redes sociales, antes del accidente Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. “Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón”, escribió la periodista.

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Luego, Ortiz habría continuado sola hacia su domicilio, momento en el que ocurrió el despiste. Iglesias agregó: “Mientras hacían las maniobras de RCP sonó su celular: era Samantha que quería chequear que su amiga había llegado bien a su casa. Cuando la Policía le contó lo ocurrido, fue hasta el lugar”.

El fallecimiento fue constatado en el lugar. La causa fue caratulada de manera provisoria bajo la denominación de “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que encabeza el fiscal Cosme Iribarren.

Marcela Ortiz, una de las figuras mediáticas de la televisión argentina en los años 90

En la esquina donde ocurrió el accidente trabajaron peritos, mientras que la fiscalía solicitó una operación de autopsia. Esas medidas buscarán determinar tanto la causa médica precisa de la muerte como la secuencia que derivó en el despiste del vehículo.

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Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si el accidente fue consecuencia de una descompensación previa o si la muerte se produjo a raíz del impacto. Familiares de Ortiz informaron a los efectivos policiales que la exmodelo tenía patologías cardíacas. Ese antecedente fue incorporado a las actuaciones judiciales y será tenido en cuenta en el análisis forense.

El recuerdo de Marcela Ortiz y la dolorosa despedida de la hija

Marcela Ortiz alcanzó notoriedad en la televisión y en el mundo del espectáculo durante la década de 1990. Se desempeñó como modelo y actriz, y formó parte de las llamadas “chicas de Olmedo”, el grupo de mujeres que acompañó al humorista Alberto Olmedo en sus apariciones televisivas. Esa exposición la instaló como una figura frecuente de los medios de la época.

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Marcela Ortiz junto a Guillermo Coppola, durante los años en que formó parte de su círculo cercano (Gentileza)

Además de su trabajo frente a cámara, Ortiz estuvo vinculada al rubro de la perfumería y las joyerías. Su nombre también circuló en la prensa de espectáculos por su cercanía con el entorno de Guillermo Coppola y Diego Maradona durante los años en que ambos residían en Europa, y por sus cruces públicos con figuras como Amalia “Yuyito” González y María Fernanda Callejón.

Su vida personal volvió a ponerla en el centro de la escena cuando se casó con el actor Raúl Taibo en 1992. La relación terminó tiempo después en medio de un conflicto judicial y denuncias de violencia. Más adelante, Ortiz se casó con el empresario Samy Saúl, sobrino de Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian.

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Marcela Ortiz junto a su hija Shelsian, quien la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales

La noticia de la muerte de Marcela Ortiz se conoció públicamente el domingo 19 de octubre. Su hija, Shelsian , de 26 años, expresó su dolor a través de una publicación en redes sociales. “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió la joven.

Luego dejó un mensaje de despedida: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre”. También señaló que no quería exponer en redes sociales todo lo que le había dicho a su madre, aunque remarcó: “Te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

En otro tramo de la publicación, Shelsian agregó: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”. Según los reportes difundidos, la joven llegó al lugar minutos después del desenlace.

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